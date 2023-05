Bonduelle - Chiffre d'Affaires du 3ème trimestre 2022-2023 : Ralentissement de la consommation qui pèse sur la progression du chiffre d'affaires du trimestre

Share This Article

/EIN News/ -- BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

Siège social : "La Woestyne" 59173 - Renescure

RCS Dunkerque 447 250 044

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022-2023

(1er janvier - 31 mars 2023)

Ralentissement de la consommation qui pèse sur la progression du chiffre d’affaires du trimestre





Progression du chiffre d’affaires sur le trimestre portée par les revalorisations tarifaires et de façon plus limitée par l’évolution des changes

Ralentissement constaté de la consommation en volume qui impacte les différents segments d’activité et zones géographiques et les objectifs de progression d’activité du groupe

Confirmation de l’objectif de marge opérationnelle courante malgré l’inflation des coûts de production





En conformité avec la norme comptable IFRS 5, les éléments du compte de résultat 2021-2022 relatifs aux activités conserve et surgelé en Amérique du Nord, cédées au 30 juin 2022, dont le groupe détient désormais 35 %, ont été retraités et regroupés dans la rubrique “résultat net des activités non poursuivies”.

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’exercice 2022-2023 du Groupe Bonduelle s’établit à 572,2 millions d’euros soit une progression par rapport à l’exercice précédent de + 4,7 % en données publiées et + 3,6 % en données comparables* après prise en compte des variations de change, liées à une légère appréciation du dollar américain sur le trimestre. Aucune variation de périmètre n’est intervenue sur le trimestre. Sur les 9 premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 1 815,5 millions d’euros, en progression de + 10,6 % en données publiées et + 5,3 % en données comparables*.

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA total consolidé

(en millions d’euros) 9 mois

2022-2023 9 mois

2021-2022 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants 3ème trimestre 2022-2023 3ème trimestre 2021-2022 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Zone Europe 1 115,9 999,8 11,6 % 12,4 % 376,8 336,0 12,1 % 12,7 % Zone hors Europe 699,6 641,4 9,1 % - 5,9 % 195,4 210,6 - 7,2 % - 11,0 % Total 1 815,5 1 641,2 10,6 % 5,3 % 572,2 546,6 4,7 % 3,6 %

Répartition du chiffre d’affaires par segment d’activités

CA total consolidé

(en millions d’euros) 9 mois

2022-2023 9 mois

2021-2022 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants 3ème trimestre 2022-2023 3ème trimestre 2021-2022 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Conserve 860,5 726,3 18,5 % 13,4 % 263,4 236,3 11,5 % 12,2 % Surgelé 211,9 181,5 16,8 % 16,5 % 73,4 63,3 16,0 % 16,4 % Frais 743,1 733,5 1,3 % - 5,6 % 235,4 247,1 - 4,7 % - 7,9 % Total 1 815,5 1 641,2 10,6 % 5,3 % 572,2 546,6 4,7 % 3,6 %

Zone Europe

La zone Europe, qui représente 61,5 % de l'activité au terme des 9 premiers mois de l’exercice, affiche sur cette période une évolution globale de + 11,6 % en données publiées et + 12,4 % en données comparables*, le 3ème trimestre enregistrant une évolution de respectivement + 12,1 % et + 12,7 %.

Sur le 3ème trimestre, comme sur les 9 premiers mois de l’exercice, les trois technologies sont en croissance en valeur.

En longue conservation (conserve et surgelé), le trimestre est marqué par une croissance soutenue en valeur et un repli limité en volume grâce à une activité toujours dynamique en restauration hors foyer, et la bonne résistance des produits à marque, notamment Cassegrain.

L’activité de frais prêt à l’emploi (sachets de salades et produits traiteur) affiche elle aussi, sur le trimestre, une progression en valeur et un léger repli en volume expliqué par des manques de matières premières en salades, malgré la performance des produits traiteur, portée par le succès des innovations lancées sur l’exercice.

Zone hors Europe

Le chiffre d'affaires de la zone hors Europe, représentant 38,5 % de l'activité sur les 9 premiers mois, affiche une variation de + 9,1 % en données publiées et - 5,9 % en données comparables*, le 3ème trimestre enregistrant une évolution de respectivement - 7,2 % et - 11,0 %.

En Amérique du Nord, l’activité de frais prêt à l’emploi en grande distribution, en retrait, continue de pâtir d’un ralentissement notable du marché, en particulier sur les bols de salades-repas, dans un contexte de tension sur le pouvoir d’achat. L’activité en restauration hors foyer affiche, quant à elle, une croissance positive.

En zone Eurasie, l’environnement géopolitique continue d’affecter les niveaux de consommation de la zone qui affiche sur le trimestre une évolution négative tant en volume qu’en valeur à changes constants.

Autre information significative

Evolution de la gouvernance du Groupe Bonduelle

Le Groupe Bonduelle a annoncé le 2 mai 2023 le départ de la Direction générale, d’un commun accord, de Guillaume Debrosse, nommé Directeur général en avril 2018.

La nomination du successeur de Guillaume Debrosse interviendra dans les prochaines semaines, pour une prise de fonction le 1er juin 2023. Dans l'intervalle, la Direction générale sera assurée par Christophe Bonduelle, Président du Conseil d'Administration, avec l’accompagnement de Guillaume Debrosse durant cette période de transition.

Par ailleurs, la société Pierre et Benoît Bonduelle SAS, gérant de Bonduelle SCA, sera dorénavant représentée par son représentant légal, Christophe Bonduelle.

Perspectives 2022-2023

Dans un environnement toujours inflationniste et de tensions sociales dans certains pays, la consommation alimentaire subit sur le 3ème trimestre une inflexion significative qui se reflète dans les performances commerciales du groupe.

Dans ce contexte très volatil, et tenant compte de la performance des 9 premiers mois de l’exercice, le Groupe Bonduelle vise, pour l’ensemble de l’exercice, une progression de son chiffre d’affaires d’environ 5 % tirée par les revalorisations tarifaires nécessaires dans un contexte toujours inflationniste et confirme son objectif de marge opérationnelle courante stable comparée à l’exercice précédent tous deux à taux de change et périmètre constants.

