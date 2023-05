Družba PubMatic uvaja storitev Activate, ki prinaša avtomatizacijo programiranja v neposredne posle za CTV in video

Družbe Dentsu, FuboTV, GroupM, Havas, LG, Mars in Omnicom Media Group Germany bodo prve začele uporabljati Activate

/EIN News/ -- NI SEDEŽA/REDWOOD CITY, Kalifornija, May 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Družba PubMatic (Nasdaq: PUBM), neodvisna tehnološka družba, ki zagotavlja dobavno verigo digitalnega oglaševanja prihodnosti, je danes oznanila uvedbo storitve Activate. Ta nova revolucionarna rešitev za optimizacijo dobavne poti od konca do konca (SPO) kupcem omogoča izvrševanje neposrednih poslov brez licitiranja na programski platformi družbe PubMatic, pri čemer dostopajo do premijskega inventarja videov in CTV v velikem obsegu. Storitev se uvaja s partnerji, ki med drugim vključujejo družbe dentsu, FuboTV, GroupM, Havas, LG, Mars in Omnicom Media Group Germany.



Activate predstavlja novo panožno paradigmo, saj gre za enoplastno tehnologijo, ki neposredno povezuje kupce in prodajalce digitalnih medijev. Activate kupcem zagotavlja večji nadzor nad njihovimi večkanalnimi investicijami v video z izvrševanjem poslov v celotnem inventarju premijskih CTV in spletnih videov družbe PubMatic na eni sami platformi, kar omogoča gladek prehod njihovega neposrednega poslovanja na zasebni trg programiranja (PMP) ali zagotovljeno programiranje (PG). Pričakuje se, da bo Activate olajšal prehod vnašanja proračunov naročil v programski ekosistem zaradi zmanjšanja zapletenosti, časa in stroškov, kar je doseženo s pristopom prek enoplastne tehnologije. Zato lahko kupci pričakujejo povečanje donosnosti naložb, založniki pa bodo verjetno ustvarili večje prihodke.

»Kupci in prodajalci digitalnih medijev si želijo učinkovitejšo, preglednejšo in bolj trajnostno dobavno verigo, ki izkorišča celotni potencial programiranja,« je povedal Rajeev Goel, soustanovitelj in glavni izvršni direktor družbe PubMatic. »Activate razširja uspešno strategijo optimizacije dobavne poti, ki smo jo prvič uvedli pred več kot štirimi leti. Z gladkim povezovanjem kupcev in lastnikov vsebin prek enoplastne tehnologije občutno zmanjšujemo ovire, razkorake, širjenje podatkov, nejasnost in zapletenost na trgu programiranja. Navedeno bo zagotovilo večjo donosno naložb za kupce in večje prihodke založnikov v skladu z našo misijo spodbujanja neomejenega potenciala ustvarjalcev internetnih vsebin, katerih primarni vir prihodkov je oglaševanje.«

S tehnologijo za spodbujanje izgradnje, ki jo je družba PubMatic pridobila s prevzemom družbe Martin leta 2022, je Activate povsem integriran v rastoči paket programske opreme družbe PubMatic, vključno s platformo PubMatic za prodajno stran in Connect.

Vedenje potrošnikov se vedno bolj nagiba k pretakanju, zato založniki in kupci potrebujejo učinkovitejše načine za izvajanje transakcij v inventarju CTV in videov. Activate s posodabljanjem in prilagajanjem dobavne verige digitalnega oglaševanja na podlagi potreb strank prinaša avtomatizacijo v nabor inventarja CTV in videov, ki še vedno uporablja zastarele metode transakcije. V skladu z ocenami v panogi se pričakuje, da bodo leta 2023 naročila neprogramskega vstavljanja predstavljala skoraj 60 % transakcij CTV in 18 % transakcij spletnega videa. Activate predstavlja širitev skupnega ciljnega trga družbe PubMatic za skoraj 65 milijard dolarjev.

