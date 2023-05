Successful Recruit candidates: CORRECTIONAL SERVICE OF SOLOMON ISLANDS

TO: Successful Recruit candidates

Congratulation to the eighty four (84) recruit candidates representing the nine (9) provinces, which endorsed by the office of the Commissioner.

The Successful candidates, please be informed, the first briefing will be:

Date: Friday 12th May 2023

Time: 9am

Venue: Correctional Training Centre.

Please bring with you the following documents if you do have with you to the briefing:

Vaccine Card Bank Account NPF account

Should you yet to have those required documents, please do see Human Resource staff during the briefing to assist you with the documents.

Thank you,

Chief Superintendent Bernice Kamou Wasia

(Director Human Resource)

See successful candidates list below:

SN App No Given Name Middle Name Family Name Home Province or Province of Origin* Gender 1 254 Duddley Brian Batoa Central Male 2 2410 Joseph Rangi Central Male 3 2529 Victor Rodney Rova Central Male 4 2190 Elvis Komu Paia Central Male 5 3038 Abdul Guru Tariga Central Male 6 2263 Natasha Pinoga Central Female 7 3324 Chantella Vaukei Central Female 8 1232 Ribby Kiko Choiseul Female 9 1434 Rosevita LAUKA Choiseul Female 10 2712 Lenox Seva Choiseul Male 11 2767 Ben Adam Sipele Choiseul Male 12 1716 Elvis Malakana Choiseul Male 13 1731 Ashprillar Ylukiambu Mamaka Choiseul Male 14 688 Freeman Garaba Choiseul Male 15 903 Aron Kibi Hopa Choiseul Male 16 2282 Joray Tanakesa Pitakoe Choiseul Male 17 3553 SIMON FAALIMAE Ngelle Guadalcanal Male 18 1351 Samantha Sharon Kulolo Guadalcanal Female 19 2595 Kylie Butala Guadalcanal Female 20 1582 Lewis Toto Machaiah Guadalcanal Male 21 3340 Emmanuel Veraruka Guadalcanal Male 22 3517 Gregory Emmanuel Pitu Guadalcanal Male 23 1760 Bosco Don Manekiki Guadalcanal Male 24 1806 Clement Marigeni Guadalcanal Male 25 643 Solomon Freeman Guadalcanal Male 26 3128 Clestus Tevu Guadalcanal Male 27 3236 Loyd Tovasia Guadalcanal Male 28 1810 John Mark Guadalcanal Male 29 2759 Patrick Sio Isabel Male 30 2435 Thelma Razak Isabel Female 31 1326 Michael Korokuma Isabel Male 32 3008 Lawrence Tanhiman Isabel Male 33 664 Junior Lista Gada Isabel Male 34 3538 MCKENSTIEN BAEORO Isabel Male 35 3555 ALICIA AMA TOATA Isabel Female 36 522 Ben Elo Isabel Male 37 2776 Frank Siriu Isabel Male 38 1145 Oliver Kasi Makira Ulawa Male 39 2514 Angella Rongodala Makira Ulawa Female 40 2721 Claudia Regina Siapu Makira Ulawa Female 41 2897 Isaac Ronsly Taaru Makira Ulawa Male 42 518 Betsy Eleteku Makira Ulawa Female 43 1803 Stenneth Mareko Makira Ulawa Male 44 632 Tutasi Forausaoni Makira Ulawa Male 45 862 PRIMO Junior HIGA Makira Ulawa Male 46 3404 GEORGE TALUASI WAIWORI Makira Ulawa Male 47 185 Hazel Auga Malaita Female 48 1312 Anna Koni Malaita Female 49 1315 Israel Iromae Koohiwae Malaita Male 50 2618 Augustine Samani Malaita Male 51 506 Patrick DURU Malaita Male 52 1603 Peter Maeaba Malaita Male 53 1780 Rudolph MANIADALO Malaita Male 54 1866 John Still Meke Malaita Male 55 2066 John Noto Malaita Male 56 2170 Godfrey Otoi Malaita Male 57 2218 Florence Pari Malaita Female 58 1188 Kenly Maelanga Kena Malaita Male 59 622 Elison Seni Fiuta Malaita Male 60 3409 Augustine Wale Malaita Male 61 3519 THOMAS Rahi Malaita Male 62 2684 Mcqueen Katovai Kaipua Rennell/Bellona Male 63 3101 Jalt Rubole Teika Rennell/Bellona Female 64 3551 ANDY PUGEVA TIGOHAHENUA Rennell/Bellona Male 65 1319 Kate Kopsy Temotu Female 66 1435 Bethzel Lauka Temotu Female 67 385 Billy Bwekuli Temotu Male 68 513 Isaac Clement Efea Temotu Male 69 1440 William Lochlan Laura Temotu Male 70 2045 Lionel Taliave Nieng Temotu Male 71 1062 Billy Neuwa Junior Temotu Male 72 3548 GIFT IRWIN LEPEPA Temotu Male 73 1222 Henry Kia Western Male 74 259 Farea Liliti Bea Western Male 75 140 John Pangakana Arebonto Western Male 76 298 Kelvin Imo Bisili Western Male 77 1429 Phoebe Cassandra Laore Western Female 78 2658 Francis Sapa Western Male 79 796 Melden Junior Hall Western Male 80 887 Conrad Harold Hobe Western Male 81 3250 Amish Tugumana Western Female 82 3339 Francina Hezzidao Veo Western Female 83 2228 Jessar Gregory Paulsen Western Male 84 3491 Tani William Western Male

You can also download the successful candidate list copy here.