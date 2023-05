L’Institut Atlas recherche des candidatures pour des groupes de référence

L'engagement avec des groupes de référence élargit notre lien avec la communauté et nous aide à rester en contact avec ceux qui peuvent le mieux raconter leur histoire et représenter leurs besoins.” — Ashlee Mulligan

OTTAWA, ONTARIO, CANADA, May 11, 2023/ EINPresswire.com / -- L’Institut Atlas pour les vétérans et leur famille accepte maintenant les candidatures pour ses groupes de référence afin de s’assurer que l’expérience vécue continue de guider son travail, avec des personnes qui utilisent leurs expériences et leurs points de vue uniques pour fournir des renseignements précieux.Ashlee Mulligan, directrice, Partenariats et relations avec les intervenants à l’Institut Atlas, indique que les groupes de référence jouent un rôle essentiel dans l’orientation du travail de l’Institut Atlas en veillant à ce que l’organisation demeure en phase avec son mandat d’améliorer les traitements et le soutien en santé mentale pour les vétérans et leur famille.« L’engagement avec les groupes de référence élargit notre lien avec la collectivité et nous aide à rester en contact avec ceux qui peuvent le mieux raconter leur propre histoire et représenter leurs propres besoins, explique Mme Mulligan. Nous recrutons un nombre limité de vétérans, de membres de la famille et de fournisseurs de services qui représentent un éventail d’antécédents, d’expériences et de points de vue pour se joindre à nous dans le cadre de cet important travail. »Se joindre au groupe de référence offre l’occasion de fournir des conseils stratégiques, de partager des expériences et de l’expertise liées au trouble de stress post-traumatique et à des troubles de santé mentale connexes, de réseauter avec des personnes aux vues similaires et d’élargir la portée et la présence de l’Institut Atlas. Les nouveaux membres rempliront un mandat de deux ans et se réuniront tous les trimestres pour éclairer les travaux de l’Institut Atlas.Le plan de travail de l’Institut Atlas continue d’accorder la priorité aux projets qui relèvent de quatre domaines d’intérêt : la recherche, la formation des fournisseurs de services, le partage des connaissances et l’engagement communautaire. L’équipe de l’Institut Atlas travaille actuellement à une vaste gamme de projets visant tous à accroître la sensibilisation et à promouvoir des changements systémiques dans les soins de santé mentale pour les vétérans et leur famille. L’organisme participe également à l’élaboration conjointe de nouvelles ressources sur divers sujets en fonction des besoins cernés des vétérans, de leur famille et des fournisseurs de services.Les candidatures peuvent être envoyées du 1er mai au 30 juin 2023 pour les vétérans des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada, les membres de la famille des vétérans et les fournisseurs de services en santé mentale offerts aux vétérans et à leur famille.Pour présenter une demande, les personnes intéressées peuvent remplir le formulaire de candidature numérique en cliquant sur ce lien . Il est également possible de demander un formulaire par courriel à engagement@theroyal.ca. Toutes les demandes seront examinées, et les personnes sélectionnées seront contactées pour un café-causerie avec le personnel de l’Institut Atlas. Nous communiquerons par la suite avec les personnes choisies. Il n’est pas nécessaire de remplir le formulaire numérique en une seule séance; les réponses seront enregistrées. Pour en savoir plus sur les groupes de référence, visitez atlasveterans.ca/fr/impliquez-vous/