Komentarji oglaševalcev na Activate:

dentsu – »Družba Dentsu je zavezana k partnerstvom, ki pospešujejo inovacije, uspešnost in učinkovitost dobavne verige digitalnega oglaševanja,« je izjavil Brad Stockton, SVP iz oddelka za video inovacije pri družbi dentsu. »Naši oglaševalci z uporabo storitve Activate družbe PubMatic pridobijo boljši nadzor na naložbami v video in CTV ter povečanje števila delujočih medijev v ekosistemu.«

GroupM – »Zagotavljanje, da naše stranke dostopajo do medijev na najučinkovitejši način, je za nas glavna prioriteta,« je izjavil Axel Jonuschies, vodstveni partner za globalne programske naložbe pri družbi GroupM. »V partnerstvu z družbo PubMatic že več let optimiziramo našo dobavno pot, pred kratkim pa smo z njimi uvedli GroupM Premium Marketplace, ki zagotavlja najbolj neposredno in pregledno povezavo do premijskih založnikov CTV in videov. S pomočjo storitve Activate lahko zdaj dodatno gradimo naš trg in strankam omogočimo maksimirati njihove delovne medije ter minimizirati stroške tehnologije za zagotovljene aktivacije.«

Havas – »Družba PubMatic je že dalj časa zanesljiv partner, ki družbi Havas Media pomaga zagotavljati pregledne in trajnostne rešitve za oglaševalce,« je izjavil Tom Grant, direktor skupine SVP za naložbene dejavnosti pri skupini Havas Media Group za Severno Ameriko. »Navdušeni smo nad njihovimi nenehnimi inovacijami in učinkovitostjo na področju poenostavitve programske dobavne verige na področju kupovanja videov in televizijskih vsebin.«

Mars – »Družba Mars je zavezana k ustvarjanju učinkovitosti in trajnosti v naši oglaševalski dobavni verigi,« je izjavil Ron Amram, globalni vodja za medije pri družbi Mars. »Storitev Activate družbe PubMatic je usklajena z našo strategijo SPO in nam zagotavlja večji nadzor nad načinom, krajem in časom dodeljevanja naših proračunov za CTV in video, s čimer prispeva k splošni rasti našega poslovanja.«

Omnicom Media Group Germany – »Pri naših prizadevanjih za obvladovanje ključnih izzivov na trgu programiranja, trajnostnemu zmanjšanju zapletenosti za naše stranke in zagotavljanju večje preglednosti, učinkovitosti in varnosti blagovnih znamk, na trgu nenehno iščemo inovativne, visoko tehnološke partnerje,« je izjavil Can Zeybekler, poslovodni partner družbe Omnicom Media Group Germany in poslovodni direktor MPX. »Navdušeni smo nad sodelovanjem z družbo PubMatic pri storitvi Activate za nadaljnji razvoj našega poslovanja CTV, doseganje boljših rezultatov kampanj in ustvarjanje učinkovitejše oglaševalske dobavne verige.«



Komentarji založnikov na Activate:

FuboTV – »Obstaja priložnost za izboljšanje trenutne programske dobavne verige za CTV z optimizacijo poteka dela in modelov prihodkov,« je izjavila Lynette Kaylor, SVP v prodaji oglaševanja pri družbi FuboTV. »Storitev Activate bo oglaševalcem pomagala kar najbolje izkoristiti njihove proračune, lastnikom medijev pa zagotoviti večjo preglednost.«

LG – »Družba LG Ad Solutions je navdušena nad partnerstvom pri zagonu storitve Activate družbe PubMatic, kar poudarja našo zavezanost k spodbujanju sodelovanja z blagovnimi znamkami in agencijami, za katere skrbimo. S sodelovanjem lahko zagotovimo, da imajo stranke dostop do visoko kakovostnega in za blagovne znamke varnega inventarja CTV, ter pomagamo ustvariti bolj trajnostno, uspešno panogo za vsakogar,« je izjavila Kelly McMahon, SVP in vodja globalnih operacij pri družbi LG Ad Solutions. »Na platformi Activate že opažamo prevzem oglaševalcev, kar dokazuje vrednost večje preglednosti, učinkovitosti in uspešnosti v programskem ekosistemu.«



Za dodatne informacije o storitvi Activate obiščite pubmatic.com/activate.

O družbi PubMatic

PubMatic (Nasdaq: PUBM) je neodvisna tehnološka družba, ki maksimira vrednost za stranke z zagotavljanjem dobavne verige digitalnega oglaševanja prihodnosti. Platforma družbe PubMatic za prodajno stran vodilnim svetovnim ustvarjalcem digitalnih vsebin v odprtem internetu omogoča nadzor dostopa do njihovega inventarja in povečevanje monetizacije tako, da tržnikom omogoča izboljševanje donosnosti naložb in doseganje točno določenih občinstev z vsemi oblikami oglasov in prek vseh naprav. Vse od leta 2006 nam naš pristop, usmerjen v infrastrukturo, omogoča učinkovito obdelavo in uporabo podatkov v realnem času. Z zagotavljanjem nadgradljivih in prilagodljivih programskih inovacij izboljšujemo rezultate naših strank ob hkratnem spodbujanju živahne in pregledne dobavne verige digitalnega oglaševanja.

