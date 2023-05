SC Johnson verhindert in Zusammenarbeit mit Plastic Bank Ablagerung von 40 Millionen Kilogramm Plastik aus Küstengebieten im Meer oder auf Mülldeponien

Partnerschaft befähigt Sammelgemeinschaften, Verschmutzung durch Plastik in Küstengebieten zu stoppen und Armut zu bekämpfen

/EIN News/ -- VANCOUVER, British Columbia, May 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SC Johnson, ein branchenführender Hersteller von Haushaltsverbrauchermarken wie Windex®, Mr. Muscle®, Glade® und OFF!® , feiert in Partnerschaft mit der Plastic Bank den Meilenstein, verhindert zu haben, dass 40 Millionen Kilogramm Plastik in Küstengebieten – das entspricht 2 Milliarden Einwegflaschen – ins Meer gelangen können.



Seit Jahrzehnten setzt sich SC Johnson für eine bessere Welt ein, indem es Nachhaltigkeitsinitiativen vorantreibt, die sich positiv auf künftige Generationen auswirken werden. Seit 2018 arbeiten SC Johnson und die Plastic Bank gemeinsam daran, die Verschmutzung der Meere durch Plastik zu stoppen und benachteiligten Gemeinden neue wirtschaftliche Möglichkeiten zu eröffnen. Im Rahmen der Partnerschaft wurden in Indonesien, auf den Philippinen und in Brasilien über 500 Sammelstellen eingerichtet, die mehr als 19.000 Mitgliedern der Sammelgemeinschaft helfen, diesen Meilenstein zu erreichen.

„Wir sind stolz darauf, mit der Plastic Bank zusammenzuarbeiten und die Recycling-Infrastruktur zu unterstützen, um Plastik zu stoppen, bevor es ins Meer oder auf die Mülldeponie gelangt“, so Fisk Johnson, Chairman und CEO von SC Johnson. „Die Wiederverwendung des gesammelten Plastiks in Produkten und Verpackungen ist der Schlüssel zur Bewältigung der Plastikkrise im Meer. Ich freue mich besonders, dass dieses Programm mit der Plastic Bank dazu beiträgt, die Armut zu bekämpfen und gleichzeitig eine geschlossene Lieferkette zu schaffen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir auch weiterhin neue Wege finden, um unsere Ozeane im Interesse künftiger Generationen sauber zu halten

Die Plastic Bank unterstützt eine soziale Recycling-Bewegung, die verhindert, dass Plastikmüll in die Ozeane gelangt, und ihn als Währung verwendet, um die Armut zu lindern. Sie ermittelt weltweit gefährdete Küsten, die eine Infrastruktur für die Plastiksammlung benötigen, und unterstützt lokale Unternehmer bei der Einrichtung von Sammelstellen. Sie schafft Recycling-Gemeinschaften, die an Land – in einem Umkreis von 31 Meilen um eine Küste oder ein Gewässer – Plastik einsammeln, das sonst in den Ozeanen oder auf Mülldeponien landen würde. Das gesammelte Plastik wird von den Mitgliedern der Gemeinschaften in den Außenstellen gegen ein sicheres Einkommen und lebensverbessernde Leistungen eingetauscht, die ihnen helfen, einen Weg aus der Armut zu finden. Das gesammelte Material wird zu Social Plastic®-Rohstoff verarbeitet, der in Produkten und Verpackungen wiederverwendet wird.

„Plastikverschmutzung und Armut sind zwei der dringendsten Probleme der Welt. Unsere Zusammenarbeit mit SC Johnson ermöglicht es uns, bei der Bewältigung dieser Herausforderungen große Fortschritte zu machen. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass unser Meilenstein nur an der Oberfläche der riesigen Mengen an Plastik kratzt, die in der Umwelt zurückbleiben. Wir alle müssen uns am Aufbau einer Welt beteiligen, in der kein Material verschwendet wird und kein Mensch verschwenderisch ist. Nur so können wir erfolgreich sein“, so David Katz, Gründer der Plastic Bank.

Seit 2019 integriert SC Johnson das Social [von den Küsten gesammelte] Plastic® der Plastic Bank in die Verpackungen seiner Marken Windex in Nordamerika und Mr. Muscle im Vereinigten Königreich.

Über SC Johnson

SC Johnson wurde 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Racine, Wisconsin, USA. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass eine nachhaltigere, gesündere und transparentere Welt, die Menschen inspiriert und Chancen schafft, nicht nur möglich ist, sondern in unserer Verantwortung liegt.

Das Erbe von Innovation und mutigen, transparenten Entscheidungen ist der Grund, warum unsere hochwertigen Produkte und ikonischen Marken – einschließlich OFF!®, Raid®, Glade®, Windex®, Scrubbing Bubbles®, Ziploc®, Mrs. Meyers Clean Day®, method®, Autan®, Baygon®, Mr. Muscle®, Duck®, Lysoform® und noch vielen weiteren – in Haushalten, Schulen und Unternehmen in praktisch jedem Land der Welt zu finden sind.

Als globales, zweckorientiertes Unternehmen setzen wir uns dafür ein, die Welt heute und für künftige Generationen zu verbessern. Das bedeutet, dass wir unser Fachwissen in den Bereichen Wissenschaft, Innovation und Partnerschaften unermüdlich für einige der drängendsten Umwelt- und Gesundheitsprobleme der Welt einsetzen, wie die Reduzierung von Plastikmüll und die Ausrottung von Malaria. Auf der ganzen Welt setzen wir unsere Ressourcen ein, um Menschen und Gemeinschaften mit begrenztem Zugang, aber grenzenloser Neugier und unbegrenztem Potenzial größere Wirtschafts- und Bildungschancen zu eröffnen.

Besuchen Sie scjohnson.com und sehen Sie selbst, wie SC Johnson als Familienunternehmen für eine bessere Welt arbeitet – oder folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube.

Über die Plastic Bank

Die Plastic Bank arbeitet auf eine Welt ohne Abfall hin. Wir unterstützen die Social-Recycling-Bewegung, die Plastik im Meer stoppt und zur Linderung der Armut beiträgt. Unsere Sammelgemeinschaften tauschen Plastikabfälle als Währung gegen Einkommen und lebensverbessernde Leistungen. Der Austausch wird über unsere proprietäre Blockchain-gesicherte Plattform aufgezeichnet, die eine rückverfolgbare Erfassung, gesicherte Einnahmen und eine verifizierte Berichterstattung ermöglicht. Das gesammelte Material wird zu Social Plastic®-Rohstoff verarbeitet, der in Produkten und Verpackungen wiederverwendet wird.

PlasticBank® und Social Plastic® sind Marken der The Plastic Bank Recycling Corporation.

Mehr Informationen erhalten Sie unter plasticbank.com .

