A tampa Eco Fit da Seda ganha o Prémio WorldStar 2023 da Organização Mundial de Embalagem

/EIN News/ -- DÜSSELDORF, Alemanha, May 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A tampa de papel Eco Fit do Grupo Seda International Packaging ganhou seu terceiro prestigiado prémio, tendo sido considerada a vencedora do WorldStar 2023 na categoria de Bebidas pela sua sustentabilidade e design inovador. O prémio foi oficialmente apresentado numa cerimônia realizada na feira internacional de packaging Interpack, na Alemanha, em Düsseldorf.



Os jurados ficaram especialmente impressionados com a forma como a Eco Fit foi concebida para abordar um amplo espectro de preocupações - desde sustentabilidade e circularidade até segurança do consumidor e conveniência numa ampla variedade de cenários de uso, desde in-store até on the go e delivery.

As extensas características e opções incluem ser feita inteiramente com fibras certificadas pelo PEFCTM, oferecendo versões recicláveis e compostáveis.

Os clientes que escolhem a tampa de papel Eco Fit reduzem mais de 400 toneladas de plástico a cada 100 milhões de tampas de café, quando comparadas com soluções típicas de poliestireno. Além disso, enquanto o poliestireno não é reciclável, a Eco Fit pode ser reciclada juntamente com o copo no fluxo de papel.

A tampa de papel Eco Fit também é mais sustentável do que outras soluções baseadas em fibras, requerendo significativamente menos água e eletricidade para fabricação do que as tampas de fibra moldada, por exemplo, que consomem 30 MWh adicionais e 14.000 litros de água por milhão de tampas.

Igualmente importante, a tampa de papel Eco Fit não possui apenas credenciais ambientais excepcionais, ela proporciona uma experiência totalmente positiva ao cliente por meio dos 5 sentidos: o tacto, com seu design à prova de fugas e derramamentos; a audição, ao fechar de forma segura com um clique audível; a visão, sendo totalmente personalizável para fins de marca e comunicação; o olfato e o paladar, ao preservar o aroma e sabor das bebidas de forma inalterada.

Não é de surpreender que a Eco Fit seja a escolha favorita das principais marcas de café em todo o mundo, combinando aroma e sabor perfeitos com uma ótima experiência de consumo segura e melhorando a imagem da marca.

A Seda é um grupo líder em embalagens para alimentos e serviços de alimentos, com operações globais e unidades de produção na Itália, Alemanha, Reino Unido, Portugal e América do Norte. A inovação e a sustentabilidade são os motores do crescimento e desenvolvimento da Seda, fundamentados em uma missão de pioneirismo no futuro das embalagens para um mundo melhor. A Seda trabalha em parceria com as principais empresas de alimentos e serviços de alimentos em todo o mundo, projetando e fabricando soluções inovadoras de embalagens de papel que criam um vínculo único entre as marcas e seus consumidores.

