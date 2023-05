Verizon celebra a mamá con el regalo perfecto! Obtén el iPhone 14, por nuestra cuenta

/EIN News/ -- Y un Apple Watch SE y iPad (9a Generación), también por nuestra cuenta. Además de grandes ofertas en los mejores accesorios y tecnología para Mamá.



NUEVA YORK, May 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ya sea que celebres el Día de la Madre el 10 de mayo o el segundo domingo del mes, en Verizon sabemos lo importante que es estar siempre en contacto con mamá.



Ya sea que la llames ma, madre, mamá, jefa, mami o mamita. ¡Todo lo que sabemos es que ella merece lo mejor! Este Día de la Madre en Verizon, obtén el iPhone 14 con una increíble duración de batería y funciones de seguridad vitales, por nuestra cuenta¹. Y un iPad (9a Generación) y Apple Watch SE, todo por nuestra cuenta, con intercambio seleccionado y planes 5G ilimitados seleccionados. Se requiere plan de servicio para iPad (9a Generación) y Apple Watch SE.

¿En busca del regalo perfecto para mamá ? Verizon ofrece excelentes ofertas en accesorios que seguramente harán sonreír a mamá. Desde fundas que combinan con su estilo único hasta parlantes y auriculares que llevarán sus canciones favoritas a otro nivel.

Para más detalles y para comprar el regalo perfecto para mamá visita: www.verizon.com o tu tienda Verizon más cercana.

1 Teléfono 5G: pago del dispositivo de $799.99 (solo 128 GB) o compra minorista completa con una nueva línea de teléfono inteligente en el plan 5G Do More, 5G Play More, 5G Get More o One Unlimited para iPhone (se requieren todas las líneas en la cuenta en el plan) requerido primero. Menos un crédito de intercambio/promocional de hasta $800 aplicado durante 36 meses; 0% TAE. Se aplican condiciones de intercambio. Reloj/tableta: hasta $459.99 compra de pago del dispositivo con nueva línea en un plan elegible requerido por reloj/tableta. Menos hasta un crédito promocional de $459.99 por dispositivo aplicado durante 36 meses; 0% TAE. Todos los créditos promocionales para ofertas de teléfonos/relojes/tabletas finalizan si ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad por dispositivo.

