Cartier intersecte deux nouvelles zones au Projet Mine Chimo

/EIN News/ -- Faits saillants du communiqué (FIGURE 1):



Nouvelle Zone Aurifère 5BW (Secteur “West Chimo Mine”):

16,8 g/t Au / 1,0 m, 6,0 g/t Au / 1,0 m et 1,2 g/t Au / 16,0 m



Nouvelle Zone Minéralisée 6N1W (Secteur “West Chimo Mine”):

13,2 g/t Au / 0,5 m et 6,0 g/t Au / 1,0 m inclus dans 42,0 m à 0,9 g/t Au





Nouvelles intersections augmentant la dimension des zones aurifères du secteur “East Chimo Mine”:

13,0 g/t Au / 1,0 m, 9,7 g/t Au / 1,0 m inclus dans 6,5 g/t Au / 2,0 m



Deux foreuses demeurent en constante opération sur la propriété



Rappel des faits saillants du projet:

Récente étude économique préliminaire positive * ( FIGURE 2):

Après impôt: VAN 5% de 388 M$ CA et TRI de 20,8%

Prix à long terme de 1 750 $ US/oz, taux de change de 1,00 $ CA = 0,77 $ US

Période de recouvrement de 2,9 ans et durée de vie de la mine de 9,7 ans

Capital initial de 341 M$ CA, coûts de maintien des opérations tout inclus de 755 $ US/oz

Production annuelle moyenne de 116 900 oz avec une teneur moyenne usinée de 4,6 g/t Au

*

Récente estimation des ressources aurifères ** ( FIGURE 3 ):

720 000 onces d’or dans la catégorie de ressources indiquées

1 633 000 onces d’or dans la catégorie de ressources présumées



**

* NI43-101 Preliminary Economic Assessment for Chimo Mine Project, Québec, Canada, Marc R. Beauvais, P.Eng., of InnovExplo Inc., Mr. Eric Hinton, P.Eng. of A-Z Mining Professionals, Mr. Florent Baril of Bumigeme and Mr. Eric Sellars, P.Eng. of Responsible Mining Solutions, April13nd, 2023.

** NI 43-101 Mineral Resources Estimate for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Québec, Canada, Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo., Alain Carrier, P.Geo., M.Sc. and Marc R. Beauvais, P.Eng., InnovExplo Inc., August 22nd, 2022.

VAL-D’OR, Québec, 04 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) (“Cartier”) annonce des résultats des travaux de forage en cours pour le Projet Mine Chimo, dont la viabilité économique a récemment été démontrée de façon préliminaire (“PEA”). La propriété Mine Chimo, qui est détenue à 100% par Cartier, est localisée à 45 km à l’Est du camp minier de Val-d’Or.

« Les présents résultats révèlent le potentiel de découverte du secteur “West Chimo Mine” qui commence à peine à être foré; en plus du reste de la propriété où les zones aurifères doivent être forées davantage pour en augmenter les dimensions en vue d’optimiser le plein potentiel d’accroissement des ressources du Projet » a commenté Philippe Cloutier, Président et Chef de la direction.

Secteur ‘’West Chimo Mine’’ (FIGURE 1):

La Nouvelle Zone Aurifère 5BW, qui est constituée des valeurs de 16,8 g/t Au /1,0 m, 6,0 g/t Au / 1,0 m et 1,2 g/t Au / 16,0 m (PHOTO 1), est située à 100 m à l’ouest des galeries de la mine Chimo entre 75 m et 350 m de profondeur (Tableau 1). Deux trous ont été forés entre 150 m et 350 m de profondeur, dont les résultats sont en attente, en vue d’en explorer l’extension verticale.

La Nouvelle Zone Minéralisée 6N1W, est constituée des valeurs de 13,2 g/t Au / 0,5 m et 6,0 g/t Au / 1,0 m inclus dans 3,3 g/t Au / 5,0 m; le tout étant inclus dans 42,0 m à 0,9 g/t Au (PHOTO 2). Cette nouvelle zone est située à seulement 50 m à l’ouest des galeries de la mine Chimo entre 450 m et 600 m de profondeur. Ces résultats de forage s’ajoutent aux résultats historiques du tableau 2 ci-dessous. Un trou est présentement en cours de forage en vue d’en explorer l’extension verticale entre 600 m et 835 m de profondeur.



La géométrie du système aurifère Mine Chimo devrait présenter une certaine symétrie de part et d’autre du secteur minéralisé principal, nommé secteur “Chimo Mine”. Ces premiers résultats de forage, suggèrent déjà le développement d’un bon potentiel de découverte dans le secteur ‘’West Chimo Mine’’, qui est situé à proximité des infrastructures de la mine Chimo et qui a été très peu exploré jusqu’à ce jour.

