PubMatic uruchamia platformę Activate, wprowadzając programatyczną automatyzację transakcji bezpośrednich dla CTV i streamingu wideo

/EIN News/ -- BRAK SIEDZIBY/REDWOOD CITY, Kalif., May 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq: PUBM), niezależna firma technologiczna, dostawca przyszłościowego łańcucha dostaw reklam cyfrowych, ogłosiła dziś wprowadzenie platformy Activate. Ten przełomowy i stanowiący całościowe rozwiązanie program do optymalizacji ścieżki dostaw (SPO) pozwala kupującym na realizację nieobjętych licytacją transakcji bezpośrednich na platformie programatycznej PubMatic poprzez dostęp do zasobów wideo i CTV klasy premium na dużą skalę. Partnerami w momencie wdrożenia są między innymi dentsu, FuboTV, GroupM, Havas, LG, Mars oraz Omnicom Media Group Germany.



Platforma Activate to wcielenie nowego branżowego paradygmatu – jednowarstwowa technologia łącząca bezpośrednio kupujących i sprzedających media cyfrowe. Activate daje kupującym większą kontrolę nad inwestycjami w wielokanałowy przesył wideo poprzez realizację transakcji w zakresie całego zasobu CTV i wideo klasy premium dostępnego w PubMatic w ramach jednej platformy, co umożliwia płynne przekształcenie transakcji bezpośrednich w prywatny zautomatyzowany obszar transakcyjny (programmatic private marketplace,PMP) lub w zautomatyzowany zasób gwarantowany (programmatic guaranteed, PG). Oczekuje się, że rozwiązanie Activate ułatwi przejście od budżetów zamówień reklamowych do ekosystemu zautomatyzowanego dzięki ograniczeniu złożoności, czasu i kosztów poprzez zastosowanie podejścia opartego na pojedynczej warstwie technologicznej. W rezultacie kupujący mogą oczekiwać większego zwrotu z inwestycji, a wydawcy wyższych przychodów.

— Kupujący i sprzedawcy mediów cyfrowych szukają bardziej wydajnego, transparentnego i zrównoważonego łańcucha dostaw, który w całości wykorzystuje potencjał automatyzacji — mówi współzałożyciel i CEO PubMatic, Rajeev Goel. — Activate stanowi rozszerzenie święcącej sukcesy strategii optymalizacji ścieżki dostaw, który zapoczątkowaliśmy ponad cztery lata temu. Poprzez płynne połączenie kupujących i właścicieli treści pojedynczą warstwą technologii w znacznym stopniu ograniczamy przeskoki, rozbieżności, namnażanie danych, brak przejrzystości i złożoność transakcji zautomatyzowanych. Rezultatem będzie większy zwrot z inwestycji dla kupujących i wzrost przychodów wydawców, co wpisuje się w naszą misję rozwijania nieskończonego potencjału twórców treści internetowych, dla których reklamy stanowią podstawowe źródło przychodu.

Program Activate, powstały w oparciu o technologię pozyskaną przez PubMatic w 2022 r. w wyniku zakupu firmy Martin, jest w pełni zintegrowany z rozwijającym się pakietem oprogramowania PubMatic obejmującym platformę Sell-Side i Connect.

W miarę wzrostu zainteresowania konsumentów streamingiem wydawcy i kupujący potrzebują bardziej skutecznych sposobów zawierania transakcji dotyczących zasobów CTV i wideo. Przez modernizację i dostosowanie łańcucha dostaw reklam cyfrowych do potrzeb klienta platforma Activate wnosi automatyzację do puli zasobów CTV i wideo, które nadal korzystają z nieaktualnych metod transakcyjnych. Zgodnie z szacunkami branżowymi niezautomatyzowane zamówienia reklamowe mają w 2023 r. stanowić niemal 60% transakcji CTV i 18% internetowych transakcji związanych ze streamingiem wideo. Program Activate stanowi rozszerzenie całego dostępnego rynku PubMatic o prawie 65 mld USD.

Komentarze reklamodawców na temat programu Activate:

dentsu — Dentsu angażuje się w relacje partnerskie promujące innowację, skuteczność i wydajność łańcucha dostaw reklam cyfrowych — mówi Brad Stockton, starszy wiceprezydent ds. innowacji wideo w dentsu. — Korzystanie z platformy Activate firmy PubMatic daje naszym reklamodawcom większą kontrolę nad inwestycjami w streaming wideo i CTV i wnosi do ekosystemu więcej mediów roboczych.

