Il coperchio in carta Eco Fit della multinazionale italiana Seda Packaging Group vince il premio WorldStar 2023 della World Packaging Organization

Le forti innovazioni di eco-design e sostenibilità hanno impressionato la giuria

/EIN News/ -- DÜSSELDORF, Germania, May 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il coperchio in carta Eco Fit di Seda International Packaging Group ha vinto il suo terzo prestigioso premio internazionale: il WorldStar 2023 nella categoria Bevande per le sue credenziali di sostenibilità e le innovative caratteristiche di design. Il premio è stato consegnato nella cerimonia ufficiale ospitata a interpack, la più importante fiera al mondo del settore degli imballaggi.



I giudici hanno apprezzato il design del coperchio Eco Fit, sottolineandone l’innovativo concetto di sostenibilità e circolarità che ne caratterizza la sicurezza e praticità per il consumatore in qualsiasi utilizzo: nei punti di vendita, fino al take-away.

Eco Fit è realizzato interamente con fibre certificate PEFCTM e viene presentato nelle versioni riciclabile, nella raccolta differenziata della carta, o compostabile.

Le centinaia di aziende della ristorazione che hanno già scelto il coperchio Eco Fit risparmiano oltre 400 tonnellate di plastica per 100 milioni di coperchi per caffè introdotti a mercato, rispetto alle tipiche soluzioni in plastica. Eco Fit è anche più sostenibile di altre soluzioni a base di fibre, richiedendo un utilizzo minore di acqua e di energia per la sua produzione, con un risparmio di oltre 30 MWh di elettricità e 14.000 litri di acqua.

L’innovazione Eco Fit non solo ha eccezionali credenziali ambientali, ma offre al consumatore finale un'esperienza completamente positiva attraverso tutti e 5 i sensi: al tatto, grazie al suo design resistente a perdite e versamenti; all’udito perché si chiude ermeticamente sui bicchieri di carta con uno scatto udibile; alla vista essendo completamente stampabile per il branding e una migliore comunicazione al consumatore; all’olfatto e al gusto conservando inalterati profumo e sapore delle bevande.

Eco Fit si conferma la scelta preferita dei migliori marchi di caffè in tutto il mondo, combinando aroma e gusto perfetti con un'esperienza di consumo eccezionale e sicura e una migliore immagine del marchio.

Seda International Packaging Group

Seda uno dei principali leader di mercato nella produzione di imballaggi in carta per il settore della ristorazione e dell'industria alimentare che opera a livello globale e produce in Italia, Germania, Regno Unito, Portogallo e Nord America. Innovazione e Sostenibilità sono i motori della crescita e dello sviluppo del Gruppo Seda la cui missione è aprire la strada al futuro del packaging per un mondo migliore. Seda collabora con le più importanti aziende del food e food service al mondo e progetta e produce innovative soluzioni di packaging in carta pensate per creare un legame unico tra i brand e i loro consumatori.

www.sedagroup.com

For more info:

Simone Ceruti – Director Group Communications and External Relations

simone_ceruti@sedagorup.com

Mobile +39 3459976498

Fotos che accompagnano questo annuncio sono disponibili all'indirizzo:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a35fa34e-1d2a-4abd-86da-ce00573e98b1

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5568800c-e048-4aa4-a08d-1a3f21e29be7