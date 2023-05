Aduro Clean Technologies annonce l'engagement d'un prestataire de services de relations avec les investisseurs, Arrowhead Business and Investment Decisions

/EIN News/ -- SARNIA, Ontario, 05 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), développeur canadien de technologies brevetées à base d'eau destinées à recycler les déchets plastiques et à transformer les huiles brutes et renouvelables lourdes en ressources de nouvelle génération et en carburants à valeur plus élevée, est heureux d'annoncer avoir retenu Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC. (« Arrowhead ») pour fournir des services de relations avec les investisseurs à la Société et pour étendre sa notoriété sur le marché international.



Arrowhead conseillera Aduro sur sa stratégie relative aux marchés financiers internationaux et a été engagée pour, entre autres choses, (i) développer le suivi de la Société et l'implication de la communauté des investisseurs dans son equity story ; (ii) la conseiller sur les messages et optimiser la documentation d'entreprise ; (iii) fournir une perspective et une évaluation indépendantes de la Société ; et (iv) apporter son aide quant à la gestion à long terme des relations avec les investisseurs. Arrowhead travaillera en étroite collaboration avec Aduro pour élaborer et déployer un programme complet de marketing international pour les investisseurs, qui comprendra la présentation de la Société sur la plateforme Arrowhead, la publication d'analyses indépendantes, le ciblage des investisseurs, la communication d'informations sur les sociétés, des tournées de présentation sans proposition d'investissement immédiat, des rapports et des conseils stratégiques. Les services de marketing seront rendus via les réseaux sociaux d'Arrowhead et sa plateforme arrowhead.bid.

Arrowhead est basée dans la ville de New York et a été fondée en 2008. Arrowhead conseille les sociétés cotées sur les relations avec les investisseurs, les communications financières et les stratégies liées aux marchés financiers. En tant que spécialiste transfrontalier, Arrowhead fournit une production d'idées, des données et un accès d'entreprise à un réseau international d'investisseurs institutionnels et privés. Par le ciblage, la recherche et les interactions, Arrowhead aide les entreprises et les investisseurs à évaluer les opportunités, à prendre contact, à échanger des informations et à effectuer des transactions.

Arrowhead fournira ses services pendant une période initiale commençant le 8 mai 2023 et se terminant le 31 décembre 2023. Cette durée initiale peut être prolongée de périodes de six mois renouvelables, sous réserve d'une résiliation anticipée moyennant un préavis écrit de 30 jours de l'une ou l'autre des parties. La rémunération pécuniaire pour les services au cours de la durée initiale sera de 45 000 USD versés à la signature de l'accord et de 20 000 USD versés après trois mois. Arrowhead n'est pas apparentée à la Société et ne détient aucun intérêt, directement ou indirectement, dans la Société ou ses titres.

« Nous sommes ravis d'engager Arrowhead car nous pensons qu'il s'agit du bon partenaire pour nous aider à étendre la portée de notre programme de relations avec les investisseurs, compte tenu de ses connaissances du paysage de l'investissement à impact et de l'ESG, et de son expertise internationale. Nous attendons avec impatience l'occasion de présenter Aduro à son réseau d'investisseurs institutionnels et privés en cette période passionnante pour notre Société », a déclaré Ofer Vicus, président-directeur général.

Daniel Renaud, directeur général d'Arrowhead, a ajouté : « Nous sommes ravis de cet engagement à représenter Aduro Clean Technologies et à sensibiliser les investisseurs à cette société dédiée à la réalisation de sa mission. Il s'agit d'une période passionnante pour leur entreprise car elle continue d'évoluer et de commercialiser sa plateforme technologique polyvalente Hydrochemolytic™ à travers diverses utilisations finales intégrées dans l'économie circulaire, notamment la valorisation des déchets plastiques industriels. Nous sommes impatients de mieux faire connaître l'entreprise aux États-Unis et dans l'ensemble de la communauté internationale des investisseurs. Nous pensons que de nombreux acteurs du marché trouveront précieuses les informations que nous fournissons sur Aduro et s'intéresseront à ses activités. »

À propos d'Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d'eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques ; convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur ; et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société active les propriétés uniques de l'eau dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources du XXIe siècle.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Ofer Vicus, PDG

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Pour plus d'informations sur Arrowhead, rendez-vous sur arrowheadbid.com et/ou contactez :

Daniel Renaud

Directeur général

45 Broadway, 31st Floor

New York, NY 10006

Bureau : +1 212 619-6889

enquire@arrowheadbid.com

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques qui portent sur des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe à l'avenir, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles de la direction sur la base des informations actuellement disponibles et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient amener les résultats à différer sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Dans le présent communiqué, les énoncés prospectifs incluent, mais sans s'y limiter, les services de relations avec les investisseurs proposés par Arrowhead et les effets attendus des services marketing proposés, notamment l'accroissement de la notoriété de la Société aux États-Unis et dans les communautés d'investissement internationales. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés en raison de leur incertitude inhérente. Les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement des attentes de la Société incluent, mais sans s'y limiter, les services marketing non fournis comme prévu, la prestation desdits services n'aboutissant pas aux résultats prévus, les conditions défavorables du marché et d'autres facteurs échappant au contrôle des parties. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf tel qu'exigé par le droit applicable.

La CSE n'a pas examiné, approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.

