2022 offre aux agriculteurs de nouvelles façons de recycler davantage de plastiques agricoles

/EIN News/ -- ST BRUNO, Quebec, 05 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgriRÉCUP a publié aujourd’hui son rapport annuel 2022. Il présente l’expansion des programmes de récupération et recyclage. Les agriculteurs canadiens peuvent y participer afin de mieux gérer leurs plastiques agricoles et emballages. Ces initiatives permettent de les recycler ou de les éliminer en toute sécurité lorsqu’ils ne sont plus nécessaires.



Le rapport 2022 explique comment AgriRÉCUP a étendu les possibilités pour les producteurs de détourner des sites d’enfouissement les déchets de plastique agricole. Maintenant, le recyclage et la récupération vont bien au-delà des contenants (petits et grands) de pesticides et fertilisants en place depuis longtemps. Donc, les producteurs possèdent plus de choix pour exploiter leur ferme de façon durable.

Plus précisément, dans les Prairies, l’an 2022 a vu un projet pilote de trois ans migrer vers un programme permanent de collecte des sacs de semences, de pesticides et d’inoculant (SPI). Couramment utilisés pour la livraison d’intrants agricoles, les sacs SPI faisaient l’objet d’une collecte depuis près d’une décennie dans les Maritimes, le Québec et l’Ontario. Les producteurs des Prairies n’avaient pas ce choix. Maintenant, les sacs SPI vides peuvent être apportés aux sites de dépôt d’AgriRÉCUP de l’Île-du-Prince-Édouard à l’Alberta. En 2022, environ 553 800 kg de sacs SPI, y compris des sacs de fertilisants au Québec, ont été récupérés.

« L’ajout des sacs SPI à la liste des articles, que les agriculteurs peuvent recycler de façon sécuritaire dans tout le pays, au lieu de les envoyer aux sites d’enfouissement, de les brûler ou de les enterrer, constitue un grand pas en avant. Il permet de poursuivre notre objectif d’éliminer tous les déchets agricoles en plastique des sites d’enfouissement, » déclare Barry Friesen, directeur général d’AgriRÉCUP.

Il poursuit : « Les produits en plastique tels que les sacs-silos à grains, la ficelle pour presses à balles, les cruches et les réservoirs de 1 000 litres sont des outils importants pour l’industrie agricole. Les agriculteurs, comme les autres Canadiens, veulent trouver des façons de gérer ces matériaux dans le cadre d’une économie circulaire durable. Chez AgriRÉCUP, notre travail consiste à développer et à lancer des programmes rentables qui permettent aux producteurs de voir ces matériaux réutilisés dans de nouveaux produits. »

Le rapport annuel mentionne un autre programme de recyclage important. Il s’agit d’un projet pilote de récupération des pellicules de plastique d’enrubannage pour balles et celle des sacs pour ensilage. Les deux sont couramment utilisées pour conserver le foin destiné à l’alimentation du bétail. Grâce à des partenariats comme avec les Producteurs laitiers du Canada, AgriRÉCUP a lancé des projets pilotes dans tout le pays. Le but consistait à évaluer l’efficacité de l’utilisation d’un compacteur pour comprimer en ballots différents plastiques (pellicule d’enrubannage pour balles et pour sacs d’ensilage, les couvertures de silos). L’exercice facilite l’entreposage et le transport en vue du recyclage.

En 2022, le Québec a aussi bénéficié de plusieurs projets pilotes. Ils ont permis la collecte de différents plastiques agricoles incluant ceux reliés à la fenaison et à l’acériculture.

Barry Friesen explique : « Les projets pilotes servent de base à AgriRÉCUP pour créer un programme visant la récupération de ces matériaux. Grâce aux projets pilotes, nous découvrons comment les producteurs utiliseront les programmes. Ils nous renseignent sur la collecte et le transport des matériaux. Ils aident à garantir que les produits recyclables parviennent à des marchés finaux viables. De plus, ils aident à déterminer ce qui fonctionne ou pas. Ils permettent d’effectuer les réglages nécessaires au fonctionnement efficace du système. Par la suite, dans la mesure du possible, nous les transférons vers des programmes permanents. »

Il fait remarquer que les liens avec les partenaires et les producteurs eux-mêmes résultent directement de la présence sur le terrain d’employés compétents et expérimentés en agriculture canadienne.

« Dans les provinces, notre personnel s’assure que les programmes reflètent les variations en agriculture d’un océan à l’autre. C’est là la sauce secrète pour jeter les bases d’un recyclage efficace et d’une gestion sûre des plastiques agricoles usagés, des emballages et autres produits non biologiques, » de déclarer Barry Friesen.

AgriRÉCUP profite de ce rapport pour détailler les quantités de matériaux agricoles collectés depuis le début des programmes. Les chiffres arrondis indiquent ce qui suit :

Contenants en plastique de pesticides et de fertilisants (23 litres et moins) — 149 millions d’unités

Barils et réservoirs non consignés de pesticides et de fertilisants en vrac — 392 000 unités

Sacs vides (pesticides, semences) — 3 000 tonnes

Pesticides périmés et non désirés — 4 200 tonnes

Collecte de médicaments périmés (bétail et chevaux) — 67,3 tonnes

Sacs-silos à grains, pellicule de plastique agricole et ficelle pour presse — 12 700 tonnes

Tubulure utilisée en acériculture (au Québec seulement) — 342 tonnes



AgriRÉCUP récupère les plastiques agricoles dans plus de 1 500 sites de dépôt à travers le Canada.

AgriRÉCUP est une organisation nationale sans but lucratif financée par l’industrie. Elle offre au secteur agricole partout au Canada des programmes de gestion de produits et d’emballages arrivés en fin de vie. AgriRÉCUP travaille en collaboration avec plus de 80 membres de différents secteurs (pesticides, fertilisants, semences, plastiques agricoles et médicaments pour la santé animale), ainsi qu’avec des agences partenaires et des gouvernements. Ensemble, il s’agit de s’assurer que les agriculteurs canadiens peuvent contribuer activement à un environnement sain et à un avenir durable.

AgriRÉCUP compte des employées à Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Hyacinthe, Victoriaville, Lethbridge, Moose Jaw et Etobicoke. Pour en savoir plus sur AgriRÉCUP, veuillez visiter agrirecup.ca.

