Westport Fuel Systems dà il benvenuto al nuovo Vicepresidente esecutivo per lo sviluppo prodotti e Chief Technology Officer

Questa novità caratterizza ulteriormente l'azienda per la leadership nelle soluzioni di mobilità basate su combustibili alternativi

/EIN News/ -- VANCOUVER, British Columbia, May 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. ("Westport" o la "Società") (TSX: WPRT / Nasdaq: WPRT), leader globale nelle tecnologie di trasporto con carburanti alternativi a basse emissioni, ha annunciato oggi la nomina di Fabien G. Redon a Chief Technology Officer (CTO) e Vicepresidente esecutivo per lo sviluppo prodotti. In questo ruolo, Redon riporterà direttamente a David M. Johnson, amministratore delegato dell'azienda.



In qualità di Chief Technology Officer e Vicepresidente esecutivo, Redon sarà responsabile dello sviluppo e della realizzazione di prodotti per sistemi di alimentazione alternativi puliti, dall'ideazione ai clienti, nei mercati globali dei trasporti e dei fuoristrada, implementando efficacemente le strategie di integrazione globale per ottimizzare l'utilizzo delle risorse in tutto il mondo.

"Fabien porta a Westport una grande esperienza di leadership tecnica, ideale per l'avanzamento continuo dell'innovazione e della tecnologia, guidando al contempo l'efficienza", ha dichiarato David M. Johnson, amministratore delegato di Westport Fuel Systems. "Fondamentali per la nostra crescita strategica sono lo sviluppo e la realizzazione delle soluzioni giuste al momento giusto, per soddisfare le esigenze dei nostri clienti in tutto il mondo; ci auguriamo che Fabien guidi al meglio le nostre risorse, coadiuvato dal team di sviluppo prodotti globale di Westport".

Redon entra in Westport dopo aver ricoperto per cinque anni il ruolo di vicepresidente esecutivo e CTO presso Achates Power. Prima ancora, Redon ha ricoperto diverse altre posizioni esecutive presso Achates Power, alla guida delle attività di sviluppo tecnologico, delle prestazioni e delle emissioni dell'azienda. Ha anche ricoperto ruoli senior in aziende leader a livello mondiale, tra cui General Motors e Detroit Diesel.

Redon assume questo ruolo a partire dal 1° maggio 2023.

Informazioni su Westport Fuel Systems

In Westport Fuel Systems, promuoviamo l’innovazione per assicurare un domani più pulito. Siamo un fornitore leader di componenti e sistemi avanzati per l’erogazione di carburanti puliti e a basse emissioni di carbonio come il gas naturale, il gas naturale rinnovabile, il propano e l’idrogeno per l’industria globale dei trasporti. La nostra tecnologia offre prestazioni, risparmio di carburante e benefici ambientali per affrontare le sfide legate al cambiamento climatico globale e alla qualità dell’aria urbana. Con sede centrale a Vancouver, in Canada, e sedi operative in Europa, Asia, Nord America e Sud America, serviamo i nostri clienti in oltre 70 Paesi con marchi leader nel settore del trasporto globale. In Westport Fuel Systems, pensiamo al futuro. Per ulteriori informazioni, www.wfsinc.com.

Contatti:

Relazioni con i media Westport Relazioni con gli investitori Westport Tel: +1 947-339-8097 Tel: +1 604-718-2046 Email: media@wfsinc.com Email: invest@wfsinc.com

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile all’indirizzo: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ec6f7e6b-7d21-4e48-929c-42b4ea7b6b7e