Pozytywna ocena GovTech w regionie bałtyckim jest zasłużona, jednak wciąż należy stawić czoła pewnym wyzwaniom

VILNIUS, LITHUANIA, May 5, 2023/ EINPresswire.com / -- Polska i Litwa kontynuują inwestowanie w swoje ekosystemy innowacyjne, co powoduje, że kraje te nad Bałtykiem reprezentują się jako nowocześni liderzy GovTech. Europejski rynek GovTech powinien wnieść 166 mld euro (czyli 35 proc.) do oczekiwanej światowej branży GovTech o wartości 463,24 mld euro w 2023 r. Również kraje regionu bałtyckiego włożą wiele wysiłku w rozwijanie nowoczesnych technologii w służbie publicznej. Niemniej jednak wciąż są pewne wyzwania, którym należy stawić czoła.Konieczność pokonywania wyzwań na dobre.Bartosz Bliuj-Stodulski, Konsultant ds. Transformacji Cyfrowej w sektorze publicznym, twierdzi, że polski sektor govtech przeszedł wiele zmian na przestrzeni lat, ale obecnie rozwija się dynamicznie, a rosnąca liczba innowacyjnych rozwiązań pokazuje dążenie do stworzenia społeczeństwa cyfrowego.„Sektor publiczny aktywnie współpracuje z firmami technologicznymi i startupami, aby wprowadzać innowacyjne rozwiązania w obszarze govtech. Wiele inicjatyw, takich jak GovTech Polska, zostało uruchomionych, aby wesprzeć innowacje i stworzyć nowe narzędzia dla sektora publicznego.”B. Bliuj-Stodulski stierdził, że Polska wdrożyła kilka udanych praktyk: strategiczna aplikacja mobilna jako punkt centralny dla usług administracyjnych online, zarządzanie dokumentami cyfrowymi i przetwarzanie płatności administracyjnych (aplikacja mObywatel), udoskonalenia w e-administracji usług publicznych (elektroniczne dowody osobiste (eDowody), systemy online do składania deklaracji podatkowych), zaangażowanie w partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) w celu dzielenia się wiedzą i zasobami, priorytetowe podejście do zabezpieczeń cybernetycznych i programy cyfrowej edukacji i umiejętności.Jednak wciąż istnieją wyzwania, którym należy stawić czoła. „Polska musi wypracować jasną i kompleksową długoterminową wizję procesu digitalizacji kraju. Obejmuje to ustalenie strategicznych celów, identyfikację obszarów priorytetowych dla transformacji cyfrowej oraz regularne aktualizowanie planu, aby odzwierciedlać postępy technologiczne i pojawiające się trendy” - mówi B. Bliuj-Stodulski.Według B. Bliuj-Stodulskiego, kraj potrzebuje sprzyjającej efektywnej współpracy między instytucjami administracyjnymi, ale aby to osiągnąć, wiele aspektów wymaga przezwyciężenia, takich jak niewystarczające kompetencje i przestarzałe ramy prawne.Podkreślił, że edukacja jest jednym z obszarów, które najbardziej potrzebują innowacji: „Szczególnie edukacja w obszarach sztucznej inteligencji (AI), narzędzi no-code i analizy danych, jest kluczowa dla wzmocnienia kompetencji cyfrowych w społeczeństwie. Innowacje w tych dziedzinach mogą pomóc lepiej dostosować system edukacyjny do potrzeb szybko zmieniającego się rynku pracy".Przykłady z LitwyBartosz Bliuj-Stodulski twierdzi, że wiele praktyk GovTech, takich jak cyfrowe usługi zdrowotne, cyfrowa autoryzacja, wydarzenia GovTech i międzynarodowa współpraca, zostało już wprowadzonych na Litwie i inne kraje mogą zrobić to samo.