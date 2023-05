Aduro Clean Technologies gibt Beauftragung des Investor-Relations-Dienstleisters Arrowhead Business and Investment Decisions bekannt

/EIN News/ -- SARNIA, Ontario, May 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50) ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und für die Umwandlung von Schweröl und erneuerbaren Ölen in neuartige Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, freut sich, mitteilen zu können, dass es Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC. („Arrowhead“) damit beauftragt hat, Investor-Relations-Dienstleistungen für das Unternehmen zu erbringen und seine Bekanntheit auf dem internationalen Markt zu steigern.



Arrowhead wird Aduro bei seiner internationalen Kapitalmarktstrategie beraten und wurde unter anderem damit beauftragt, (i) die Bekanntheit des Unternehmens und die Beteiligung der Investmentgemeinschaft an seinen Eigenkapitalplänen zu erhöhen; (ii) bei der Gestaltung von Mitteilungen zu beraten und die Unternehmensunterlagen zu optimieren; (iii) eine unabhängige Sichtweise und Bewertung des Unternehmens zu liefern; und (iv) bei der Pflege langfristiger Investorenbeziehungen zu helfen. Arrowhead wird eng mit Aduro zusammenarbeiten, um ein umfassendes internationales Marketingprogramm für Investoren zu entwickeln und umzusetzen. Dazu gehören die Präsentation des Unternehmens auf der Arrowhead-Plattform, die Veröffentlichung unabhängiger Analysen, die gezielte Ansprache von Investoren, die Verbreitung von Unternehmensinformationen, Non-Deal Roadshows, Berichterstattung und strategische Beratung. Die Marketingdienstleistungen werden über die Kanäle für soziale Medien von Arrowhead und die Plattform arrowhead.bid erbracht.

Arrowhead hat seinen Hauptsitz in New York City und wurde im Jahr 2008 gegründet. Arrowhead berät börsennotierte Unternehmen in den Bereichen Investor Relations, Finanzkommunikation und Kapitalmarktstrategien. Als grenzüberschreitender Spezialist bietet Arrowhead Ideenfindung, Erkenntnisse und Unternehmenszugang zu einem internationalen Netzwerk institutioneller und privater Investoren. Durch Targeting, Recherche und Interaktion unterstützt Arrowhead Unternehmen und Investoren dabei, Chancen zu bewerten, Kontakte zu knüpfen, Informationen auszutauschen und Transaktionen durchzuführen.

Arrowhead wird seine Dienstleistungen zunächst für eine Laufzeit vom 8. Mai 2023 bis zum 31. Dezember 2023 erbringen. Diese anfängliche Laufzeit kann jeweils um weitere sechs Monate verlängert werden, vorbehaltlich der Möglichkeit einer früheren Kündigung unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen durch eine der Parteien. Die Barvergütung für die Dienstleistungen während der ersten Laufzeit beträgt 45.000 US-Dollar, wobei 25.000 US-Dollar bei Vertragsabschluss und 20.000 US-Dollar nach drei Monaten fällig werden. Arrowhead ist nicht mit dem Unternehmen verbunden und hält weder direkt noch indirekt eine Beteiligung an dem Unternehmen oder seinen Wertpapieren.

„Wir freuen uns über die Beauftragung von Arrowhead, da wir glauben, dass es aufgrund seiner Kenntnisse der ESG- und Impact-Investment-Landschaft und seiner grenzüberschreitenden Expertise der richtige Partner ist, um die Reichweite unseres Investor-Relations-Programms zu erweitern. Wir freuen uns auf die Gelegenheit, Aduro in dieser für unser Unternehmen so spannenden Zeit Arrowheads Netzwerk von institutionellen und privaten Investoren zu präsentieren“, so Chief Executive Officer Ofer Vicus.

Daniel Renaud, Geschäftsführer bei Arrowhead, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr über den Auftrag, Aduro Clean Technologies zu vertreten und das Bewusstsein der Investoren für dieses Unternehmen und seine Mission zu schärfen. Es ist eine spannende Zeit für das Unternehmen, da es die Skalierung und Vermarktung seiner vielseitigen Hydrochemolytic™-Technologieplattform für verschiedene Endanwendungen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft, einschließlich des Upcyclings industrieller Kunststoffabfälle, vorantreibt. Wir freuen uns darauf, den Bekanntheitsgrad des Unternehmens bei der US-amerikanischen und der größeren internationalen Investorengemeinschaft zu steigern. Wir glauben, dass viele Marktteilnehmer die Informationen, die wir über Aduro bereitstellen, wertvoll finden und sich für das Geschäft des Unternehmens interessieren werden.“

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und geringen Kosten arbeitet – ein wegweisender Ansatz, der geringerwertige Rohmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umwandelt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich insbesondere auf die von Arrowhead vorgeschlagenen Investor-Relations-Dienstleistungen und die erwarteten Auswirkungen der vorgeschlagenen Marketing-Dienstleistungen, einschließlich der Steigerung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens bei der US-amerikanischen und der internationalen Investmentgemeinschaft. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für die zukünftige Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem, dass die Marketing-Dienstleistungen nicht wie erwartet erbracht werden, dass die Erbringung dieser Dienstleistungen nicht zu den erwarteten Ergebnissen führt, dass ungünstige Marktbedingungen vorherrschen und dass andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen, eintreten. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

