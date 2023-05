La Fondation TELUS pour un futur meilleur et Academos aident les jeunes du Québec à trouver un sens à leurs études

/EIN News/ -- Les Comités d’investissement communautaire de TELUS à Montréal, Québec et Rimouski ont remis 40 000 $ pour encourager les jeunes à poursuivre leur cheminement académique.

Des études démontrent que plus les jeunes sont confiants dans leur choix de carrière, plus ils sont motivés à l’école.

MONTRÉAL, 01 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation TELUS pour un futur meilleur remet 40 000 $ à Academos, un organisme qui offre du mentorat aux jeunes afin de les propulser vers un métier qui les passionne. En 2022, près de la moitié des jeunes étaient anxieux face à leur choix de carrière et c’est un facteur important d’abandon scolaire. Le don de la Fondation TELUS, qui combine le soutien de ses Comités d’investissement communautaire à Montréal, Québec et Rimouski, permettra à Academos d’offrir une centaine d’ateliers en personne et en virtuel dans les écoles secondaires, dont celles de secteurs défavorisés, pour contrer le décrochage scolaire. Le projet devrait rejoindre près de 5 000 jeunes du Québec et permettra de les accompagner dans leur choix de carrière, notamment en les connectant à une communauté de professionnels inspirants, favorisant ainsi leur mieux-être et succès.

« Les recherches démontrent que plus les jeunes sont sûrs de leur choix de carrière, plus ils sont motivés à l’école et moins ils sont anxieux. Il est donc primordial de leur offrir des outils et ressources et de les orienter dans cette étape cruciale de leur vie, souligne Catherine Légaré, présidente-fondatrice d’Academos. Trouver un métier qui nous passionne et avoir du plaisir au travail est le meilleur moyen d’avoir du succès et d’être heureux. Nous saluons le don de la Fondation TELUS pour un futur meilleur puisqu’il nous permet d’aider un plus grand nombre de jeunes à risque de décrochage scolaire en les sensibilisant aux possibilités du mentorat et en trouvant un projet professionnel qui donne du sens à leurs études. »

Fondé en 1999, