Le Groupe Compass Canada nomme deux nouveaux dirigeants de l’exploitation: Michael Hachey et Ashton Sequeira

L’entreprise investit dans le soutien opérationnel dans un contexte de croissance importante

/EIN News/ -- TORONTO, 04 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Compass Canada, la principale entreprise de services alimentaires et de soutien au pays, est heureux d’annoncer la nomination de Michael Hachey et d’Ashton Sequeira au poste de dirigeant de l’exploitation. Ces deux nouveaux postes de direction créés en début d’exercice financier démontrent une priorité claire en ce qui a trait à l’excellence opérationnelle pour la première entreprise de restauration et de services de soutien. Hachey et Sequeira superviseront les opérations nationales dans un contexte de croissance à deux chiffres pour l’entreprise canadienne.



À titre de dirigeant des opérations, services alimentaires et accueil, Michael, qui occupait auparavant le poste de chef de l’innovation chez Compass, supervise toutes les opérations au sein du secteur des entreprises et industries, du divertissement, de l’éducation et de Canteen au sein du Groupe Compass Canada. Les équipes Eurest, Restaurants Associés (RA) et Levy, Canteen, Chartwells (Québec) et direction culinaire relèveront de Hachey.

De son côté, Ashton, qui a récemment occupé le poste de dirigeant des opérations pour Levy Restaurants aux États-Unis et dirigé les activités de Chartwells Canada pendant quatre ans, se concentrera sur la croissance prévue au sein des secteurs des soins de santé et des services à distance. Il dirigera les équipes opérationnelles des divisions Soins de santé et Résidences pour aînés, ESS Amérique du Nord et Institutions gouvernementales.

« Je suis très heureux de nommer Michael Hachey et Ashton Sequeira à ces postes essentiels au sein de notre équipe de direction, a déclaré Saajid Khan, PDG du Groupe Compass Canada. « Notre vision d’entreprise a toujours été axée sur les personnes, le rendement et la raison d’être. Investir dans les opérations est un investissement clair dans ces trois domaines prioritaires. Une solide structure de dirigeants de l’exploitation supervisée par deux dirigeants novateurs et respectés vient soutenir nos employés, rehausser notre rendement et nous permettra d’atteindre nos objectifs. Ce modèle nous permettra également d’approfondir notre approche sectorielle et de mieux comprendre les besoins spécifiques de nos clients et de nos invités », a-t-il déclaré.

Les deux dirigeants apportent une vaste expérience et une expertise de l’accueil dans leurs rôles respectifs, avec leurs vingt-huit années combinées dans le secteur, plus de quinze avec le Groupe Compass. Cette structure de dirigeants de l’exploitation est en place depuis le début de notre exercice en octobre 2022.

À propos du Groupe Compass Canada



Le Groupe Compass Canada est le plus important fournisseur de services alimentaires et de soutien au Canada, avec plus de 20 000 associés travaillant dans plus de 2 100 emplacements à travers le pays. L’entreprise se spécialise dans la prestation de services alimentaires et de services de soutien, y compris des services de gestion des installations et de vente. Le Groupe Compass Canada travaille dans divers grands secteurs, y compris des sites sportifs et de loisirs de premier plan, des salles à manger et des cafés pour cadres, des écoles, des universités, des résidences pour personnes âgées et des hôpitaux, ainsi que des camps éloignés et des plates-formes pétrolières en mer.

Le Groupe Compass Canada a été reconnu comme l’une des cultures d’entreprise les plus admirées au Canada en 2021, un prix qui reconnaît les meilleures organisations canadiennes qui mettent de l’avant des cultures qui contribuent à améliorer le rendement et l’avantage concurrentiel et comme un des meilleurs lieux de travail de Great Place to WorkMD en 2023, 2022, 2021, 2020 et 2019 dans les secteurs de la vente au détail et de l’hôtellerie en 2021 et 2020 et en tant que meilleur employeur de la RGT en 2021. Pour en savoir plus, visitez www.compass-canada.com, LinkedIn et Instagram.

