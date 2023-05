/EIN News/ --





Signature d’accords de distribution au Royaume Uni Distribution directe en Ecosse

Distribution indirecte en Angleterre et au Pays de Galles

Éragny-sur-Oise, Fleurieux sur l’Arbresle, France, le 03 mai 2023 à 8h30 CET – Safe (FR001400F1V2 – ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce des accords de ventes stratégiques au Royaume Uni.

Depuis le rachat de son distributeur en 2018, Safe Orthopaedics dispose d’une force de vente commerciale directe et constate une adoption long terme de ses clients en Ecosse.

La société annonce aujourd’hui un double accord de distribution au Royaume Uni. En Ecosse, l’équipe de vente Safe Orthopaedics est désormais renforcée par des agents locaux afin d’apporter à ses clients historiques un support commercial renforcé et démarche des nouveaux centres de chirurgie.

En Angleterre et au Pays de Galles, la distribution sera opérée de façon indirecte. Contrairement à l’Angleterre, Safe Orthopaedics n’avait jamais initiée de démarche commerciale au Pays de Galles. Ces distributions directe et indirectes sont contractualisées avec le même acteur, pour faciliter les interactions quotidiennes avec la force commerciale Safe Orthopaedics.

Pierre Dumouchel, Président de Safe group déclare « Notre présence au Royaume Uni depuis plusieurs années, nous incite à mettre en place une organisation hybride tenant compte des spécificités locales qui permettra de maintenir une croissance à deux chiffres sur la zone. Le renforcement des moyens commerciaux au Royaume Uni vise à soutenir une croissance déjà significative de 19% en 2022 et +25%au Q1 2023 et maximiser la contribution commerciale ».

À propos de Safe Group

Safe group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 150 collaborateurs.

Safe Orthopaedics met au point et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 18 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé en région parisienne (95610 Eragny-sur-Oise) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis et en région lyonnaise (Fleurieux-sur-l’Arbresle).

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose d’un centre d’innovation et de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, finition et conditionnement stérile. Supportée par le plan de relance français en 2020, la société́ investit dans l’impression additive et sera opérationnelle en 2022 sur cette nouvelle technologie.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

Contacts

Safe Group

François-Henri Reynaud

Chief Financial and Administrative Officer

Tél. : +33 (0)1 34 21 50 00

investors@safeorthopaedics.com

