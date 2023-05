Monarch continue d'accroître la taille de McKenzie Break avec les derniers résultats de forage, dont 1,77 g/t Au sur 31,0 m (101,7 pi)

Monarch annonce des résultats d'analyse provenant de 13 sondages effectués dans le cadre de son programme de forage 2022 à McKenzie Break.

Le sondage MK-22-348 a recoupé une intersection impressionnante de 1,77 g/t Au sur 31,0 m, y compris une section à plus haute teneur de 2,83 g/t Au sur 15,6 m le long de la bordure sud-est de l'enveloppe de la fosse actuellement proposée.

Les zones notables de minéralisation à forte largeur comprennent 1,33 g/t Au sur 9,35 m (MK-22-342), avec la possibilité de prolonger l'enveloppe de la fosse vers le sud, et 1,54 g/t Au sur 14,91 m (MK-22-363), sur la bordure nord-est de la zone de forage.

La minéralisation à plus haute teneur comprend 9,09 g/t Au sur 1,48 m (MK-22-363) et 8,54 g/t Au sur 1,40 m (MK-22-367).

Les résultats du programme de forage 2022 confirment que l'enveloppe de la fosse et les ressources minérales souterraines peuvent être élargies au-delà des limites définies dans l'estimation des ressources minérales de 2021.

Les analyses de 17 sondages sont en attente.

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 09 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQB: GBARF) est heureuse d'annoncer des résultats additionnels du programme de forage 2022 sur son projet aurifère McKenzie Break, détenu en propriété exclusive et situé à 25 kilomètres au nord de l'usine Beacon de la Société.

Le programme de forage 2022 sur la propriété McKenzie Break a totalisé 16 104 mètres dans 53 sondages. Aujourd'hui, Monarch présente les résultats de 13 sondages additionnels totalisant 4 523 mètres (voir la figure 1, et les tableaux 1 et 2). Les résultats d'analyse des 17 sondages restants du programme de forage 2022 sont en attente.

Le programme de forage visait à augmenter la taille de l'estimation des ressources minérales de 2021 (« ERM 2021 »), y compris l'enveloppe de la fosse actuelle dans la direction de l'amont-pendage (vers l'ouest et le sud), et les ressources souterraines vers l'est et le nord. L'enveloppe minéralisée mesure actuellement 1 100 mètres sur 600 mètres et a été testée jusqu'à une profondeur verticale de 400 mètres.

L'intersection la plus importante a été identifiée dans le sondage MK-22-348, qui a titré 1,77 g/t Au sur 31,0 m, y compris des sections à plus haute teneur de 2,83 g/t Au sur 15,6 m et de 8,42 g/t Au sur 3,0 m le long de la bordure sud-est de l'enveloppe de la fosse actuellement proposée.

Le sondage MK-22-363, situé sur la bordure nord-est du gîte, a recoupé 1,54 g/t Au sur 14,91 m, y compris une intersection à haute teneur de 9,09 g/t Au sur 1,48 m. Ce sondage confirme que la minéralisation aurifère demeure ouverte vers le nord-est.

Le sondage MK-22-342 a recoupé 1,33 g/t Au sur 9,35 m entre 8,0 m et 17,35 m, confirmant la présence d'une minéralisation aurifère près de la surface qui se poursuit vers le sud. Le sondage est situé à 70 mètres au sud de la bordure de la fosse et démontre le potentiel d’élargir la fosse vers le sud et le sud-ouest.

Le sondage MK-22-367 a recoupé 8,54 g/t Au sur 1,40 m et 8,99 g/t Au sur 1,0 m.

Depuis la publication de l'ERM 2021 par Geologica et GoldMinds (voir le tableau 3), Monarch a foré un total de 41 465 m dans 121 sondages. Les sondages sont relativement peu profonds et ont été principalement forés sur la bordure extérieure des limites proposées de l'enveloppe de la fosse et dans la zone des blocs des ressources minérales souterraines. Ces sondages ont confirmé que l'enveloppe de la fosse et les ressources minérales souterraines peuvent être élargies au-delà des limites définies dans l'ERM 2021.

