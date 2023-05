Gentex annonce un accord d'investissement et de collaboration avec ADASKY

/EIN News/ -- ZEELAND, Michigan, 01 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gentex Corporation (NASDAQ : GNTX), un fournisseur de premier plan dans le domaine des technologies de protection anti-incendie, de vision numérique, de voitures connectées et de verre à gradation, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec ADASKY en tant que principal investisseur d'une ronde de financement de série B et avoir également établi un accord de collaboration commerciale, d'ingénierie et de fabrication pour aider à apporter la technologie exclusive d'ADASKY sur le marché.



La ronde de financement par investissement et l'accord de collaboration avec Gentex aideront à assurer la transition d'ADASKY du statut de société au début de sa croissance à celui de leader mondial de la détection thermique automobile. Les capteurs LWIR (Long Wave Infrared, infrarouge longues ondes) exclusifs d'ADASKY commencent à être reconnus dans le secteur pour leurs performances leaders sur le marché sur la base de leur ratio taille/performance supérieur, leur technologie solid-state, leur haute fiabilité et leur conception à fonctionnement constant « sans obturateur ». Alors que les systèmes de détection avancés ouvrent la voie à la sécurité des passagers et des piétons, la détection thermique comblera les failles existantes dans cette technologie afin que les systèmes ADAS et basés sur la vision puissent fonctionner avec davantage de fiabilité dans toutes les conditions météorologiques et en cas de faible luminosité.

« Après plusieurs années d'investigation, de recherche et de dialogue avec l'équipe d'ADASKY, nous sommes maintenant convaincus qu'il est temps pour Gentex d'aider à accélérer la courbe de croissance et de développement de la technologie ainsi que la commercialisation de la technologie d'ADASKY. Au cours des quelques dernières années, nous avons lourdement investi dans nos capacités de détection, et la technologie d'ADASKY complétait parfaitement notre suite existante de produits de détection », a déclaré Steve Downing, président et directeur général de Gentex. « Cependant, la dernière partie d'une analyse consiste toujours à savoir si deux entreprises sauront "s'adapter l'une à l'autre", surtout quand il s'agit d'accords de collaboration, et je suis personnellement très enthousiasmé par les similitudes culturelles de nos entreprises et notre capacité à travailler ensemble, en équipe », a conclu M. Downing.

« Gentex est exactement le partenaire stratégique qu'il faut à ADASKY pour compléter ses actionnaires existants. Nous mettons le même accent sur une ingénierie et une innovation d'excellente qualité qui nous aideront à nous propulser pour étendre nos marchés et applications. Avec la capacité et l'empreinte mondiales de Gentex, nous serons en mesure de répondre à la demande que nous observons pour notre caméra thermique », a déclaré Yakov Shaharabani, PDG d'ADASKY. « Nous sommes ravis d'explorer de nouvelles opportunités avec Gentex dans le secteur automobile ainsi que dans d'autres industries et dans les marchés verticaux. ADASKY et Gentex partagent le même état d'esprit, celui de vouloir affronter les défis extrêmes avec détermination et innovation », a conclu M. Shaharabani.

À propos d'ADASKY

ADASKY développe et fabrique des systèmes intelligents de détection thermique à haute résolution (LWIR) pour les applications de perception et de sécurité des véhicules et les solutions de route urbaine intelligentes. Les systèmes de vision thermique permettent de voir aussi bien la nuit que le jour et ne sont pas limités par les lumières aveuglantes et les conditions météorologiques difficiles, comblant des failles dans les suites de détecteurs existantes. Consultez le site Web d'ADASKY sur http://www.adasky.com .

À propos de Gentex

Fondée en 1974, Gentex Corporation (The NASDAQ Global Select Market : GNTX) est un fournisseur de premier plan dans le domaine des technologies de protection anti-incendie, de vision numérique, de voitures connectées et de verre à gradation. Consultez le site Web de la Société à l'adresse www.gentex.com .

Contact : Contact auprès des investisseurs chez Gentex

Josh O'Berski

(616)772-1590 x5814

josh.oberski@gentex.com Contact auprès des médias chez Gentex

Craig Piersma

(616) 772-1590 x4316

craig.piersma@gentex.com Contact auprès des médias chez ADASKY

Raz Peleg

+972-503314142

raz.peleg@adasky.com