Secteur ‘’East Chimo Mine’’ (FIGURE 1):

Nouvelles intersections de forage augmentant la dimension des zones aurifères du secteur “East Chimo Mine’’ (Tableau 1) :



Zone Aurifère 3E1: 13,0 g/t Au / 1,0 m située à 800 m de profondeur

Zone Aurifère 5BE: 9,7 g/t Au / 1,0 m inclus dans 6,5 g/t Au / 2,0 m situées à 650 m de profondeur

Tableau 1: Informations détaillées des nouveaux résultats :

Forage Coordonnées

UTM (°) Azimut (°)

/Plongée (°) De

(m) À

(m) Au

(g/t) Longueur

(m) Zone

Aurifère Structure

Aurifère Secteur ‘’West Chimo Mine’’ – Nouvelle Zone Aurifère 5BW CH23-76 331426/5320136/340 220/-55 87,0 103,0 1,2 16,0 5BW

5B

CH23-81 331426/5320140/340

212/-71

145,0 146,0 6,0 1,0 et 169,0 170,0 16,8 1,0 Secteur ‘’West Chimo Mine’’ – Nouvelle Zone Minéralisée 6N1W

CH19-61A 331629/5320071/58

189/-71

599,0 641,0 0,9 42,0* 6N1W

6N1

incluant 600,0 605,0 3,3 5,0* incluant 604,0 605,0 6,0 1,0* incluant 640,5 641,0 13,2 0,5* Secteur ‘’East Chimo Mine’’ – Accroissement de la dimension des zones aurifères

CH22-58B 332568/5320290/-228 203/-59 903,0 904,0 13,0 1,0 3E1 3 CH22-62W 332668/5319956/51

205/-74

695,0 697,0 6,5 2,0 5BE

5B

incluant 696,0 697,0 9,7 1,0

Les longueurs des intersections minéralisées sont exprimées en longueurs mesurées le long de la carotte de forage.

L’épaisseur vraie estimée des intersections minéralisées représente environ 65 à 85% de la longueur mesurée.

* L’épaisseur vraie estimée de cette intersection minéralisée représente environ 45% de la longueur mesurée.

Tableau 2: Informations détaillées des résultats historiques:

Forage Coordonnées

UTM (°) Azimut (°)

/Plongée (°) De

(m) À

(m) Au

(g/t) Longueur

(m) Zone

Aurifère Structure

Aurifère CH19-61 331645/5320154/343

220/-55

472,5 492,5 1,0 20,0 6N1W

6N1

Incluant 472,5 477,0 2,6 4,5 Incluant 473,5 474,0 14,4 0,5

Les longueurs des intersections minéralisées sont exprimées en longueurs mesurées le long de la carotte de forage.

L’épaisseur vraie estimée des intersections minéralisées représente environ 65 à 85% de la longueur mesurée.

Avec les présents résultats, le Projet Mine Chimo, en cours de forage sur une longueur de 3,7 km par 1,6 km de profondeur (FIGURE 1), est maintenant constitué de 30 zones aurifères situées à l’intérieur de 19 structures aurifères.

À propos de Cartier

Ressources Cartier Inc., qui a été fondée en 2006, est une Société d'exploration de projets aurifères avancés basée à Val-d'Or. Les projets de l'entreprise sont tous situés au Québec, qui se classe régulièrement parmi les meilleures juridictions minières au monde. Cartier fait activement avancer le développement de son projet phare Mine Chimo. La Société dispose d'une solide position de trésorerie de 4,5 M $ et d’importants appuis corporatif et institutionnel, notamment Agnico Eagle Mines, O3 Mining et les fonds d'investissement du Québec.

Personnes qualifiées

Les renseignements de nature scientifique et technique de la Société, présents dans ce communiqué, ont été rédigés et révisés par MM. Gaétan Lavallière, P.Geo., Ph.D., Vice-Président et Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Géologue Sénior, Chef de projets et Géomaticien, personnes qualifiées au sens du Règlement NI 43-101. M. Lavallière a approuvé les informations contenues dans ce communiqué.

Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Cartier insère dans les lots d’échantillons expédiés au laboratoire, 5 % du nombre d’échantillons sous forme de standards certifiés et un autre 5% sous forme d’échantillons stériles pour assurer le contrôle de la qualité. Les échantillons sont analysés au laboratoire Techni-Lab (Actlabs), situé à Ste-Germaine-Boulé, Québec, Canada. Les échantillons de 3 à 5 kg sont concassés par le laboratoire jusqu’à 90 % passant une maille de 10 mesh (2,00 mm) puis 500 g d’échantillon est pulvérisés jusqu’à 90 % passant une maille de 200 mesh (0,07 mm). Les pulpes de 50 g sont analysées par pyroanalyse et sont lues par absorption atomique. Les échantillons avec des résultats ≥ 1,0 g/t et < 10,0 g/t sont analysés une seconde fois par pyroanalyse et lus par absorption atomique. Les résultats supérieurs ou égaux à 10,0 g/t Au sont eux analysés par pyroanalyse avec lecture par gravimétrie. Pour les échantillons contenant de l’or visible, 500 g de roche sont analysés par la méthode “Metallic Sieve”.

Pour plus d’information, contactez :

Philippe Cloutier, géo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com



La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

Une figure accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d233def3-ce9c-4f65-96a2-e02661133381