Globex a complété un levé géophysique sur sa propriété Tyrone

ROUYN-NORANDA, Québec, 04 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. est heureuse d'informer ses actionnaires qu'elle a engagé Geotech Ltd. afin d'effectuer un levé aérien électromagnétique et magnétique d'une longueur de 171 kilomètres sur sa propriété Tyrone, détenue à 100% par Globex, localisée sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James au Québec (33G12).



La propriété Tyrone, composée de 23 cellules totalisant 1 174 hectares, est localisée de manière stratégique entre deux importants blocs de cellules détenus par Exploration Azimut Inc. lesquels sont optionnés à KGHM International Ltd., une filiale de la compagnie minière polonaise KGHM Polska Miedz S.A., producteur important de cuivre/argent possédant des projets en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

Azimut décrit leur propriété adjacente (la propriété Kukamas) comme suit (voir communiqué du 8 décembre 2022 ):

La propriété Kukamas couvre une longueur cumulative de 41 kilomètres d’une très prometteuse ceinture de roche verte (Groupe de Yasinski) à l’intérieur de la Sous-province de La Grande, Province Supérieur, d’âge archéen. Kukamas possède une des plus fortes empreintes géochimiques pour les systèmes minéralisés en cuivre-or de la région de la Baie-James, soulignée par de hautes valeurs en cuivre, argent, arsenic et antimoine dans les échantillons de sédiments de fonds de lacs. La géologie est caractérisée par d’importantes zones de cisaillement, des métasédiments clastiques, des formations de fer, et des métavolcanites mafiques à felsiques au pourtour d’intrusions granitiques. Le projet est considéré largement sous-exploré. Plusieurs indices connus se retrouvent sur ou à proximité de la propriété (cellules de Globex). Des échantillons choisis historiques pris sur le projet ont retourné des teneurs allant jusqu’à 10,63 g/t Au et 20,7 % Cu. (À noter que les échantillons choisis sont de nature sélective et les teneurs ne représentent probablement pas une teneur moyenne). Deux principaux types de cible sont considérés: Minéralisations cuivre-or associées à des cisaillements, et minéralisations nickel-cuivre-cobalt-EGP associées à des intrusions. Le projet est facilement accessible avec des infrastructures majeures tout près. Il est localisé à 4 kilomètres au nord de la Route Trans-Taiga et de la piste d’atterrissage de LG-3 (au Km 100), suivant un chemin d’accès menant à la station hydroélectrique LG-3 juste au nord de la propriété. La ville la plus près est Radisson, à 80 kilomètres au nord-nord-ouest.

La propriété de Globex est localisée de manière stratégique entre deux importants blocs de cellules détenus par Azimut et présente de nombreux indices à fortes teneurs de métaux de bases et de métaux précieux y compris de l’or à l’intérieur d’une longue et épaisse formation de fer.

La table suivante présente une liste des indices en métaux de bases et en métaux précieux trouvés sur la propriété de Globex incluant certains indices rapportés sur le site du gouvernement du Québec Sigéom.

Indice Teneurs (teneurs > 3 g/t en gras) Type d’échantillon Baie Nord 3 10,2 g/t Au Choisi BBQ-Sud 10,5 g/t Au, 0,7% Cu et 8,3 g/t Ag;

3,6 g/t Au et 10,2 g/t Ag; 0,05% Cu sur 1m Choisi

Rainure Brèche 167 0,70 g/t Au, 19 g/t Ag, 2,4% Cu

0,59 g/t Au, 8,1 g/t Ag, 1,78% Cu Choisi Chiskamish Est 12,15 g/t Au, 3,9 g/t Ag

3,8 g/t Au sur 2 m incl. 6,9 g/t Au sur 1 m Choisi

Rainure Chiskamish Ouest 6,4 g/t Au

1,3 g/t Au over 0,5 m; 0,4 g/t Au sur 1 m

1,8 g/t Au et 3,1% As Choisi

Rainure

Choisi Chiskamish extension-Est 13,1 g/t Au, 4,9 g/t Ag

1,5 g/t Au; 1,9 g/t Au sur 1 m

2,5 g/t Au sur 1 m Choisi

Rainure

Rainure Contact 47,2 g/t Au et 9,9 g/t Ag, 1 g/t Au; 1.3 g/t Au sur 1m; 0,2 g/t Au sur 1 m Choisi

Rainure Flocon Blanc-Perdrix 3,35 g/t Au, 36,4 g/t Ag et 2,18% Cu

7,65 g/t Au, 62 g/t Ag et 10,96% Cu

1,92 g/t Au, 38,1 g/t Ag et 6,59% Cu Choisi Lac Chiskamish 36% Fe sur 212 m

38,8% Fe sur 175 m

40,27% Fe (39,42% Fe 2 O 3 et 16,34% FeO) Éclats Mayappo-Sud 3,3 g/t Au

1,4 g/t Au sur 3 m, incl. 3,5 g/t Au sur 1 m Choisi

Rainures Nutella 4050 ppb Au, 171 ppm Cu et 13,6 g/t Ag;

345 ppb Au, 1437 ppm Cu et 7,6 g/t Ag Choisi PC 7,32 g/t Au, 1,1 g/t Ag Choisi Sandwich 36 g/t Au, 71 g/t Ag

4,4 g/t Au sur 1 m Choisi

Rainure Tyrone 1 12,2 g/t Au et 4,34% Cu

4,7 g/t Au, 49 g/t Ag, 7,4% Cu

14,1 g/t Au, 11 g/t Ag, 0,2% Cu Choisi Tyrone 2 0,5 g/t Au, 18 g/t Ag, et 6,4% Cu

4,4 g/t Au, 108 g/t Ag et 1,2% Cu

0,6 g/t Au, 8,3 g/t Ag et 1,34% Cu sur 3 m Choisi

Forage au diamant Tyrone 3 0,6 g/t Au, 7,9 g/t Ag, 0,1% Cu Choisi Tyrone 4 2 g/t Au, 5,4 g/t Ag, 0,5% Cu et

1,13 g/t Au sur 1,5 m Choisi

Forage au diamant Tyrone 5 3,1 g/t Au, 17,5 g/t Ag et 0,95% Cu

4,3 g/t Au, 29 g/t Ag et 1,98% Cu

1,9 g/t Au, 16 g/t Ag et 0,9% Cu

1,4 g/t Au, 20 g/t Ag et 0,5% Cu Choisi Zone Ouest-Hemlo 2,17 g/t Au; 1,43 g/t Au Choisi Zone PH 13,8 g/t Au, 17,2 g/t Ag, 0,64% Cu Choisi

* les échantillons choisis sont de nature sélective et les teneurs ne représentent probablement pas une teneur moyenne

Carte géologique de la propriété Tyrone





De plus, St Barbara Limited a indiqué dans sa présentation trimestrielle Q3 March FY2023, qu’elle continue l’exploration sur sa propriété aurifère Mooseland en Nouvelle-Écosse, pour laquelle Globex détient une redevance brute sur les métaux (GMR) de 2%, située à 13 km de son moulin. La propriété Mooseland comprend une Ressource Inférée de 3 454 000 tonnes à une teneur de 4,71 g/t Au pour un total de 523 000 oz Au selon le rapport des ressources NC 43-101 intitulé “Updated NI 43-101 Resource Report for the Mooseland Gold Property, Halifax County, Nova Scotia, dated September 16, 2020 by WM. Douglas Roy, M.A.Sc., P.Eng. and Patrick J.F. Hannon, M.A.Sc., P.Eng., MineTech International Limited, Halifax Nova Scotia.”

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

