Il Brama il caffè degli artisti inaugura la stagione estiva con gli artisti del “Festival Radio Libere”

Laura e Basta da Casa San Remo al Festival Radio Libere!

Ellera di Corciano PERUGIA, Il Festival Radio Libere (FRL) è orgoglioso di presentare "Estate in musica"

La musica libera” — Lazzaro Coco

TORINO, PIEMONTE, ITALIA, May 10, 2023/ EINPresswire.com / -- . Perugia è una città universitaria molto accogliente per la musica, e l'evento "Estate in musica" rappresenta una meravigliosa occasione per tutti di visitare la città ed apprezzarne l’ospitalità. Il direttore artistico del festival, Deejay Coco, che qualcuno ricorderà a Radio Subasio sarà presente Al Brama il Caffè degli artisti, dove da giugno si svolgeranno esibizioni live di cantanti, gruppi e rapper provenienti da tutta Italia.Partecipando si ha la possibilità di vincere l'accesso alla finale del FRL Festival, che si terrà il 15 Dicembre e verrà trasmesso a livello nazionale da Canale Italia. Le selezioni dal vivo sono un'occasione imperdibile per i gruppi, cantanti e rapper emergenti che desiderano farsi conoscere dal pubblico.Queste selezioni live sono gratuite e rappresentano una vera missione ‘scouting’ alla ricerca dei nuovi protagonisti della musica Italiana.Il programma di giugno prevede quattro weekend di musica non-stop, birra e premiazioni, a partire il 10 giugno ospite ‘Laura e Basta’ una Musicista e poli strumentista, suona strumenti come il pianoforte, le percussioni e la batteria. Nata a Rieti, attualmente vive a Pomezia dove si esibisce in molti locali della zona. L'iniziativa rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti gli artisti che desiderano farsi conoscere e apprezzare dal pubblico, perché avranno l'occasione di esibirsi in un ambiente conviviale e di qualità.Per partecipare, è possibile iscriversi direttamente alla Brama Caffè degli artisti Via Amilcare Ponchielli 4 Ellera di Corciano Perugia tel. 075 51799949 - o scrivere a info@festivalradiolibere.it. Unitevi alla nostra community, pace musica e amore.Se siete artisti emergenti non perdete l'occasione di farvi conoscere e di esibirvi dal vivo: il pubblico di Perugia vi aspetta! Contatti per la stampa: Deejay Coco Direttore artistico del Festival Radio Libere, info@festivalradiolibere.itFRLFestival Radio libere+39 342 529 6156Visitaci sui social:InstagramFacebook

FRL Festival radio libere promuove la musica Italiana