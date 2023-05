9 Borse di studio universitarie in palio per studenti delle superiori

Il servizio di orientamento di FioreRosalba.com, partner di AssOrienta, mette i maturandi sulla strada giusta. E fa vincere una borsa di studio universitaria.

POTENZA, ITALIA, ITALIA, May 4, 2023/EINPresswire.com/ -- Potenza, 04/05/2023 - Tra le principali cause di abbandono per oltre un quinto degli studenti c’è la scelta della facoltà sbagliata. Significa perdere tempo e opportunità.

Per questo, FioreRosalba.com - piattaforma di formazione online nata nel 2006 - mette da sempre l’accento sull’orientamento (scolastico/universitario, ma anche professionale) per aiutare i propri utenti a compiere le scelte giuste, senza inutili perdite di tempo e denaro. Se sei uno studente dell’ultimo anno delle scuole superiori e se in cerca di finanziamenti per i tuoi studi, la borsa di studio universitaria di FioreRosalba potrebbe essere la soluzione ideale. Ma come funziona il processo di candidatura e quali sono i requisiti per ottenere una borsa di studio? Scopri tutto ciò che devi sapere qui.

L’ultimo anno delle scuole superiori è un momento cruciale per qualsiasi ragazzo e qualsiasi ragazza. C’è la prova della maturità. E soprattutto c’è da decidere cosa fare dopo: quale università e quale facoltà scegliere.

Districarsi nel mare magnum dell’offerta universitaria è sempre più complicato, perché l’offerta di corsi si è molto ampliata e perché ogni ateneo è organizzato in modo diverso: anche se le classi di laurea sono uguali per tutti, il piano di studi può differire leggermente.

È quindi molto importante che la scelta dell’università alla quale iscriversi sia preceduta da valutazioni che tengano conto di alcune leve fondamentali per la riuscita del percorso formativo.

In quanto partner di AssOrienta - organizzazione senza scopo di lucro nata proprio per promuovere la cultura dell’orientamento e diffonderne i principi - Fiorerosalba eroga un servizio gratuito di orientamento universitario per tutti coloro che si iscrivono ai corsi professionali o universitari e partecipa agli eventi di orientamento nelle scuole dedicati ai maturandi promossi da AssOrienta.

Borsa di studio universitaria: requisiti e scadenze

Da alcuni anni, gli studenti che si iscrivono e partecipano a questi appuntamenti hanno la possibilità di accedere ad un concorso che mette in palio alcune borse di studio a copertura totale della retta del primo anno di iscrizione all’università.

Le sessioni di concorso (un paio all’anno) si svolgono tra febbraio e maggio e prevedono una prova scritta da svolgersi online e un colloquio attitudinale.

Per l’A.A. 2023/2024 sono previste 9 borse di studio universitarie, per un totale di circa ventimila euro. Un concorso si è già svolto a febbraio e a breve si aprirà il secondo.

Per le informazioni per partecipare alle sessioni di orientamento e al concorso per le borse di studio, basta contattare….

I corsi di formazione, lauree e master ed il metodo di studio di FioreRosalba.com