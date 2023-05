Les communautés de Plastic Bank empêchent l'équivalent de quatre milliards de bouteilles en plastique de se déverser dans l'océan

Plus de 30 000 membres effectuant la collecte ont échangé des déchets plastiques risquant de se retrouver dans l'océan contre des avantages qui améliorent leur vie

/EIN News/ -- VANCOUVER, Colombie-Britannique, 08 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plastic Bank a permis aux communautés du monde entier d'éviter à 80 millions de kilogrammes de plastique, soit l'équivalent de 4 milliards de bouteilles, d'atteindre l'océan. Cette étape importante est franchie l'année où l'entreprise sociale fête son 10e anniversaire.



Alors que Plastic Bank entre dans sa seconde décennie, sa mission de fermer le robinet du plastique qui se déverse dans les océans évolue en faveur d'un mouvement de recyclage social qui permet aux personnes d'incarner le changement qu'elles souhaitent dans notre monde.

« Les contributions chocs et l'utilisation de matériaux recyclés ne peuvent à elles seules résoudre la pollution plastique. Cette quête doit être menée par des femmes et des hommes au moment où nous aspirons à un changement de comportement perpétuel et prenons conscience de notre impact sur notre planète », a déclaré David Katz, fondateur et président de Plastic Bank. « Notre 10e anniversaire marque le début d'une nouvelle ère dans laquelle nous devenons les femmes et les hommes du recyclage social, des êtres humains qui croient que la création d'un monde sans déchets commence avec nous. »

Shaun Frankson, co-fondateur et directeur technologique de Plastic Bank, a ajouté : « Chaque personne a un rôle à jouer pour créer un impact authentique et durable. Il appartient à chacun d'entre nous d'assumer la responsabilité de ses actes et de contribuer à créer un avenir où, en tout premier lieu, le plastique des océans et la pauvreté n'existent pas. »

« Nous aimerions remercier nos communautés, partenaires, membres effectuant la collecte, propriétaires des succursales, transformateurs et employés pour leur participation au mouvement de recyclage social. Mais cela n'est que le début. Ensemble, nous continuerons à révéler la valeur, à améliorer les vies et à créer des opportunités circulaires et durables pour les gens et la planète », a indiqué Benjamin Lavoie, PDG de Plastic Bank.

Aujourd'hui, Plastic Bank et ses communautés ont mobilisé plus de 500 communautés du recyclage en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et en Afrique, et ont aidé plus de 30 000 membres à ouvrir la voie pour sortir de la pauvreté avec l'aide de plus de 170 partenaires, notamment SC Johnson, Henkel, Advansa, CooperVision et Davines.

Rejoignez le mouvement de recyclage social de Plastic Bank en vous rendant sur plasticbank.com.

À propos de Plastic Bank

Plastic Bank imagine un monde sans déchets. Nous renforçons le mouvement de recyclage social qui évite que le plastique se déverse dans les océans et qui aide à réduire la pauvreté. Nos communautés de collecte échangent les déchets plastiques contre un revenu et des avantages qui améliorent leur vie. Les échanges sont enregistrés via notre plateforme propriétaire sécurisée grâce à la blockchain, qui permet une collecte traçable, sécurise un revenu et vérifie les rapports. Le matériel collecté est transformé en matière première Social Plastic® qui sera réutilisée dans les produits et les emballages.

PlasticBank® et Social Plastic® sont des marques de commerce de The Plastic Bank Recycling Corporation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur plasticbank.com.



Ressources supplémentaires pour la rédaction



Interview du 10e anniversaire avec David Katz, fondateur et président de Plastic Bank : https://www.youtube.com/watch?v=r5CSNPOQSgI

Vidéo du 10e anniversaire portant sur les femmes et les hommes du recyclage social : https://youtu.be/nyKtE89uD-w

Contact

Esh Engao

E-mail : estee@plasticbank.com

Tél. : +1 604 263 7443 poste 704

Melissa Cape

E-mail : melissa@plasticbank.com

Tél. : +1 604 561 4977

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98e64801-548c-4446-9bae-7f61ba1ea969