Üç konfigürasyon: Affolter dişli azdırma tezgâhı AF160, en üst düzeyde çok yönlülük sunar
Üç farklı mil konfigürasyonu, Swiss Affolter Group'un (www.affoltergroup.ch) 8 eksenli CNC dişli azdırma tezgâhı AF160'ı piyasadaki en esnek makine yapar.
AF160, esneklik ve verimliliğe ihtiyaç duyan yüksek hassasiyetli üreticiler için tasarlandı.”MALLERAY, SWITZERLAND, May 10, 2023/EINPresswire.com/ -- AF160'ı geliştirirken, yüksek hassasiyetli dişli azdırma çözümlerinde dünya teknoloji lideri olan İsviçreli aile şirketi Affolter Group'un (www.affoltergroup.ch) Mühendislik Departmanının ana hedefi maksimum çok yönlülüktü. Affolter Group'un Genel Müdürü Vincent Affolter şöyle açıklıyor: "AF160, esneklik ve verimliliğe ihtiyaç duyan yüksek hassasiyetli üreticiler için tasarlandı. Sekiz ekseni, gelişmiş otomasyon çözümleri ve yenilikçi hızlı değiştirme sistemi ile makine tam olarak bunu sunar.”
— Affolter Group'un Genel Müdürü Vincent Affolter
İsteğe bağlı hızlı değiştirme sistemi ile makine operatörleri bir konfigürasyondan diğerine yalnızca 30 dakikada geçebilir. Konfigürasyon I'de, hem C ekseni hem de C' (prime) ekseni tahrikli millerle donatılmıştır. Bu kurulum, daha yüksek kesme kalitesi, daha fazla tork ve daha fazla sağlamlık sağlar. Bu kurulum, A eksenine +/- 50° salınım sunar. Bay Affolter, "Bu konfigürasyon düz, sarmal, konik, ayna ve mahruti dişlilerin üretimi için idealdir" şeklinde bildirmektedir.
C ekseni üzerinde bir programlanabilir hareketli karşı punta ve C Prime konumunda bir iş mili ile - yapılandırma II - operatör daha fazla esneklik elde eder. A ekseni -50°'den +115°'ye hareket edebilir, bu da sonsuz vida ( worm milling ) işlemeyi mümkün kılar. Bu konfigürasyon, yukarıda belirtilen tüm dişli tipleri için de kullanılabilir. Konfigürasyon III'te, C ekseni boş kalır ve C Prime ekseni tahrikli bir iş mili ile donatılmıştır. Vincent Affolter: "Bu konfigürasyon, iç dişli açma ( power skiving) için tasarlanmıştır. Ayna mahruti dişlilerinin üretimi de mümkündür.”
Parça yükleyici AF72
AF72 parça yükleyici AF160 için özel olarak tasarlanmıştır. Paralel yükleme ve boşaltma için çift kıskaç sistemi ve teleskopik kol ile parçaların kolay ve verimli yüklenmesi için hacim, ürün ve uygulamaya bağlı olarak farklı konfigürasyonlar seçilebilir. AF72, daha fazla parçanın önceden yüklenmesini sağlayan ve uygun bir konfigürasyonla makinenin 24 saatten fazla otonom çalışmasına izin veren şekilde beş adede kadar besleme rayı ile donatılabilir. Bay Affolter: “Teleskopik kol, makinedeki çalışma alanının temiz kalmasını sağlar. Kol, parçaları yükledikten sonra geri çekilerek operatörün makine ile işleme sırasındaki süreçleri iyi bir şekilde görmesini sağlar.”
Maksimum esneklik için seçenekler
AF160, herhangi bir uygulama için yapılandırılabilir. Donanım seçenekleri arasındaki sensör algılama, tekrar işlemeyi ( kaba işleme ve/veya ısıl işlem yapılmış ürünlerin tekrar işlenmesi) mümkün kılar. AF54 çapak giderme ünitesinin eklenmesiyle çapak giderme işleminin dişli üretimine entegre edilmesi ve ayrıca parça oryantasyonu ve parça mevcudiyeti kontrolü yer alır. Farklı parça yakalama ( pens ya da punta ile merkezleme ) sistemleri, özelleştirilebilir soğutma sıvısı sistemleri ve talaş konveyörleri, daha fazla çok yönlülük sunar. Kullanıcı dostu olması çok önemlidir: Son teknoloji ürünü dijital CNC Control Pegasus, son derece hızlı düzenleme sağlar ve IoT'yi entegre eder. Affolter, "Sezgisel Pegasus, çeşitli seçenekler ve otomasyonlar için tüm makine eksenlerini ve çok sayıda çevre birimini kontrol eder" diye vurgulamaktadır. 19 inç dokunmatik ekran ile programlama basit, sezgisel ve kullanıcı dostudur. Veriler bulutta paylaşılarak satış sonrası servis desteği ve önleyici bakım kolaylaştırılır ve dolayısıyla arıza süreleri en aza indirilir. Yazılım güncellemeleri uzaktan yapılabilir.
Cenevre EPHJ sergisi
Affolter Group, yenilikçi teknolojilerini 6-9 Haziran 2023 tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen EPHJ yüksek hassasiyetli sergisinde sergileyecektir. Affolter'ı Salon 1, Stant E55'te ziyaret edin!
AF160 Teknik Özellikleri
• 8 eksenli CNC
• Maks. modül 2,00 m / 12,7 DP
• Maks. kesme uzunluğu 110-180 mm / 4,33-7,08 inç
• Maks. parça çapı Modül 2 için maks. 60 mm. B ve C-C' merkez mesafesi = 65mm*
• Mil dönüşü B 9'000 dev/dak
• Mil dönüşü C-C’ 9'000 dev/dak
• Boyutlar LxWxH 1'500x2'010x2'650mm
• Ağırlık 2'700 kg / 5,952 lb
* 65 mm merkez mesafesi ile AF160, temel olarak Ø24 mm frezeli Ø100 mm'lik bir iş parçası üzerinde modül 1 işlenebilir.
Affolter Grubu Hakkında: Gelenek yenilikle buluşuyor: Affolter Group, dünya çapında 160'tan fazla çalışanı ile yüksek hassasiyetli dişli azdırma çözümlerinde bir aile şirketi ve dünya teknoloji lideridir. Son derece uzmanlaşmış olan şirket, 1919'da Louis Affolter tarafından İsviçre'nin Malleray kentinde kuruldu. Affolter Group'un 100 yılı aşkın tarihi teknolojik yeniliklerle doluydu. Bugün, dördüncü kuşak aile işletmesini yönetiyor. Affolter Group, dünya çapında geniş bir distribütör ağı ile faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.affoltergroup.ch
Bernhard Hagen
Hagen PR
news@hagenpr.com