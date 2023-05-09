GMAT™ Focus Edition注册将于2023年8月开放

免费的备考资料将在考试两个月前问世，以帮助考生在商学院入学考试中取得成功

/EIN News/ -- 弗吉尼亚州雷斯顿, May 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 代表全球领先的商学院协会——管理专业研究生入学委员会（GMAC）今天宣布，Graduate Management Admission Test™（GMAT™）最新版本 GMAT™ Focus Edition 的注册将于2023年8月29日开始，并于今年第四季度开始考试。此外，GMAT Focus官方备考材料于2023年6月6日起可从 mba.com 获得，其中包括免费的六周学习规划，帮助考生根据时间表准备、为备考提供参考、跟踪进展，此外，还提供免费的GMAT Focus官方入门工具包，其中包括70道GMAT真题和两套完整的练习试题，以帮助考生建立成绩基准线。



今年早些时候， 经过对数百名学校专业人员进行广泛研究并对全球数千名学生进行深入的概念测试之后，GMAC 推出了 GMAT Focus Edition。GMAT是过去七十年来被最广泛使用的商学院入学考试，在经过重新设计之后，提升了考试体验并增加了灵活的新功能，以更好地支持商科教育。各学校将从中受益，因为它将成为学校整体招生过程中的一个改进因素。

GMAC首席执行官Joy Jones表示：“我们希望鼓励具有各种资质、本科背景和生活经验的人们了解其丰富的选项，并在他们的商学院旅程中实现飞跃。我们相信，GMAT Focus Edition将使考生更好地为商科研究生教育做好准备，同时帮助学校吸引合格且多元化的全球申请者。”

“这是该考试的一次重要变革，”耶鲁管理学院入学事务助理院长兼GMAC董事会成员 Bruce DelMonico表示。“就考试的相关性和有效性而言，这绝对是利于商学院和学生的积极举措。”

全新的测试体验，更高效、更灵活、更具洞察力

GMAT Focus Edition包括三个时间为45分钟的考试科目：定量推理（考察解决问题的能力）；文本逻辑推理（考察关键推理和阅读理解，但不再包含句子改错题）；新开发的数据洞察科目（衡量候选人的数据素养以及分析、解读数据并将其应用于现实商业场景的能力）。正因这些变化以及不再包含分析性写作（AWA），考试时间比目前的GMAT版本短近一个小时，因此所需要准备的内容更少。除了让考生能够尽可能多地标记试题、在各科目剩余时间内检查答题情况、每科目最多更改三个答案以及以任何顺序完成三个科目这些新功能之外，增强型官方成绩单现在还提供详细的成绩分析，帮助他们评估优势并确定重点领域，却无需额外费用。

“我认为GMAT考试的重新设计证明了GMAC对持续改进的承诺。考试的变化反应了对特定能力以及未来的职业发展的重要性——例如新增加的数据洞察科目，”伦敦商学院招聘与招生执行主任Arnold Longboy表示。

新的评分标准和一致性帮助考察考生的竞争力

GMAT Focus Edition的总分范围为205至805，基于考生在所有三个科目的考试表现（每个科目分数范围为60至90）。这一变化是为了确保考生和学校能够轻松地将GMAT Focus Edition分数与目前可用的GMAT考试分数（200到800）区分开来。为了解考生的相对竞争力，可以使用 mba.com 上提供的索引表格，该表格通过百分位将两个考试版本之间的成绩分布联系起来。对于GMAT Focus Edition的新评分标准，在知道考试结果时，考生和学校的主要关注点应为百分位排名。

GMAC产品开发总监Manish Dharia表示：“在比较GMAT Focus Edition与GMAT当前版本的分数时，我们鼓励考生和学校比较百分位排名，而不是比较总分。因为总分评分标准和分数评分标准分布情况都发生了变化，将当前考试版本的总分或科目分数与GMAT Focus Edition进行比较是不合适、不准确的，也不是对考试成绩有意义的比较。600和605的分数可能看起来相似，但它们所反映的是不同技能方面截然不同的表现水平。”

为促进顺利过渡和迅速采用所作的额外努力

随着GMAT Focus Edition即将在2023年晚些时候推出，在明年年初以前，考生仍可继续使用当前版本的GMAT考试，以促进其正在进行的商学院备考和申请。为此，GMAT Focus Edition费用将与目前的GMAT考试费用相同。

GMAC高级副总裁兼市场开发负责人Ashish Bhardwaj表示：“请记住，所有GMAT考试分数（无论是当前GMAT还是GMAT Focus Edition）的有效期均为5年。随着新版本的提前宣布，我们鼓励考生以最适合其寻求管理专业研究生教育的方式注册和参加GMAT考试。”

关于GMAC

GMAC管理专业研究生入学委员会是一个由全球领先研究生商学院组成的以使命为导向的协会。GMAC致力于为管理专业研究生教育行业提供世界一流的研究、行业会议、招生工具和评估测试，以及帮助申请者完成高等教育求学之旅所需的资源、活动和服务。由GMAC主办并管理的管理专业研究生入学考试™（GMAT™），是全球广泛使用的研究生商学院入学评估考试。

每年有超过1200万潜在申请人依靠包括mba.com, gmat.com.cn在内的 GMAC 媒体矩阵，来了解MBA和商科硕士项目，与世界各地的院校联系，准备并注册考试，然后获得成功申请MBA和商科硕士项目的建议。BusinessBecause和The MBA Tour是GMAC的子公司。GMAC是一个全球性组织，在中国、印度、英国和美国设有办公室。

如需了解有关我们工作的更多内容，请访问 www.gmac.com

媒体联系人：

Teresa Hsu

媒体关系高级经理

手机号码：202-390-4180

thsu@gmac.com