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AKWEL: 2023年第一季度营业额 +11.7 %

/EIN News/ --         2023年5月4日星期四

2023年第一季度营业额 +11.7 %

汽车和重型卡车行业设备-系统供应商、流体和机械管理以及电动车结构部件专家AKWEL（FR0000053027，AKW，符合PEA账户条件） 2023 年第一季度合并营业收入为 2.746 亿欧元，增长 11.7%。

2023年第1季度合并销售额（1月1日至3月31日）

单位：百万欧元 - 未经审计 2023 2022 变动 变动 (*)
第1季度 274.6 245.8 +11.7 % +14.6 %

(*)固定业务范围和汇率

在不断增长的全球汽车市场中，AKWEL 2023 财年第一季度的收入按固定范围和汇率计算增长了 14.6%

营业收入地域分布情况如下：

  • 法国：77.5 M€（+10.9 %）
  • 欧洲（法国除外）和非洲：80.6 M€（+16.6 %）
  • 北美：74.1 M€（+4.2 %）
  • 亚洲和中东（包括土耳其）：41.3 M€（+20.4 %）
  • 南美：1.1 M€（-15.4 %）

大多数产品线都实现了增长，尤其是其中最重要的产品线，如冷却 (+14.8%)、机械 (+19.8%)、燃料 (+17.7%) 和进气 (+19.2%)。值得注意的是，新的电动汽车结构件业务快速增长，贡献翻了一番，达到 580 万欧元。

截至 2023 年 3 月底，合并净现金（不含租赁债务）达到 1.091 亿欧元，投资总额增加了一倍多，达到 1100 万欧元，而去年第一季度为 510 万欧元。

正如最近 2022 年业绩发布时所指出的，鉴于当前的国际经济和地缘政治紧张局势，汽车和卡车行业将在 2023 年继续受到影响，前景不明朗，AKWEL 预计其本财年的销售额将略有增长。

 
AKWEL 是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体、机械管理和电动汽车结构部件方面的专家。集团在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。

AKWEL的业务涉足五大洲的20个国家，在全球拥有9,500名员工。



Euronext Paris B ISINFR0000053027 ReutersAKW.PA BloombergAKW:FP

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Distribution channels: Automotive Industry, Business & Economy


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