Vaatamata sellele, et Balti riigid on GovTechis esirinnas, jäävad mõned probleemid siiski lahendamata

GovTech Leaders Conference

Kuna Balti riikide valitsused jätkavad investeerimist oma innovatsiooni ökosüsteemi, on kolm Läänemere-äärset riiki valitsemise tehnoloogia (GovTech) kaasaegsete liidritena. Euroopa GovTechi turg peaks andma 166 miljardit eurot (ehk 35 protsenti) maailma GovTechi tööstusharu oodatavast 463 24 miljardi euro suurusest mahust 2023. aastal. Balti riigid teevad suuri jõupingutusi , et tuua kaasaegseid tehnoloogiaid avalike teenuste juurde. Siiski on veel väljakutseid, millega tuleb tegeleda.Julguse ja enesekindluse puudumise tõttu tagasi hoitudKui teised riigid näevad GovTechis väljakutset, siis Eesti on juba praegu esirinnas. Accelerate Estonia kaasasutaja Mikk Vainik ütleb, et selle edu taga on enam kui 20 aastat kestnud investeeringud ja juhid, kes lükkasid riiki 90ndate lõpus digitaalse ümberkujundamise suunas.Vaatamata uuenduste kiirele kasutuselevõtule avalikus sektoris, on Eestis siiski mõned probleemid endiselt lahendamata. Ta ei saa välja tuua valdkondi, mis vajavad rohkem tähelepanu, sest tema sõnul viitab ühiskondlik nõudlus probleemidele, mis tuleb lahendada reaalajas. Kuid ta nimetab mõned raskused uuenduste rakendamisel avalikus sektoris: inimressursi, usalduse ja julguse puudumine uuenduste rakendamiseks.“Meie ideaalne lahendus on võimaldada eraettevõtetel pakkuda avalikke teenuseid ja tooteid otse lõppklientidele ilma valitsuse sekkumiseta. Lihtsustatult öeldes tahame leida võimalusi, kuidas valitsus võiks astuda väärtusahelast eemale ja võimaldada eraettevõtetel tegutseda avaliku sektori raamistikus," selgitab Mikk Vainik ja lisab: "See Eesti eksklusiivne lähenemine võib olla üks põhjusi, miks GovTechi areng on siin nii edukas.”M. Vainik räägib veel ühest probleemist - arvamusest, et avalikud organisatsioonid tuginevad madala kvaliteediga lahendustele. "Probleem seisneb selles, et valitsusega koostööd tegevad ettevõtted on soovimatud ja neil puuduvad muud potentsiaalsed koostöö või toodete soetamise võimalused. See arusaam tekitab suure riski, et valitsus valib ebasobivad kandidaadid ebapiisava suutlikkuse ja tehnoloogia mõistmise ning eelarve puudumise tõttu. Selliste probleemide vältimiseks on soovitatav keskenduda innovatsioonile, kui organisatsioonidel on selleks võimekus, selle asemel, et püüda säilitada järjepidevat kvaliteeti kõikjal," selgitab ta.Vaadake näiteid LeedustLisaks paremale koostööle riigisiseselt võib innovatsiooni liikumapanevaks jõuks olla ka rahvusvaheline koostöö. M. Vainik rõhutab teadmiste jagamise olulisust ja on rõõmus, et ta hoiab sõprussuhteid Leedu GovTech Lab Lithuania kolleegiga..GovTech Lab Lithuania, mis on osa Leedu Innovatsiooniagentuurist, see keskendub innovatiivsete lahenduste väljatöötamise edendamisele valitsuse jaoks. 2022. aastal nimetas juhtiv Euroopa valitsuse jaoks spetsialiseerunud tehnoloogiaettevõte PUBLIC projektimeeskonna üheks maailma parimatest GovTech meeskondadest . Leedu võib olla uhke ka oma "avaliku sektori abiliste" üle, näiteks Oxipit, idufirma, mis arendab tehisintellektipõhiseid ülemaailmseid meditsiinilisi pildistamisvahendeid, ja Trafi, idufirma, mis rakendab mobiilsuse kui teenuse tehnoloogiat erinevates Leedu linnades ja rahvusvaheliselt, mis on juba praegu maailma juhtiv ettevõte oma valdkonnas."Leedu oli üks esimesi riike maailmas, kes mõistis GovTechi tähtsust ja asutas GovTechi labori. Täna teevad paljud välisriigid sarnaseid samme, mida meie tegime juba neli aastat tagasi," ütles Arūnė Matelytė, GovTech Lab Lithuania juht ja kaasasutaja.Leedu Innovatsiooniagentuuri innovatsiooniosakonna direktori Paulius Petrauskase sõnul mängivad idufirmad ja tehnoloogiaettevõtted GovTechi arengus olulist rolli ning paljusid B2B või B2C segmentides juba rakendatavaid lahendusi saab kohandada avaliku sektori teenistusse. "Avalikku sektorit peetakse aga tavaliselt eraettevõtete jaoks teisejärguliseks kliendiobjektiks," lisab ta.P. Petrauskas rõhutab, et paljudele avaliku sektori probleemidele saab vastata idufirmade ja innovaatiliste ettevõtete loodud lahendustega. Seda teades on Leedul idufirmade jaoks olemas nn liivakasti võimalus testida oma väljatöötatud lahendusi reaalses keskkonnas.GovTech Leaders 2023Täna annab A. Matelytė oma GovTech teadmised edasi Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioonile (OECD), et tõsta selle GovTech ja digitaalse valitsuse pädevust. 9. mail viibib ta Vilniuses GovTech Leaders 2023 konverentsil, et juhtida arutelu GovTechi tuleviku üle.Tasuta üritusel, mis toimub otse ja veebis, kutsutakse arutama Balti riikide potentsiaali ja nende GovTechi tulevikku, kodanike kaasamist avalikesse teenustesse, uuenduslike idufirmade rolli GovTechi lahenduste arendamisel ja muid GovTechiga seotud teemasid. Lisateavet leiate siit "GovTech Leaders 2023" korraldaja on Leedu majanduse ja innovatsiooni ministeeriumi asutatud Leedu Innovatsiooniagentuur, mis vastutab Leedu innovatsiooni ökosüsteemi eest ja edendab innovatsiooni kõikides ettevõtluse arengu etappides - alates ideedest kuni lõppkasutajatele mõeldud toodeteni.Agentuur haldab mitmesuguseid innovatsiooni, digitaliseerimise ja muid ettevõtluse toetusmeetmeid, mille koguväärtus on lähiaastatel üle 500 miljoni euro. Rohkem kui 300 töötajaga Leedu Innovatsiooniagentuuri peakorter asub Vilniuses ja omab regionaalseid kontoreid 13 Leedu linnas.