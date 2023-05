Jurastudenten leisten Ukraine-Hilfe

Studenten lancieren Ukraine-Hilfe - Irnerius Association

Jurastudenten engagieren sich mit der Irnerius Association für die humanitäre Hilfeleistung in der Ukraine. Geplant: die Lieferung von 7'500 Erste-Hilfe-Kasten.

SCHWEIZ, May 11, 2023/ EINPresswire.com / -- Die Irnerius Association ist eine, von Schweizer Jurastudenten gegründete Organisation und bezweckt die Vorantreibung der Hilfeleistung in der Ukraine. Die Organisation wurde anlässlich der aktuellen humanitären Notlage in der Ukraine gegründet und lancierte am Montag, dem 8.5.2023 ihr erstes Projekt, mit dem Ziel eine erste Lieferung von 7'500 Erste-Hilfe-Kasten in die Ukraine durchzuführen.Die Irnerius Association hat in enger Zusammenarbeit mit Experten und lokalen Behörden die Inhalte der Erste-Hilfe-Kästen konzipiert, um sicherzustellen, dass sie optimal auf die Bedürfnisse vor Ort abgestimmt sind. Auch die Koordination des Transports und der Verteilung innerhalb der Ukraine erfolgt in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und Behörden, wird jedoch von den Freiwilligen der Irnerius Association überwacht und analysiert. Die Freiwilligen arbeiten besonders eng mit der ukrainischen Botschaft zu Polen zusammen, um die Lieferung der Hilfsgüter bestmöglich und effizient koordinieren zu können. Zur Verteilung der Erste-Hilfe-Kästen innerhalb des Landes arbeitet die Irnerius Association mit der polnischen NPO "Uniters Foundation" zusammen.Die erste Lieferung von 7'500 Erste-Hilfe-Kästen ist für Juli geplant und wird insbesondere dazu dienen, die Logistikkette und die Zusammenarbeit mit Partnern und Behörden zu testen. Langfristig strebt die Irnerius Association möglichst regelmäßige und effiziente Lieferungen an. Die Irnerius Association ruft dazu auf, das Projekt und die allgemeine humanitäre Hilfeleistung in der Ukraine zu unterstützen. Spenden können über die Webseite der Organisation getätigt werden.Über die Irnerius AssociationDie Irnerius Association ist eine Initiative von Schweizer Jurastudenten, die sich der humanitären Hilfeleistung in der Ukraine verschrieben hat. Die Organisation wurde anlässlich der aktuellen humanitären Notlage in der Ukraine gegründet und arbeitet zurzeit an ihrem ersten Projekt, der Verteilung von 7'500 Erste-Hilfe-Kästen an die ukrainische Zivilbevölkerung. Die Irnerius Association arbeitet eng mit lokalen Partnern und Behörden zusammen, um sicherzustellen, dass die Hilfsgüter bestmöglich und effizient verteilt werden. Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite der Irnerius Association.