„Podejście Litwy do GovTech podkreśla znaczenie zadawania pytań, poszukiwania najlepszych globalnych przykładów, słuchania i wykazywania pewnej pokory w wyścigu transformacji cyfrowej. Przyjmując takie podejście, kraje mogą lepiej dostosować się do szybko zmieniającego się cyfrowego krajobrazu, zidentyfikować najlepsze praktyki z całego świata i włączyć je do swoich strategii GovTech. Aktywne słuchanie interesariuszy, współpraca z partnerami międzynarodowymi oraz utrzymywanie skromnego i otwartego podejścia może prowadzić do bardziej skutecznych i innowacyjnych rozwiązań, co ostatecznie korzystnie wpływa na obywateli i napędza cyfrową gospodarkę” - mówi B. Bliuj-Stodulski.GovTech Lab Lithuania, będący częścią Agencji Innowacji Litwy, skupia się na zachęcaniu do rozwoju innowacyjnych rozwiązań dla rządu. W 2022 roku zespół projektu został uznany przez wiodącą europejską firmę technologiczną PUBLIC, która specjalizuje się w rozwiązaniach dla rządu, za jeden z najlepszych zespołów GovTech na świecie. Litwa może być również dumna z takich startupów jak Oxipit, firmy opracowującej narzędzia do globalnego obrazowania medycznego napędzanego przez SI oraz Trafi, startupu wdrażającego technologię mobility-as-a-service [mobilności jako usługi] w różnych miastach Litwy i na arenie międzynarodowej, który jest już światowym liderem w swojej dziedzinie.„Litwa była jednym z pierwszych krajów na świecie, który zdał sobie sprawę z ważności GovTech i założył GovTech Lab. Dziś wiele zagranicznych krajów podejmuje podobne kroki, które my podjęliśmy już cztery lata temu” - mówi Arūnė Matelytė, menedżer i współzałożyciel GovTech Lab Lithuania.Dziś dzieli się on swoją wiedzą z zakresu GovTech z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), aby podnieść swoje kompetencje w zakresie GovTech i Zarządzania Cyfrowego. 9 maja będzie on przebywał w Wilnie na konferencji GovTech Leaders 2023, gdzie poprowadzi dyskusję na temat przyszłości GovTech.Przyszłość GovTechStartupy i firmy technologiczne odgrywają znaczącą rolę w rozwoju GovTech, a wiele rozwiązań już stosowanych w segmencie B2B lub B2C może być dostosowanych do obsługi sektora publicznego. „Jednak sektor publiczny zwykle jest uważany za drugorzędnego klienta docelowego dla firm prywatnych" - mówi Paulius Petrauskas, Dyrektor Departamentu Innowacji w Agencji Innowacji Litwy.Dodaje, że wiele wyzwań sektora publicznego może być rozwiązanych dzięki rozwiązaniom stworzonym przez startupy i innowacyjne firmy. W związku z tym Litwa oferuje „piaskownicę” dla startupów, w której mogą oni testować swoje rozwinięte rozwiązania w realnym środowisku.O potencjale krajów bałtyckich i przyszłości ich GovTech, zaangażowaniu obywateli w usługi publiczne, roli innowacyjnych startupów w tworzeniu rozwiązań GovTech i innych związanych z GovTech tematach można będzie dyskutować na konferencji GovTech Leaders 2023, która odbędzie się 9 maja w Wilnie na Litwie, na żywo lub online. Więcej informacji: „GovTech Leaders 2023” Agencja Innowacji Litwy, organizator „GovTech Leaders 2023", została uruchomiona przez Ministerstwo Gospodarki i Innowacji Litwy i odpowiada za litewski ekosystem innowacji oraz promowanie innowacji na wszystkich etapach rozwoju biznesu - od pomysłów po produkty dla użytkowników końcowych.Agencja zarządza szeregiem środków na rzecz innowacji, cyfryzacji i innych działań wspierających przedsiębiorstwa, których łączna wartość w ciągu najbliższych kilku lat wyniesie ponad 500 mln euro. Zatrudniająca ponad 300 pracowników Agencja Innowacji Litwy ma siedzibę w Wilnie i biura regionalne w 13 litewskich miastach.