« Les limites connues de la minéralisation de McKenzie Break continuent de s'étendre près de la surface et en profondeur, conformément à notre modèle géologique, ce qui confirme que les limites de la fosse proposée peuvent être élargies, » a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarch. « Nous nous attendons à ce que les autres analyses de forage continuent de produire des résultats positifs et d'étendre davantage la minéralisation connue. »

Forage et contrôle de la qualité

Les résultats de forage sont obtenus en sciant la carotte de forage en moitiés égales le long de son axe principal et en envoyant l'une des moitiés à ALS Canada ou à AGAT Laboratories à Val-d'Or, au Québec, pour analyse. Les échantillons sont broyés, pulvérisés et analysés par pyroanalyse, avec une finition par absorption atomique. Les échantillons dépassant 3 g/t Au sont ré-analysés par la méthode gravimétrique et les échantillons contenant de l'or visible sont analysés par la méthode du « metallic sieve ». Monarch utilise un protocole complet d'AQ/CQ, comprenant l'insertion de standards, de blancs et de duplicata.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été revu et approuvé par Louis Martin, géo., la personne qualifiée de la Société en vertu du Règlement 43-101.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) (OTCQB: GBARF) est une société minière aurifère qui possède quatre projets, dont la mine Beaufor, actuellement en mode entretien et maintenance, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon, détenue en propriété exclusive par Monarch, dont la capacité conceptuelle est de 750 tpj. Monarch possède 29 504 hectares (295 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi, qui abritent une ressource aurifère mesurée et indiquée combinée de 666 882 onces et une ressource présumée combinée de 423 193 onces.

Énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, ceux qui décrivent l'échéancier des initiatives décrites dans le présent communiqué de presse, ceux relatifs à l’utilisation prévue du produit du Placement, l’approbation finale de la Bourse de Toronto en lien avec le Placement, la conclusion d'un ou de plusieurs ententes de vente, d'ententes de règlement de dette, de fusion ou d'autres ententes de regroupement d'entreprises, les engagements et les initiatives de la Société décrits dans le communiqué de presse, les résultats prévus des initiatives décrites dans le présent communiqué de presse, l'impact positif de ce qui précède sur l'économie du projet, et de façon générale les énoncés qui sont discutés dans le paragraphe « À propos de Monarch » et ailleurs dans le communiqué de presse, qui décrivent essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constituent des « informations prospectives » ou des « énoncés prospectifs » (collectivement, « énoncés prospectifs ») au sens des lois canadiennes, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des projections au moment de la publication du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la Société au moment de ces énoncés, sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et à des contingences commerciales, économiques et concurrentielles importantes. Ces estimations et hypothèses peuvent s'avérer incorrectes.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus ou inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, entre autres, la capacité de la Société à poursuivre ses activités, la capacité de la Société à réaliser ses actifs et à s'acquitter de ses dettes dans le cours normal de ses activités à mesure qu'elles arrivent à échéance dans un avenir prévisible, la génération d'un intérêt pour son examen d'une gamme d'alternatives, soit la vente d'une partie ou de la totalité de la Société ou de ses actifs, une fusion ou un autre regroupement d'entreprises avec une autre partie, un investissement potentiel dans Monarch, une restructuration de la dette, ou d'autres initiatives stratégiques dans le but de maximiser le rendement des actifs de la Société, la capacité de la Société à mettre en œuvre avec succès ses initiatives stratégiques et la question de savoir si ces initiatives stratégiques produiront les avantages escomptés, la disponibilité du financement ou du financement à des conditions favorables pour la Société, le fait que les conditions commerciales de la Société ne changeront pas de façon défavorable importante, les attentes selon lesquelles les activités de la Société se poursuivront dans le cours normal des affaires, les litiges ainsi que les risques liés au flux de trésorerie et à la structure du capital et les risques commerciaux généraux. Une description plus détaillée des risques et des incertitudes se trouve dans la notice annuelle de Monarch datée du 28 septembre 2022, notamment dans la section intitulée « Facteurs de risque », qui est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Des facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient également avoir des effets négatifs importants sur les énoncés prospectifs.

