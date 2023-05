PubMatic lanceert Activate en brengt programmatische automatisering naar directe deals voor CTV en video

Dentsu, FuboTV, GroupM, Havas, LG, Mars en Omnicom Media Group Germany zijn de eerste bedrijven die gebruik maken van Activate

/EIN News/ -- GEEN HOOFDKANTOOR/REDWOOD CITY, Californië, May 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq: PUBM), een onafhankelijk technologiebedrijf dat de toeleveringsketen voor de toekomst voor digitale reclame levert, heeft vandaag de lancering van Activate aangekondigd. Deze baanbrekende nieuwe end-to-end oplossing voor optimalisatie van het distributietraject (SPO) stelt kopers in staat om niet-geboden directe deals uit te voeren op het programmatische platform van PubMatic, waarbij ze op grote schaal toegang krijgen tot premium video- en CTV-inventaris. De eerste lanceringspartners zijn onder andere dentsu, FuboTV, GroupM, Havas, LG, Mars en Omnicom Media Group Germany.



Activate vertegenwoordigt een nieuw industrieparadigma, aangezien het een enkele technologielaag is die kopers en verkopers van digitale media rechtstreeks met elkaar verbindt. Activate geeft kopers meer controle over hun omnichannel video-investeringen door deals uit te voeren via PubMatic's premium CTV en online video-inventaris in één platform, waardoor een naadloze overgang van hun directe bedrijf naar ‘programmatic private marketplace’ (PMP) of ‘programmatic guaranteed’ (PG) mogelijk wordt. Van Activate wordt verwacht dat het de overgang van budgetten voor inkooporders naar het programmatische ecosysteem zal vergemakkelijken vanwege de vermindering van complexiteit, tijd en kosten die worden bereikt door hun focus op een enkele technologielaag. Als gevolg hiervan kunnen kopers een hoger rendement verwachten en kunnen uitgevers hogere inkomsten genereren.

"Kopers en verkopers van digitale media zijn op zoek naar een efficiëntere, transparantere en duurzamere toeleveringsketen die het volledige potentieel van programmatische systeem benut", zegt Rajeev Goel, medeoprichter en CEO van PubMatic. “Activate is een uitbreiding van de succesvolle strategie voor optimalisatie van het distributietraject die we meer dan vier jaar geleden hebben ingezet. Door kopers en contenteigenaren naadloos met elkaar te verbinden via een enkele technologielaag, verminderen we aanzienlijk het aantal verbindingen, discrepanties, dataproliferatie, ondoorzichtigheid en complexiteit in de programmatische marktplaats. Dit zal resulteren in een hoger rendement voor kopers en hogere inkomsten voor uitgevers, in overeenstemming met onze missie om het eindeloze potentieel aan te wakkeren van makers van internetcontent die afhankelijk zijn van reclame als primaire bron van inkomsten.”

Activate is gebouwd met behulp van technologie van de overname van Martin door PubMatic in 2022 en is volledig geïntegreerd in de groeiende softwaresuite van PubMatic, inclusief het PubMatic Sell-Side Platform en Connect.

Nu het consumentengedrag verschuift naar streaming, hebben uitgevers en kopers behoefte aan efficiëntere manieren om transacties uit te voeren via CTV- en video-inventaris. Door de toeleveringsketen voor digitale reclame te moderniseren en aan te passen op basis van de behoeften van de klant, brengt Activate automatisering naar de pool van CTV- en video-inventaris die nog steeds verouderde transactiemethoden gebruikt. Volgens schattingen van de sector zullen in 2023 niet-programmatische inkooporders naar verwachting bijna 60% van de CTV- en 18% van de online videotransacties vertegenwoordigen. Activate vertegenwoordigt een uitbreiding van bijna $ 65 miljard van de totale adresseerbare markt van PubMatic.

Reacties van adverteerders op Activate:

dentsu - "Dentsu zet zich in voor partnerschappen die innovatie, effectiviteit en efficiëntie in de toeleveringsketen voor digitale reclame stimuleren", zegt Brad Stockton, SVP van Video Innovation bij dentsu. "Het gebruik van PubMatic's Activate geeft onze adverteerders meer controle over video- en CTV-investeringen en brengt meer werkende media in het ecosysteem."

GroupM - "Ervoor zorgen dat onze klanten op de meest efficiënte en effectieve manier toegang krijgen tot media, is een kernprioriteit voor ons", zegt Axel Jonuschies, Managing Partner van GroupM voor Global Programmatic Investment. “We werken al enkele jaren samen met PubMatic om ons distributietraject te optimaliseren en hebben recentelijk samen met hen GroupM Premium Marketplace gelanceerd, waarmee we de meest directe en transparante verbinding bieden met premium CTV- en video-uitgevers. Met Activate kunnen we nu verder bouwen aan onze marktplaats, waardoor onze klanten hun werkende media kunnen maximaliseren en de technologiekosten bij gegarandeerde activeringen kunnen minimaliseren.”

Havas - "PubMatic is al lange tijd een waardevolle partner in het helpen van Havas Media bij het leveren van transparante en duurzame oplossingen voor adverteerders", zegt Tom Grant, SVP Group Director van Investment Operations, Havas Media Group North America. "We zijn verheugd om hun voortdurende innovatie en effectiviteit te zien bij het stroomlijnen van de programmatische toeleveringsketen voor het kopen van video en tv."

Mars - "Mars zet zich in voor het creëren van efficiëntie en duurzaamheid in onze toeleveringsketen voor advertenties", zegt Ron Amram, Global Head of Media bij Mars. "Activate van PubMatic is afgestemd op onze SPO-strategie, waardoor we meer controle hebben over hoe, waar en wanneer onze CTV- en videobudgetten worden toegewezen en ze bijdragen aan de algehele groei van ons bedrijf."

Omnicom Media Group Duitsland - “In onze poging om de belangrijkste uitdagingen van de programmatische markt het hoofd te bieden, de complexiteit voor onze klanten duurzaam te verminderen en meer transparantie, efficiëntie en merkveiligheid te bieden, screenen we de markt voortdurend op innovatieve, hoogwaardige technologiepartners ”, zegt Can Zeybekler, Managing Partner bij Omnicom Media Group Duitsland, en Managing Director MPX. "We zijn verheugd om met PubMatic samen te werken aan Activate om onze CTV-activiteiten verder te ontwikkelen, betere campagneresultaten te behalen en een efficiëntere toeleveringsketen te creëren."



Reacties van uitgevers op Activate:

FuboTV - "Er is een mogelijkheid om de huidige programmatische toeleveringsketen voor CTV te verbeteren door de workflow en inkomstenmodellen te optimaliseren", zegt Lynette Kaylor, SVP van Advertising Sales bij FuboTV. "Activate helpt adverteerders het meeste uit hun budget te halen en biedt mediabedrijven meer transparantie."

LG - "LG Ad Solutions is verheugd om een lanceringspartner te zijn voor de Activate-oplossing van PubMatic, wat onze belangrijkste inzet benadrukt om samenwerking te stimuleren met de merken en bureaus die we diensten verlenen. Door samen te werken, kunnen we ervoor zorgen dat klanten toegang hebben tot merkveilige CTV-inventaris van hoge kwaliteit en helpen we een duurzamere, bloeiende industrie voor iedereen te creëren", aldus Kelly McMahon, SVP en Head of Global Operations bij LG Ad Solutions. "We zien al dat adverteerders het Activate-platform adopteren, wat de waarde bewijst van meer transparantie, efficiëntie en prestaties in het programmatische ecosysteem."



