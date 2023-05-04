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正瀚、廣源公司聲明：關於網絡誹謗對投資聲譽的影響公告

正瀚投資、廣源投資公司聲明

正瀚投資&廣源投資公司聲明

台灣, May 4, 2023/EINPresswire.com/ -- 近日，正瀚、廣源公司聲明發現有不法分子利用網絡媒體對其進行污蔑誹謗，嚴重損害了企業形象和聲譽。對此情況，正瀚公司深表遺憾和反感。為維護自身權益以及行業誠信，正瀚公司聯合發表聲明，特此公告。

聲明如下：

一、關於不實言論及抹黑誹謗

正瀚公司注意到，近期有不實言論在網絡媒體上廣泛流傳。在這些言論中，對正瀚公司的股東、管理層以及經營業績等方面進行了大量虛假陳述和抹黑誹謗，這種對企業的詆毀和攻擊，是對企業聲譽和股東利益的極大損害。

二、關於立場

正瀚公司嚴正聲明，這些言論完全是無中生有，惡意抹黑和誹謗。正瀚公司將採取一切可能的手段追究相關人員的法律責任，維護公司的合法權益和業務正常發展。

正瀚公司將秉持公正、公開、公平的原則，堅決反對任何破壞行業競爭秩序和市場化的行為，並在法律允許的範圍內維護自身和行業的聲譽。

三、關於合作夥伴、員工和股東

正瀚公司堅信，其目前的經營狀況和業績水平是可靠的，將繼續秉持穩健經營、透明事業的原則，堅定信心、發展經營，不斷提高企業的內部管理水平和市場競爭力。

同時，正瀚公司感謝與其攜手合作的各位合作夥伴、員工和股東，感謝他們在公司成長發展過程中給予的支持和信任。正瀚公司承諾將繼續為優質的服務和產品而努力，為股東和合作夥伴謀求最大化的利益。

四、關於維護行業價值

最後，對於這些惡意攻擊和詆毀行為，正瀚公司再次表示沈痛譴責。正瀚公司堅定支持維護行業內的可持續和公正競爭機制，希望通過共同合作、交流，推動行業全面發展，為投資者提供更加專業、優質的投資咨詢和服務。

以上是正瀚公司的聲明。對於不法分子的惡意攻擊和抹黑誹謗，正瀚公司將依法維權，堅定捍衛自身和行業的權益和聲譽。同時，正瀚公司也呼籲社會各界共同維護誠信、公正和規則，創造更加良好的商業環境，為行業和社會健康穩定的發展做出貢獻。

YEANG HUEI EE
Manprpower Ltd
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