Plusieurs de ces incertitudes et contingences peuvent affecter directement ou indirectement, et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont fournis dans le but de fournir des informations sur les attentes et les plans de la direction concernant l'avenir. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs ou d'expliquer toute différence importante entre les événements réels ultérieurs et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

Ni la Bourse de Toronto ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les manuels de la Bourse de Toronto) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

INFORMATION ADDITIONNELLE :

Jean-Marc Lacoste 1-888-994-4465 Président et chef de la direction jm.lacoste@monarchmining.com Mathieu Séguin 1-888-994-4465 Vice-président, développement corporatif m.seguin@monarchmining.com

www.monarchmining.com

Figure 1: Intervalles significatifs de McKenzie Break provenant du communiqué de presse





Tableau 1: Résultats d'analyse et intervalles significatifs pour le gîte McKenzie Break

Sondage De (m) À (m) Largeur (m)* Au (g/t) MK-22-339 31,00 31,50 0,50 2,67 115,00 115,50 0,50 2,74 119,00 120,00 1,00 2,11 MK-22-342 8,00 17,35 9,35 1,33 Incl. 16,50 17,35 0,85 4,18 58,00 60,00 2,00 2,39 92,00 93,00 1,00 5,11 141,00 141,55 0,55 2,36 MK-22-345 114,50 115,50 1,00 1,16 MK-22-347 234,43 236,41 1,98 3,48 270,00 271,64 1,64 1,12 286,56 288,00 1,44 1,72 291,44 294,33 2,89 1,78 315,90 318,22 2,32 1,69 390,60 391,35 0,75 4,40 MK-22-348 92,75 97,55 4,80 2,04 136,21 138,14 1,93 4,77 148,60 150,00 1,40 3,04 203,00 234,00 31,00 1,77 Incl. 203,00 204,10 1,10 3,52 Incl. 211,00 211,65 0,65 2,87 Incl. 212,95 213,52 0,57 2,00 Incl. 218,40 234,00 15,60 2,83 Incl. 224,50 227,50 3,00 8,42 281,89 284,66 2,77 2,26 349,90 351,00 1,10 2,26 MK-22-351 AAS MK-22-358 103,50 105,50 2,00 1,68 118,50 119,50 1,00 1,05 175,00 176,00 1,00 1,12 MK-22-359 58,50 62,00 3,50 1,93 65,00 66,00 1,00 2,25 114,65 116,00 1,35 1,72 141,55 143,15 1,60 2,98 205,30 206,40 1,10 1,91 215,12 216,55 1,43 1,14 246,00 246,85 0,85 1,82 MK-22-360 211,90 212,79 0,89 1,30 222,00 223,85 1,85 1,08 242,66 243,38 0,72 2,66 279,08 280,23 1,15 1,55 305,77 306,89 1,12 1,85 311,77 312,28 0,51 2,20 352,90 354,27 1,37 1,46 MK-22-363 336,00 341,78 5,78 1,53 366,52 381,43 14,91 1,54 Incl. 370,52 372,00 1,48 9,09 445,33 446,70 1,37 1,30 MK-22-365 238,50 241,50 3,00 1,62 255,50 257,00 1,50 1,56 MK-22-366 119,80 120,90 1,10 1,69 246,00 250,55 4,55 2,12 280,00 280,50 0,50 7,86 304,40 305,10 0,70 1,86 368,50 370,38 1,88 3,20 373,70 375,70 2,00 1,18 MK-22-367 44,00 45,00 1,00 1,10 124,00 124,74 0,74 1,39 164,00 165,40 1,40 8,54 273,00 274,00 1,00 8,99 304,00 305,00 1,00 1,17 330,00 333,00 3,00 1,18

* La largeur indiquée correspond à la longueur de la carotte. L'épaisseur vraie est estimée entre 85 % et 90 % de la longueur de la carotte.

