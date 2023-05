ABT RS6 Legacy Edition in edizione limitata come "coronamento di due decenni di storia della RS6"

/EIN News/ -- KEMPTEN, Germania, May 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABT Sportsline, azienda leader nel tuning di veicoli del Gruppo Audi e VW, entusiasma i suoi fan con straordinari modelli speciali. L'ultimo esempio è l'ABT RS6 Legacy Edition (LE), limitato a sole 200 unità. La Legacy Edition della RS6 con il motore V8 è un meritato riconoscimento a un modello davvero leggendario. Con il suo incredibile potenziale di prestazioni e il suo design straordinario, la RS6 di ultima generazione ha alzato l'asticella delle auto a prestazioni elevate.



ABT ha aumentato i 463 kW (630 CV) della Audi RS6 Performance (MKB: DYGA) con la tecnologia interna ABT POWER R a circa 559 kW (760 CV) con 980 Nm*, incluso il turbocompressore ABT, l'intercooler ABT e gli inserti delllo spoiler in carbonio, compresa la griglia di aspirazione con un percorso dell'aria ottimizzato. La ABT RS6 Legacy Edition è compatibile con l'APP "myABT". Con gli insight sui dati delle prestazioni del veicolo, i futuri proprietari potranno ora sperimentare l'aumento delle prestazioni anche a livello visivo nell'MMI tramite Apple CarPlay. Inoltre, è possibile accedere a diverse impostazioni di Charisma, come ECO, SPORT o RACE, per adattare le caratteristiche delle prestazioni alla qualità del carburante. Maggiori informazioni sull'intera gamma di funzioni sono disponibili su: MY ABT App

Uno dei punti di forza dell'aerodinamica è l'inserto del vano cofano in carbonio ABT integrato nel cofano della ABT RS6-LE, che, oltre al lato estetico, garantisce una migliore dissipazione del calore del motore V8 bi-turbo ad alte prestazioni. Il modello esclusivo limitato ha superato senza problemi i test d'impatto della testa prescritti dalla legge per l'approvazione dell'inserto del cofano in carbonio ABT nell'area di applicazione della normativa tedesca sulle licenze stradali (StVZO). Tuttavia, questa è solo una minima parte dell'ampio kit aerodinamico che ABT ha fornito alla vettura.

ABT arricchisce i già pregiati interni dell'Audi RS6 con i tessuti Dinamica soul sulle palette del cambio, sulle finiture delle portiere e sulle finiture della plancia e del telaio dei sedili. Dinamica si caratterizza in particolare per la sua composizione di fibre sottilissime. Questa superficie ignifuga, morbida e scamosciata è protetta in modo ottimale da umidità e sporco grazie a un rivestimento in Teflon.

Il volante ABT è caratterizzato dalla finitura Alcantara di alta qualità, dalla marcatura sportiva a ore 12 e dispone di una gamma completa di sensori, simili al volante Audi originale. La sospensione perfettamente regolata con ammortizzatori coilover ABT e gli stabilizzatori sportivi ABT assicurano che le prestazioni siano ottimamente trasferite su strada. Contribuiscono a questo anche i pneumatici Goodyear Eagle F1 Supersport 295/30 ZR22 su cerchi forgiati ABT HIGH PERFORMANCE IR22 in nero lucido. Il sistema di silenziatori interni ABT in acciaio inox, che termina con 4-ABT tubi con un diametro di 102 mm, fornisce il giusto livello sonoro.

* I valori dichiarati variano per i codici motore DJPB, DYGB: 559 kW (760 CV) a 920 Nm. I risultati delle prestazioni del motore sono conformi ai requisiti della normativa CEE/80/1269. La procedura e il produttore del banco di prova sono stati verificati e approvati dal costruttore del veicolo.