GroupM — Naszym najwyższym priorytetem jest zapewnienie klientom dostępu do mediów w najbardziej skuteczny i wydajny sposób — mówi Axel Jonuschies, wspólnik zarządzający ds. globalnych inwestycji programatycznych w GroupM. — Od kilku lat współpracujemy z PubMatic nad optymalizacją naszej ścieżki dostaw, a ostatnio w ramach tej współpracy uruchomiliśmy obszar transakcyjny GroupM Premium Marketplace zapewniający najbardziej bezpośrednie i transparentne połączenie z wydawcami CTV i wideo klasy premium. Dzięki Activate jesteśmy w stanie lepiej wykorzystać tan obszar, pozwalając naszym klientom maksymalnie wykorzystać media robocze i zminimalizować koszty gwarantowanych aktywacji.

Havas — PubMatic to wieloletni partner pomagający Havas Media zapewniać transparentne i zrównoważone rozwiązania dla reklamodawców — mówi Tom Grant, starszy wiceprezydent i dyrektor grupy ds. operacji inwestycyjnych w Havas Media Group North America. — Jesteśmy zafascynowani jego nieprzerwanymi innowacjami i skutecznością w zakresie usprawniania zautomatyzowanego łańcucha dostaw na całym rynku zakupów w ramach streamingu wideo i TV.

Mars — Mars jest zadeklarowanym orędownikiem skuteczności i zrównoważenia naszego łańcucha dostaw reklam — mówi Ron Amram, dyrektor globalny ds. mediów w spółce Mars. — Platforma Activate firmy PubMatic wpisuje się w naszą strategię optymalizacji ścieżki dostaw i daje nam większą kontrolę nad sposobem, miejscem i czasem alokacji naszych budżetów oraz tym, jak przyczyniają się one do rozwoju naszej działalności.

Omnicom Media Group Germany — W ramach naszych wysiłków związanych z opanowaniem najważniejszych wyzwań na zautomatyzowanym rynku, trwałym ograniczeniem złożoności działań dla naszych klientów oraz zapewnieniem większej transparentności, skuteczności i bezpieczeństwa marki stale poszukujemy innowacyjnych partnerów zapewniających zaawansowane technologie — mówi Can Zeybekler, wspólnik zarządzający w Omnicom Media Group Germany oraz dyrektor zarządzający MPX. — Jesteśmy podekscytowani współpracą z PubMatic nad programem Activate, która umożliwia dalszy rozwój działalności związanej z CTV, osiąganie lepszych wyników kampanii i tworzenie bardziej skutecznego łańcucha dostaw reklam.



Komentarze wydawców na temat programu Activate:

FuboTV — Istnieje możliwość udoskonalenia obecnego zautomatyzowanego łańcucha dostaw w CTV poprzez optymalizację przepływu procesu i modeli przychodów — mówi Lynette Kaylor, starsza wiceprezydent ds. sprzedaży reklam w FuboTV. — Platforma Activate pomoże reklamodawcom w najlepszy sposób spożytkować budżet, zapewniając jednocześnie właścicielom mediów większą transparentność.

LG — LG Ad Solutions z radością pełni rolę partnera we wdrożeniu rozwiązania Activate spółki PubMatic. Podkreśla to nasze podstawowe zaangażowanie w promowanie współpracy z markami i agencjami, które obsługujemy. Dzięki tej współpracy możemy zapewnić naszym klientom dostęp do wysokiej jakości bezpiecznych dla marki zasobów CTV i pomóc stworzyć bardziej zrównoważony, prosperujący sektor dla wszystkich — mówi Kelly McMahon, starszy wiceprezydent i dyrektor ds. operacji globalnych w LG Ad Solutions. — Już obserwujemy akceptację platformy Activate wśród reklamodawców, co dowodzi, że w zautomatyzowanym ekosystemie docenia się wartość większej przejrzystości, skuteczności i wydajności.



Więcej informacji na temat platformy Activate można znaleźć na stronie internetowej pubmatic.com/activate.

(Nasdaq: PUBMO to niezależna firma technologiczna maksymalizująca wartość klienta poprzez dostarczanie przyszłościowego łańcucha dostaw reklam cyfrowych. Platforma sprzedaży PubMatic umożliwia wiodącym na świecie twórcom treści cyfrowych w otwartym Internecie kontrolować dostęp do swoich zasobów i zwiększać monetyzację, umożliwiając marketerom zwiększanie stopy zwrotu z inwestycji i docieranie do odbiorców wszystkich formatów reklam na wszystkich urządzeniach. Od 2006 r. nasze bazujące na infrastrukturze podejście pozwoliło na wydajne przetwarzanie i wykorzystywanie danych w czasie rzeczywistym. Poprzez dostarczanie skalowalnych i elastycznych innowacji programistycznych przyczyniamy się do poprawy wyników naszych klientów, jednocześnie działając na rzecz pełnego życia, przejrzystego łańcucha dostaw reklam cyfrowych.