AAS = Aucune analyse significative





Tableau 2: Emplacement des sondages de McKenzie Break

Sondage UTM_E (m) UTM_N (m) Azimut (°) Pendage (°) Longueur (m) MK-22-339 309566,7 5358400 230 -88 165 MK-22-342 309636,7 5358223 230 -88 156 MK-22-345 309852 5358150 230 -88 234 MK-22-347 310029 5358437 230 -88 399 MK-22-348 309951 5358491 230 -88 365 MK-22-351 309800 5358200 230 -88 231 MK-22-358 309865 5358615 230 -88 213 MK-22-359 309900 5358936 230 -88 360 MK-22-360 310182,2 5359219 230 -88 480 MK-22-363 310295,2 5359114 230 -88 552 MK-22-365 310032 5358877 230 -88 435 MK-22-366 310231,1 5358811 230 -88 513 MK-22-367 310037,7 5358714 230 -88 420





Tableau 3: Estimation des ressources minérales de 2021 pour McKenzie Break

Zone (teneur de coupure)

Ressource indiquée Ressource présumée Tonnes

(t) Teneur

(g/t) Onces

(Au) Tonnes

(t) Teneur

(g/t) Onces

(Au) En fosse (0,50 g/t Au) 1 441 377 1,80 83 305 2 243 562 1,44 104 038 Souterraine (2,38 g/t Au) 387 720 5,03 62 677 1 083 503 4,21 146 555 TOTAL 1 829 097 145 982 3 327 065 250 593

Notes:

Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré leur viabilité économique. Une ressource minérale présumée a un niveau de confiance plus faible que celui qui s'applique à une ressource minérale mesurée et indiquée et ne doit pas être convertie en réserve minérale. L'estimation des ressources minérales peut être affectée de manière significative par des questions environnementales, de permis, juridiques, de titres, de marché ou autres questions pertinentes. La quantité et la teneur des ressources présumées déclarées sont de nature incertaine et il n'y a pas eu suffisamment de travaux pour définir ces ressources présumées comme des ressources indiquées ou mesurées. La base de données utilisée pour cette estimation minérale comprend les résultats de forage obtenus à partir des rapports historiques jusqu'au récent programme de forage de 2018-2020. Les ressources minérales sont présentées à une teneur de coupure de 0,50 g/t Au en fosse et les ressources minérales souterraines sont présentées à une teneur de coupure de 2,38 g/t Au à l'intérieur de volumes raisonnablement exploitables. Ces teneurs de coupure ont été calculées à un prix de l'or de 1 980 $CA l'once. Les ressources en fosse étaient basées sur les paramètres suivants : coût d'extraction 3,5 $/t, traitement, transport + frais généraux et d'administration 27 $/t, récupération d'or à 95 %, pentes de la fosse de 15 degrés pour les morts-terrains et de 50 degrés pour la roche. Les volumes raisonnablement exploitables sous terre ont été basés sur les paramètres suivants : coût d'extraction de 98 $/t, traitement, transport + frais généraux et d'administration de 27 $/t, récupération de l'or à 95 %, dilution de 15 % à 0 g/t Au avec une dimension minimale des chantiers de 10m x 10m x 5m. L'interprétation géologique des gîtes était basée sur les lithologies et l'intervalle minéralisé typique composé principalement de zones de cisaillement encaissées dans de la diorite. La ressource minérale présentée ici a été estimée avec une taille de bloc de 5m X 5m X 5m pour la fosse et pour la partie souterraine. Les blocs ont été interpolés à partir de composites de longueur égale calculés à partir des intervalles minéralisés. Avant la composition, les analyses d'or à haute teneur ont été plafonnées à 60 g/t Au appliquées sur des composites de 0,6 mètre. L'estimation de la minéralisation a été réalisée selon la méthode de l'inverse de la distance au carré en utilisant deux passages. Pour chaque passage, des ellipsoïdes de recherche ont suivi les tendances de l'interprétation géologique. Les estimations de tonnage sont basées sur une gravité spécifique de la roche de 2,77 tonnes par mètre cube pour toutes les zones. Les résultats sont présentés non dilués et in situ. Les estimations utilisent les unités métriques (mètres, tonnes et g/t). Les quantités de métaux sont présentées en onces troy (tonne métrique x teneur / 31,10348). Cette estimation des ressources minérales est datée du 11 février 2021, et avec une date modifiée du 14 octobre 2021. La date effective de la base de données des sondages utilisée pour produire cette mise à jour de l'estimation des ressources minérales est le 1er février 2021. Les tonnages et les onces dans les tableaux sont arrondis à la centaine la plus proche. Les chiffres peuvent ne pas correspondre au total en raison des arrondissements. Aucune évaluation économique des ressources n'a été produite. L'estimation des ressources a été préparée par Alain-Jean Beauregard, P.Geo., Daniel Gaudreault, P.Eng. de Geologica Groupe-Conseil Inc. et Merouane Rachidi, P.Geo., Claude Duplessi, P.Eng. de GoldMinds GeoServices, tous des personnes qualifiées selon le Règlement 43-101.







