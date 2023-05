Quadient fait son entrée dans le Gartner® Magic Quadrant™ pour les applications intégrées « Invoice-to-Cash »

/EIN News/ -- Paris



Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui avoir été reconnue pour la première fois par Gartner® dans le Magic Quadrant™ pour les applications intégrées « Invoice-to-Cash » pour sa solution Quadient Comptes Clients (AR) par YayPay. L'évaluation reposait sur des critères spécifiques analysant l'exhaustivité globale de la vision de l'entreprise et sa capacité d'exécution.

Un Gartner Magic Quadrant fournit un positionnement concurrentiel graphique des fournisseurs de technologies, élaborés à partir de recherches rigoureuses et empiriques sur des marchés technologiques à forte croissance et où la différenciation entre les fournisseurs est nette. Ces études permettent aux entreprises de bénéficier d'analyses ciblées qui les informent sur la capacité de chaque acteur à répondre à leurs besoins spécifiques tant sur le plan opérationnel que sur le plan technologique.

Quadient AR est une solution intelligente et hautement évolutive d'automatisation des comptes clients qui permet aux entreprises de gérer de manière transparente tous les aspects du processus allant du crédit à l'encaissement, à l'aide d'analyses approfondies synchronisées avec les systèmes de gestion des commandes, de la relation client et de la communication client.

« Nous sommes heureux de figurer pour la première fois dans le Magic Quadrant de Gartner pour les applications intégrées d'Invoice-to-Cash. C'est pour nous la reconnaissance à la fois de notre capacité à rapidement intégrer de nouvelles fonctionnalités à notre portefeuille, et de notre position d'acteur majeur sur ce marché », a déclaré Chris Hartigan, Directeur Solutions d’Automatisation Intelligente des Communications Quadient. « Chez Quadient, nos clients sont au cœur de tout ce que nous entreprenons. Nous avons mis en place des programmes focalisés sur le succès client, l'intégration des nouveaux clients et nos clients ambassadeurs, afin de créer une importante communauté autour de nos solutions cloud et nous distinguer de nos concurrents sur ce secteur d'activité. Pour Quadient AR et toutes nos solutions cloud, nous restons focalisés à livrer une vision d'avenir, aidant les entreprises à être plus compétitives grâce à la puissance de l'IA et du machine learning ».

Quadient offre une plateforme cloud complète pour l'automatisation intelligente des communications et processus métier, depuis l'automatisation et la gestion des comptes clients (AR) et des comptes fournisseurs (AP) jusqu'à la gestion des communications clients (CCM), l'automatisation documentaire et la cartographie du parcours client (CJM). S'appuyant sur une longue tradition de savoir-faire et ressources, d'expertise marché, d'innovation technologique, une présence mondiale et une base clients riche et diversifiée, Quadient aide les entreprises de toutes tailles à accompagner l’évolution des besoins des consommateurs, en leur offrant des communications professionnelles de haut niveau via de nouveaux canaux et des fonctionnalités avancées.

Pour obtenir un exemplaire gratuit de l'étude 2023 Gartner Magic Quadrant sur les applications intégrées « Invoice-to-Cash », rendez-vous sur https://www.quadient.com/fr/resources/quadient-fait-son-entree-dans-le-magic-quadrant-2023-de-gartner.

Avis de non-responsabilité de Gartner

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner et Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde. Tous les droits sont réservés. Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou désignés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

A propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

