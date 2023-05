TomaGold fait une mise à jour sur les travaux en cours et futurs sur ses projets Obalski, Star Lake et Brisk

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 09 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (OTCQB: TOGOF) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse de fournir une mise à jour sur les travaux en cours et futurs sur ses projets Obalski, Star Lake et Brisk.

Programme de forage complété sur Obalski

Suite aux recommandations d’Abitibi Géophysique de Val-d’Or à la fin de 2022, la Société a effectué quatre sondages pour un total de 1 386,4 mètres entre le 11 avril et le 24 avril 2023 sur sa propriété Obalski. Ce programme visait deux secteurs prioritaires :

Une faille de direction nord-nord-est qui recoupe la zone A-Po, qui pourrait contenir une remobilisation de la minéralisation de la zone A-Po. Trois forages (OBS-23-026 à OBS-23-28) ont été forés sur cette structure pour un total de 837,1 mètres.

Le prolongement vers l’est de la zone A-Po qui n’avait pas fait l’objet de travaux antérieurs. Un forage de 550 mètres (OBS-23-29) a été foré sur cette anomalie de type « Metal Factor ».





Figure 1 : programme de forage complété sur Obalski

Les échantillons ont été expédiés chez ALS de Val-d’Or à la fin avril. Les résultats devraient être disponibles à la fin du mois de mai 2023.

Réanalyse d’échantillons historiques sur Obalski

Comme annoncé dans le communiqué de presse du 5 avril, le traitement des quelque 300 échantillons provenant de forages historiques est toujours en cours. Les résultats finaux sont attendus pour la fin de mai 2023.

Programme de prospection sur Star Lake et Brisk

Le démarrage du programme de prospection sur les propriétés Star Lake et Brisk est prévu à la fin mai. Rappelons que ces deux propriétés sont favorablement situées dans le même contexte géologique que les projets appartenant à Winsome Resources et Patriot Battery Metals (Brisk) et Brunswick Exploration (Star Lake). Les travaux seront réalisés par le groupe Dahrouge. Environ trois semaines de travaux sont prévus et consisteront principalement à identifier les affleurements rocheux et procéder à la collecte d’échantillons pour fins d’analyses pour le lithium et les éléments des terres rares. Les équipes disposeront d’un scintillomètre ainsi que d’un appareil XRF portatif.

Prochain programme de forage sur Obalski

Le programme de forage réalisé en 2017 sur Obalski a mis en évidence une importante structure NNE-SSO, qui n’a pas fait l’objet de travaux de suivi . Le sondage OB-17-002 avait intercepté une structure minéralisée de 3,1 m qui a titré à 10,3 g/t Au, 42,2 g/t Ag et 7,8 % Cu. La Société prévoit réaliser un programme de forage de 1 000 m sur cette structure au début du mois de juin 2023.

« Au cours des prochains mois, nous serons actifs sur nos trois principaux projets, qui possèdent tous un excellent potentiel d’exploration, » a déclaré David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold. « Notre stratégie d’exploration consiste à amasser le plus de données possible afin d’optimiser nos chances de succès lorsque nous effectuons nos campagnes de forage, avec le minimum d’investissements possible. Cette stratégie nous a permis de réaliser d’importantes découvertes comme celle de Monster Lake par le passé et nous anticipons qu’elle sera également favorable pour Obalski, Star Lake et Brisk. »

Le contenu technique de ce communiqué de presse a été revu et approuvé par André Jean, ing., directeur de l'exploration de la Société et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

À propos de la propriété Obalski

La propriété Obalski, qui couvre 345 hectares, est située à environ 2 km au sud de Chibougamau, au Québec. Découvert en 1928, le gîte Obalski a produit 100 273 tonnes à des teneurs de 1,14% Cu, 2,08 g/t Au et 6,04 g/t Ag à partir de la zone A entre 1964 et 1972, et environ 9 000 tonnes à une teneur rapportée de 8,5 g/t Au à partir de la zone D en 1984 (Source : SIGEOM et rapports internes de Camchib Exploration).

À propos de TomaGold

Corporation TomaGold (TSXV: LOT) (OTCQB: TOGOF) est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de projets miniers d’or, de cuivre, d’éléments des terres rares et de lithium. TomaGold possède des participations dans cinq propriétés aurifères près du camp minier de Chibougamau dans le nord du Québec: Obalski, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Hazeur et Lac Doda, ainsi qu’une participation de 24,5 % par l’entremise d’une coentreprise avec Evolution Mining Ltd et New Gold Inc. dans la propriété Baird, située à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario. De plus, elle possède une participation de 100 % dans une propriété de lithium et dans la propriété d’éléments des terres rares Star Lake, situées dans la région de la Baie-James au Québec.

Contact:

David Grondin

Président et chef de la direction

(514) 583-3490

www.tomagoldcorp.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « s'attend », « a l'intention », « est attendu », « potentiel », « suggère » ou des variantes de ces mots ou expressions, ou des énoncés selon lesquels certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « devraient », « pourraient » ou « seront » pris, se produisent ou seront atteints. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques et sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui échappent au contrôle de la Société. Les lecteurs sont avertis que ces énoncés ne garantissent pas les rendements futurs, et que les résultats et développements réels sont susceptibles de différer, et peuvent différer matériellement, de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ou à réviser de quelque manière que ce soit les énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9ac5802f-1e3f-4b03-8239-4be4bfb60c0c/fr