Tableau 4: Estimations des ressources minérales combinées de Monarch

Estimations des ressources minérales Tonnes

(métriques) Teneur

(g/t Au) Onces Mine Beaufor1 Ressources mesurées 328 500 5,7 59 900 Ressources indiquées 956 400 5,2 159 300 Total mesurées et indiquées 1 284 900 5,3 219 200 Total présumées 818 900 4,7 122 500 Croinor Gold2 Ressources mesurées 97 700 6,24 19 600 Ressources indiquées 805 900 6,50 168 300 Total mesurées et indiquées 903 600 6,47 187 900 Total présumées 200 100 6,19 39 800 McKenzie Break3 En fosse Total indiquées 1 441 377 1,80 83 305 Total présumées 2 243 562 1,44 104 038 Souterraines Total indiquées 387 720 5,03 62 677 Total présumées 1 083 503 4,21 146 555 Swanson4 En fosse Total indiquées 1 864 000 1,76 105 400 Total présumées 29 000 2,46 2 300 Souterraines Total indiquées 91 000 2,86 8 400 Total présumées 87 000 2,87 8 000 TOTAL COMBINÉ4

Ressources mesurées et indiquées

Ressources présumées 666 882

423 193 1 Source: NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Beaufor Mine Project, October 13, 2021, Val-d’Or, Québec, Canada, Charlotte Athurion, P. Geo., Pierre-Luc Richard, P. Geo., Dario Evangelista, P. Eng., BBA Inc.

2 Source: NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Croinor Gold Project, June 17, 2022, Val-d’Or, Québec, Canada, Olivier Vadnais-Leblanc, P.Geo., Carl Pelletier, P.Geo. and Eric Lecomte, P.Eng., InnovExplo Inc.

3 Source: NI 43-101 Technical Evaluation Report on the McKenzie Break Property, October 14, 2021, Val-d’Or, Québec, Canada, Alain-Jean Beauregard, P.Geo., Daniel Gaudreault, P.Eng., of Geologica Groupe-Conseil Inc., and Merouane Rachidi, P.Geo., Claude Duplessis, P.Eng., of GoldMinds GeoServices Inc.

4 Source: NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Swanson Project, January 22, 2021, Val-d’Or, Québec, Canada, Christine Beausoleil, P. Geo. and Alain Carrier, P. Geo., InnovExplo Inc.

5 Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4b93d70d-003a-423c-a0b0-fe27f0175084/fr