May 5, 2023 Patients with cancer, other diseases in Pangasinan get help from Cayetano's medical caravan For the second time this year, Senator Alan Peter Cayetano extended help to indigent patients in Pangasinan, among them cancer patients and a child born with a rare health condition. The two-day medical caravan, held on May 3 and 4, 2023, was able to help more than 400 patients with their medical expenses such as hospital bills, medicine, laboratory tests, dialysis, and other medical procedures. In partnership with Calasiao, Pangasinan Mayor Kevin Roy Macanlalay, the first day of the medical help desk was set up at the Region 1 Medical Center (R1MC) in Dagupan City in coordination with Medical Center Chief II Dr. Joseph Roland Mejia, Chief Administrative Officer Raymundo Malubag, and Medical Social Services Department Chief Brenda Chan. Many of the beneficiaries were receiving treatment for cancer, respiratory diseases, orthopedic disorders, and congenital disorders. One of them was a four-month-old child who had just undergone surgery due to blockage in the colon. The team bore the expense of the baby's medical treatments, who was at the time admitted to an intensive care unit, and vowed to help with any future medical needs until the baby is fully cured. Cayetano's office also partnered up with Pangasinan Governor Ramon "Mon-Mon" Guico III and 3rd District Board Member Vici Ventanilla to accommodate patients at Pangasinan Provincial Hospital in San Carlos City headed by Chief of Hospital Dr. Cipriano Fernandez. The beneficiaries, who came from various parts of the province including San Carlos City, Calasiao, Urbiztondo, and Sta. Barbara, were given aid to avail themselves of vaccines and medical intervention for animal bite, childbirth concerns, orthopedic disorders, dental problems, and chronic kidney disease. Cherry Ann Aquino, a patient from Lingayen, was granted support for her dialysis sessions until December this year. She said her treatment has been a constant burden especially with her husband's low income as a fish pond caretaker. The Tulong-Medikal Team organized the caravan in San Carlos City in coordination with the Department of Health (DOH) Center for Health Development Region 1. Cayetano has been working together with different government agencies to reach out to various sectors in need through his flagship project 'Bayanihan Caravan' which includes the medical caravan. In the Senate, he had filed several health-related bills last year such as the Barangay Health Centers Act (Senate Bill No. 303), Super Health Centers in All Cities and Municipalities (Senate Bill No. 304), the Health Passport System Act (Senate Bill No. 60), the Mahal ko, Barangay Health Worker Ko Law (Senate Bill No. 68), and the Floating Hospitals Act (Senate Bill No. 305). Mga pasyenteng may cancer at iba pang sakit sa Pangasinan, nakatanggap ng tulong sa ilalim ng medical caravan ni Cayetano Sa ikalawang pagkakataon ngayong taon, nagpaabot ng tulong si Senador Alan Peter Cayetano sa mga pasyente sa Pangasinan, kabilang ang mga may cancer at isang sanggol na may pambihirang kondisyon sa kalusugan. Mahigit 400 pasyente ang nabigyan ng tulong sa loob ng dalawang araw na medical caravan na ginanap noong Mayo 3 at 4, 2023, para sa kanilang mga gastusin sa pagpapagamot tulad ng mga bayarin sa ospital, gamot, laboratory tests, dialysis, at iba pang medical procedures. Sa pakikipagtulungan ni Calasiao, Pangasinan Mayor Kevin Roy Macanlalay, naglagay ng medical help desk sa Region 1 Medical Center (R1MC) sa Dagupan City ang Tulong-Medikal team ni Cayetano. Ito ay sa pakikipag-ugnayan rin kay Medical Center Chief II Dr. Joseph Roland Mejia, Chief Administrative Officer Raymundo Malubag, at Medical Social Services Department Chief Brenda Chan. Marami sa mga naging beneficiary ay kasalukuyang sumasailalim sa gamutan para sa kanser, mga respiratory disease, mga orthopedic disorder, at mga abnormalidad sa katawan ng mga bagong panganak na bata. Isa sa kanila ang apat na buwang gulang na bata na katatapos lang operahan dahil sa bara sa bituka. Sinagot ng opisina ni Cayetano ang mga naging gastos sa pagpapagamot ng sanggol na noon ay nasa intensive care unit, at nangakong tutulong sa anumang mga pangangailangang medikal nito sa hinaharap hanggang sa ganap siyang gumalingl. Nakipagtulungan din ang opisina ni Cayetano kay Pangasinan Governor Ramon "Mon-Mon" Guico III at 3rd District Board Member Vici Ventanilla para maabot ang mga pasyente sa Pangasinan Provincial Hospital sa San Carlos City na pinamumunuan ni Chief of Hospital Dr. Cipriano Fernandez. Ang mga beneficiary, na nagmula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan tulad ng San Carlos City, Calasiao, Urbiztondo, at Sta. Barbara, ay tumanggap ng tulong pambayad sa pagpapagamot para sa kagat ng hayop, panganganak, mga orthopedic disease, mga problema sa ngipin, at chronic kidney disease. Isa sa mga natulungan sa Pangasinan Provincial Hospital ay si Cherry Ann Aquino, isang pasyente mula sa Lingayen. Sinagot ng Tulong-Medikal team ni Cayetano ang kanyang buwanang pampa-dialysis hanggang Disyembre ng taong ito, na aniya ay matagal na niyang pinoproblema dahil hindi sapat ang kinikita ng kanyang asawa bilang isang fish pond caretaker para matugunan ito. Inorganisa ng Tulong-Medikal Team ang caravan sa San Carlos City sa pakikipag-ugnayan sa Department of Health (DOH) Center for Health Development Region 1. Ang ginanap na medical caravan ay kabilang sa 'Bayanihan Caravan,' ang flagship project ni Cayetano kung saan nakikipagtulungan siya sa mga lokal na pamahalaan sa buong bansa at mga ahensya ng gobyerno upang mag-abot ng iba't ibang tulong sa iba't ibang sektor. Sa Senado, naghain siya ng ilang mga panukalang batas na may kinalaman sa kalusugan noong nakaraang taon gaya ng Barangay Health Centers Act (Senate Bill No. 303), Super Health Centers in All Cities and Municipalities (Senate Bill No. 304), Health Passport System Act. (Senate Bill No. 60), ang Mahal ko, Barangay Health Worker Ko Law (Senate Bill No. 68), at ang Floating Hospitals Act (Senate Bill No. 305).