Stella-Jones annonce sa journée des investisseurs

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 05 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle tiendra une journée des investisseurs le 25 mai 2023 à l’intention des investisseurs institutionnels et des analystes de recherche à Toronto en Ontario.



L’événement débutera à 8 h, heure avancée de l’Est (« HAE ») et se terminera vers midi HAE. En raison d’une capacité d’accueil limitée, la participation en personne se fait uniquement sur invitation. Un lien vers la webdiffusion de l’événement sera accessible le matin du 25 mai à l’adresse http://www.stella-jones.com/fr-CA/investor-relations. Une présentation à l’intention des investisseurs sera également accessible sous l’onglet Événements et présentations de la rubrique « Relations avec les investisseurs » du site Web de la Société.

Une rediffusion de la webdiffusion sera disponible dans la section « Relations avec les investisseurs » du site web de la société après l’événement.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est le chef de file en matière de produits en bois traité sous pression en Amérique du Nord. La Société fournit des poteaux en bois aux grandes sociétés de services publics d’électricité et entreprises de télécommunications du continent, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. Stella-Jones fournit aussi des produits industriels, notamment du bois pour les ponts ferroviaires et les passages à niveau, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations, du bois de construction et des produits à base de goudron de houille. Ces catégories de produits liés aux infrastructures représentent, en général, environ entre 70 et 75 % des ventes réalisées par la Société. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité et d’accessoires à usage résidentiel de première qualité qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur d’activité consiste à desservir une clientèle canadienne par l’entremise de son réseau national de fabrication et de distribution. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.