Webinaire optimiser la disponibilité de vos équipements : Minimisez les temps d’arrêt et réduisez vos coûts reliés aux pièces de rechange

Avalon CSC, une société de conseil en chaîne d'approvisionnement et Slimstock, un fournisseur mondial de solutions logicielles spécialiste en optimisation d'inventaire, invitent l'industrie minière à assister au webinaire du mercredi 17 mai 2023.

L’industrie minière est confrontée à des défis logistiques majeurs, notamment en matière de gestion des pièces de rechange et de réduction des temps d'arrêt des équipements. Les temps d'arrêt des équipements peuvent entraîner des pertes financières importantes, car chaque arrêt peut représenter des milliers, voire des millions de dollars de pertes pour les entreprises minières. Le département de chaine d’approvisionnement doit s’assurer d’avoir la bonne pièce, au bon moment, au bon coût et à la bonne quantité tout en remplissant ses objectifs financiers de minimiser l’inventaire en main. La gestion des stocks de pièces de rechange est une préoccupation clé pour les entreprises minières, car cela peut avoir un impact important sur leur fonds de roulement.

Le 17 mai prochain, 11h30 (heure de l'Est), Ivana Beauchamp, s’entretiendra avec Karina Di Giovanni, Ludovic Magne et abordera les points suivants :

Comment développer un processus de gestion de la demande collaboratif afin de prioriser nos investissements en inventaire?

Comment mettre en place de systèmes de gestion des stocks de pièces de rechange efficaces en utilisant de technologies innovantes ?

Comment optimiser l’inventaire de la gestion des pièces de rechange et de s’assurer d’atteindre nos objectifs de service envers nos clients internes?

Repartez avec de nouvelles connaissances qui vous permettront de mettre en place des actions tangibles visant à réduire les coûts et améliorer la fiabilité des équipements !

À propos d'Avalon CSC

Avalon CSC est une société d’expertise-conseils en optimisation de la chaîne d’approvisionnement au service de l’Amérique du Nord. L’entreprise propose des solutions sur mesure conçues pour aider les clients à générer plus de revenus en prenant la bonne décision en matière de stratégie, de planification et d’exécution. Avalon CSC aide les distributeurs et les fabricants à prendre des décisions stratégiques concernant l’emplacement et la planification des entrepôts, centres de distribution, le choix de la technologie et de l’automatisation, la gestion des stocks, l’optimisation des processus et la gestion du changement en milieu de travail.

Karina Di Giovanni, Directrice de pratique, associée

karina.digiovanni@avaloncsc.com | T. 866-388-8448 ext. 7003

www.avaloncsc.com/fr/



À propos de Slimstock

Fondé en 1993, Slimstock un fournisseur mondial de solutions logicielles qui guide plus de 1 300 entreprises dans 60 pays vers l'excellence opérationnelle qui favorise une collaboration interne intégrée (S&OE, S&OP). Établi au Canada depuis déjà plus de 20 ans, la connaissance et l'engagement sont au cœur de tout ce que nous faisons ; nous nous efforçons d'aider nos clients à obtenir un retour sur investissement maximal sur leurs stocks tout en mettant en place des processus de travail robustes pour une chaîne d'approvisionnement résiliente.

Ivana Beauchamp, Consultante, développement des affaires

i.beauchamp@slimstock.com | T. 514 475-8854

www.slimstock.com/fr/