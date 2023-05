Il Presidente di Şişecam Cavaliere Prof. Dr. Ahmet Kırman è stata eletta "Personalità del vetro dell'anno 2023"

Prof. Dr. Ahmet Kırman Sisecam Chairman and Executive Member of The Board

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS (BIST:SISE)

İSTANBUL, TURKIYE, May 4, 2023/EINPresswire.com/ -- Il Cavaliere Prof. Dr. Ahmet Kırman, Presidente e Membro Esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Şişecam, è stato eletto Personalità del Vetro dell'Anno 2023 dal Comitato del Premio Phoenix per i suoi contributi significativi e di valore a lungo termine all'industria del vetro.

Il Presidente e membro esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Şişecam, Cavaliere Prof. Dr. Ahmet Kırman, è stato premiato per il suo prezioso contributo a lungo termine all'industria del vetro ed è stato eletto Personalità del Vetro dell'anno 2023 dal Comitato del Premio Phoenix. Dal 1971, i premio Phoenix è stato assegnato a personalità di spicco dell'industria del vetro.

Prof. Dr. Kırman: Servire l'industria del vetro è un modo per servire l'umanità

"Il vetro è un materiale miracoloso che non ha sostituti. Con una storia di 5000 anni, il vetro è sempre stato il materiale più prezioso per le civiltà. Da questo punto di vista, servire l'industria del vetro è un ottimo modo di servire l'umanità. È la soluzione più sostenibile per mitigare i rischi e promette un futuro più luminoso. Sono molto onorato di essere stato insignito di uno dei premi più prestigiosi dell'industria del vetro". Ha dichiarato il Prof. Dr. Ahmet Kırman.

Il presidente del Comitato del Premio Phoenix, Lincoln Brown, ha spiegato che "lo scopo del Comitato del Premio Phoenix è quello di selezionare ogni anno una persona, attualmente vivente, che sia stata attiva e abbia dato un contributo significativo e importante all'industria del vetro. Può trattarsi di un settore scientifico, produttivo o educativo relativo al vetro, e comprende contenitori di vetro, fibre di vetro, vetro scientifico, vetro piano, oggetti da tavola, vetro artistico e vetro elettronico". Il Presidente Brown ha inoltre spiegato che il Prof. Dr. Kırman è stato eletto in virtù del suo impegno incessante non solo per Şişecam ma anche per l'International Committee of Glass (ICG) insieme alla Prof.ssa Alicia Duran, un altro forte contributo per l'"Anno Internazionale del Vetro 2022" delle Nazioni Unite.

La cerimonia di premiazione si terrà in Italia

Agli inizi di aprile il Presidente del Comitato del Premio Phoenix, Lincoln Brown, ha visitato personalmente la sede centrale di Şişecam per annunciare che il Prof. Dr. Ahmet Kırman è stato eletto all'unanimità dal Comitato del Premio Phoenix come "Personalità del vetro dell'anno 2023". Il Prof. Dr. Ahmet Kırman ha ringraziato il Presidente del Comitato Brown per la sua presenza personale e la Dr.ssa Diane Nicklas che ha curato l'organizzazione di questa cerimonia d'onore. La cerimonia di premiazione si svolgerà in Italia il 29 settembre 2023.

Il Prof. Dr. Ahmet Kırman, che è al servizio dell'industria del vetro dal 2006, è stato più volte premiato per il suo contributo. In riconoscimento dei suoi eccezionali contributi alla scienza e alla tecnologia del vetro, incoraggiando lo scambio di conoscenze e la promozione della comunità nazionale e internazionale del vetro, il Prof. Dr. Kırman è stato insignito del "President's Award" dalla International Commission on Glass (ICG) nel 2019. L'ICG è l'organizzazione mondiale più rinomata e riconosciuta nel campo del vetro, con rappresentanti di trentatré Paesi.

Il Prof. Dr. Kırman è stato insignito dell'onorificenza di "Cavaliere" dell'Ordine della Stella d'Italia", su nomina del Ministro degli Affari Esteri e conferita dal Presidente della Repubblica Italiana, per il suo contributo al rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali e degli investimenti reciproci fra Italia e Turchia.

Il Prof. Kırman è stato inoltre insignito della "Medaglia del Lavoro Valoroso" dalla Presidenza del Tatarstan, in riconoscimento dei suoi preziosi contributi allo sviluppo degli investimenti e della cooperazione economica con il Tatarstan. È stato insignito della "Medaglia di apprezzamento" per il suo contributo allo sviluppo economico della regione di Targovishte in Bulgaria. È stato inoltre premiato come "Presidente dell'anno" ai Le Fonti Awards, la piattaforma di premiazione di una delle principali organizzazioni di media economici in Italia.

Informazioni su Şişecam

Şişecam è stata fondata nel 1935 per avviare l'industria del vetro turca in linea con la visione di Mustafa Kemal Atatürk, un grande leader rispettato in tutto il mondo. Oggi, Şişecam è uno dei maggiori player globali nei settori del vetro e dei prodotti chimici. Şişecam è l'unica azienda globale che opera in tutte le aree principali della produzione del vetro, che includono vetro piano, articoli in vetro, contenitori in vetro e fibra di vetro. Attualmente, Şişecam è tra i primi due produttori mondiali di articoli in vetro e tra i primi cinque produttori di contenitori in vetro e vetro piano. Şişecam è uno dei tre maggiori produttori di soda al mondo e il leader mondiale dei prodotti chimici a base di cromo.

Şişecam svolge un ruolo di primo piano nei settori del vetro piano, degli articoli in vetro, dei contenitori in vetro, dei prodotti chimici, dell'industria automobilistica, delle fibre di vetro, dell'industria mineraria, dell'energia e nel settore del riciclo. Şişecam gestisce impianti di produzione in Germania, Italia, Bulgaria, Romania, Slovacchia, Ungheria, Bosnia-Erzegovina, Federazione Russa, Georgia, Ucraina, Egitto, India e Stati Uniti, oltre alla Turchia.

Şişecam sta realizzando importanti passi avanti verso l'obiettivo di diventare uno dei primi tre produttori al mondo nei propri settori di competenza principali. Grazie alle sue risorse umane altamente competenti e alle tecnologie innovative, Şişecam sta trasformando continuamente la propria infrastruttura digitale e la propria cultura aziendale, tenendo conto delle esigenze del futuro. Con 88 anni di esperienza e 24.000 dipendenti, Şişecam svolge attività produttive in 14 paesi in quattro continenti, e gestisce una rete di vendita in oltre 150 paesi del mondo. Şişecam procede nel suo percorso di crescita grazie a un approccio inclusivo che sostiene lo sviluppo dell'intero ecosistema. Şişecam si assume la responsabilità di proteggere il pianeta, potenziare la società e trasformare la vita con la sua strategia CareforNext, conforme e incentrata sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Şişecam si avvale di tutta la propria esperienza e competenza per promuovere lo sviluppo sostenibile in ogni suo aspetto.

https://www.sisecam.com.tr/it