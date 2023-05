Royalton Splash Riviera Cancun Recebe Mais de 500 Líderes de Turismo no MarketHub Americas 2023

/EIN News/ -- CANCUN, México, May 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Blue Diamond Resorts tem o prazer de compartilhar que sua mais nova propriedade, o Royalton Splash Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort, será o hotel anfitrião de um dos eventos mais importantes do setor de viagens: MarketHub Americas by Hotelbeds. O resort com tudo incluído receberá mais de 500 líderes e grandes players do turismo na sua edição de 2023, a ser realizada de 9 a 12 de maio, para compartilhar as últimas tendências de viagem no destino paradisíaco de Cancún, no México.



“É uma honra receber algumas das figuras mais proeminentes da hospitalidade no tão aguardado evento MarketHub Americas”, disse Jurgen Stutz, Vice-Presidente Sênior de Vendas, Marketing, Receita e Distribuição do Blue Diamond Resorts. “O Royalton Splash Riviera Cancun, nosso mais novo resort, tem o orgulho de oferecer opções de entretenimento incomparáveis, comodidades excepcionais e uma variedade de locais ideais para apresentação de eventos de alta classe como este. É uma honra fazer parte deste evento e estamos prontos para oferecer uma experiência inesquecível a todos os participantes.”

Com o tema ‘Where next?’ (O que nos espera?), o evento contará com um programa diversificado de apresentações e painéis de discussão sobre tópicos relacionados ao futuro do turismo. Além disso, os participantes terão a oportunidade de interagir com outros líderes do setor.

“Estamos contentes em levar o MarketHub Americas para Cancun e nos conectar com nossos parceiros e outros líderes do setor”, disse Carlos Muñoz Capllonch, diretor comercial da Hotelbeds. “Os participantes saberão mais sobre as mais recentes tendências, inovações e tecnologias de viagens. Tenho certeza de que será uma semana muito produtiva para todos nós.”

Durante a estada em Cancun, os convidados terão o prazer de experimentar as comodidades All-In Luxury® do portfólio do Royalton Luxury Resort. Eles poderão aproveitar as suítes modernas do resort, ofertas gastronômicas, incluindo restaurantes à la carte e bares de mixologia, e uma variedade de opções de entretenimento adequadas para atividades de teambuilding e grupo. O local inclui um parque aquático com 14 escorregas gigantescos, uma arena de laser tag, pista de boliche e parque de trampolim, além do Centro de Convenções de mais de 13.000 pés quadrados, com um auditório de 8.081,71 pés quadrados e palco ao ar livre.

O Blue Diamond Resorts, a empresa que administra o Royalton Splash Riviera Cancun, tem tudo pronto para receber o MarketHub Americas by Hotelbeds, com uma ampla gama de atividades e serviços de categoria internacional que irão garantir uma experiência inesquecível para todos os participantes com o seu conceito Splash Into Fun (Mergulho na Diversão).

Para mais informação sobre os benefícios em grupo oferecidos pela Royalton Splash Riviera Cancun, visite www.royaltonresorts.com

Sobre o Blue Diamond Resorts

O Blue Diamond Resorts tem mais de 45 hotéis e mais de 18.000 quartos em oito países localizados nos destinos de férias mais populares do Caribe. Suas nove principais marcas de hotéis incluem o premiado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts , onde Todos são Família. Um hotel para amigos, pais, filhos, casais, casamentos, retiros corporativos ou de incentivo, ou viajantes individuais, onde todos são família com nosso serviço em recursos personalizado e comodidades exclusivas, incluindo All-In Connectivity™, DreamBed™ e o Sports Event Guarantee™. Para se concentrar em relacionamentos e amizades valiosas, o Hideaway at Royalton oferece uma experiência exclusiva para adultos com refeições únicas e acomodações preferidas para aumentar a União entre seus hóspedes. Party Your Way no Royalton CHIC Resorts, uma marca vibrante e efervescente apenas para adultos se deliciarem com o inesperado, com tudo incluído. O Mystique by Royalton está Longe de Ser Comum, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conexão com seus arredores em uma coleção de resorts de estilo boutique plenos de beleza sem fim e vibrações modernas. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece para hóspedes com mais de 21 anos, férias únicas Ao Natural com tudo incluído, além de uma costa isolada para sua máxima privacidade. O Memories Resorts & Spa oferece férias projetadas para suas férias em família, reunião com amigos ou para relaxar com seu ente querido. O Starfish Resorts tem uma localização deslumbrante e um rico patrimônio cultural. O Planet Hollywood Hotels & Resorts atrai os hóspedes para Vacation Like A Star™(Férias de Estrela) com uma experiência envolvente e interativa, além de itens famosos da cultura pop de filmes icônicos, música e esportes, enquanto você Foge dos Paparazzi no Planet Hollywood Adult Scene que transforma as férias exclusivas para adultos no centro do fascínio e da atenção com glamour e exclusividade.

Para mais informações sobre o Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Sobre a Hotelbeds

A Hotelbeds é líder mundial no espaço TravelTech, conectando e capacitando empresas, facilitando pontes no ecossistema de viagens em constante mudança e expansão. Nossas plataformas de tecnologia baseadas em nuvem oferecem acesso rápido e simples a uma rede global de produtos de viagem, desde acomodações até acessórios e pagamentos, e os vastos dados e inteligência ajudam a gerar demanda. Operando exclusivamente na área B2B, estamos em uma posição única para impulsionar o crescimento dos nossos parceiros sem competir pelo cliente final. Nossas equipes de mais de 3.000 experts em campo proporcionam experiência e suporte local para impulsionar ainda mais as negociações, mesmo nos locais mais difíceis de alcançar. A nossa combinação única de tecnologia, dados e pessoal dedicado serve como um catalisador para os agentes de viagens B2B com o objetivo de revelar todo o seu potencial.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b111cd5c-89b7-471d-82c9-73f05bf0f11d

Para mais informação contate media@bluediamondresorts.com