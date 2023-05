Drei Konfigurationen: Die Affolter CNC Verzahnungsmaschine AF160 bietet ultimative Vielseitigkeit

Power Skiving von Innenverzahnungen auf der Affolter AF160. Acht unabhängige Achsen machen die AF160 zur vielseitigsten Affolter Verzahnungsmaschine auf dem Markt. Der Teilelader AF72 mit seinem Doppelgreifersystem zum parallelen Be- und Entladen und einem Teleskoparm.

Drei verschiedene Spindelkonfigurationen machen die 8-Achsen-CNC-Verzahnungsmaschine AF160 der Schweizer Affolter Gruppe zur flexibelsten Maschine auf dem Markt

Die AF160 wurde für Hochpräzisionshersteller entwickelt, die Flexibilität und Effizienz benötigen.” — Vincent Affolter, Geschäftsführer der Affolter Group

MALLERAY, SCHWEIZ, May 10, 2023/ EINPresswire.com / -- Bei der Entwicklung der AF160 war maximale Vielseitigkeit das erklärte Ziel der Konstruktionsabteilung des Schweizer Familienunternehmens Affolter Group www.affoltergroup.ch ), ein weltweiter Technologieführer in der Hochpräzisions-Verzahnung. Vincent Affolter, Geschäftsführer der Affolter Group, erklärt: „Die AF160 wurde für Hochpräzisionshersteller entwickelt, die Flexibilität und Effizienz benötigen. Mit ihren acht Achsen, ausgefeilten Automatisierungslösungen und einem innovativen Schnellwechselsystem bietet die Maschine genau das.“Mit dem optionalen Quick-Change-System können Maschinenbediener in nur 30 Minuten von einer Konfiguration zur nächsten wechseln. In Konfiguration I sind sowohl die C-Achse als auch die C’-Hauptachse mit angetriebenen Spindeln ausgestattet. Dieser Aufbau führt zu einer gesteigerten Schnittqualität, mehr Drehmoment und mehr Steifigkeit. Diese Anordnung bietet der A-Achse einen Schwenkbereich von +/- 50°. „Konfiguration I ist ideal für die Fertigung von Stirn-, Schräg-, Kegel- und Kronenverzahnungen“, berichtet Affolter.Mit einem Reitstock auf Achse C und einer Spindel auf C’ prime – Konfiguration II – erhält der Bediener noch mehr Flexibilität. Die A-Achse kann sich von -50° bis +115° bewegen, was das Schneckenfräsen ermöglicht. Diese Konfiguration kann auch für alle oben genannten Getriebetypen verwendet werden. In Konfiguration III bleibt die C-Achse leer und die C’-Hauptachse ist mit einer angetriebenen Spindel ausgestattet. Vincent Affolter: „Diese Konfiguration ist für das Power Skiving von Innenverzahnungen ausgelegt. Auch die Fertigung von Kronenrädern ist möglich.“Teilelader AF72Der Teilelader AF72 wurde speziell für die AF160 entwickelt. Mit seinem Doppelgreifersystem zum parallelen Be- und Entladen und einem Teleskoparm können je nach Volumen, Produkt und Anwendung verschiedene Konfigurationen für ein einfaches und effizientes Beladen der Teile gewählt werden. Die AF72 kann mit bis zu fünf Zuführschienen ausgestattet werden, was es ermöglicht, mehr Teile vorzuladen und die Maschine bei richtiger Konfiguration länger als 24 Stunden autonom arbeiten zu lassen. Vincent Affolter: „Der Teleskoparm sorgt dafür, dass der Arbeitsbereich in der Maschine frei bleibt. Der Arm fährt nach dem Laden der Teile zurück, sodass der Bediener während der Bearbeitung eine freie Sicht auf die Prozesse hat.“Optionen für maximale FlexibilitätDie AF160 ist für jede Anwendung konfigurierbar. Zu den Optionen für das Wälzfräsen gehören das Skiving durch Sensorerkennung, die Integration des Entgratungsprozesses in die Zahnradproduktion durch Hinzufügen der AF54-Entgrateinheit sowie die Teileorientierung und Teileanwesenheitskontrolle. Verschiedene Spannsysteme, anpassbare Kühlmittelsysteme und Späneförderer sorgen für zusätzliche Vielseitigkeit. Benutzerfreundlichkeit ist Trumpf: Die hochmoderne digitale CNC-Steuerung Pegasus sorgt für eine extrem schnelle Regelung und integriert IoT. „Die intuitive Pegasus steuert alle Maschinenachsen sowie eine Vielzahl von Peripheriegeräten für verschiedene Optionen und Automatisierungen“, betont Affolter. Die Programmierung auf dem 19-Zoll-Touchscreen ist einfach, intuitiv und benutzerfreundlich. Daten können in der Cloud geteilt werden, was den Kundendienst und die vorbeugende Wartung verbessert und somit Ausfallzeiten minimiert. Software-Updates können aus der Ferne durchgeführt werden.EPHJ Messe GenfDie Affolter Gruppe präsentiert ihre innovativen Technologien vom 6. bis 9. Juni 2023 auf der Hochpräzisionsmesse EPHJ in Genf. Besuchen Sie Affolter in Halle 1, Stand E55!AF160: Technische Eigenschaften• 8-Achsen CNC• Max. Modul 2.00 m / 12.7 DP• Max. Schnittlänge 110-180 mm / 4.33-7.08 in.• Max. Teiledurchmesser max. 60mm für Modul 2.• Achsabstand B und C-C’ 65mm*• Spindelrotation B 9’000 rpm• Spindelrotation C-C’ 9’000 rpm• Abmessung LxWxH 1’500x2’010x2’650mm• Gewicht 2’700 kg / 5.952 lb*Mit einem Achsabstand von 65 mm kann die AF160 grundsätzlich ein Modul 1 auf einem Werkstück mit Ø100mm und einem Wälzfräser mit Ø24mm erreichen.Über die Affolter Gruppe: Tradition trifft Innovation: Die Affolter Gruppe ist weltweiter Technologieführer in der Hochpräzisions-Verzahnung. Das Familienunternehmen beschäftigt mehr als 160 Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Das hoch spezialisierte Unternehmen wurde 1919 von Louis Affolter im schweizerischen Malleray gegründet. Die mehr als hundertjährige Firmengeschichte war voller technologischer Innovationen. Heute führt die vierte Generation das Unternehmen. Die Affolter Gruppe ist weltweit mit einem engen Verkaufsnetzwerk vertreten. Weitere Informationen: www.affoltergroup.ch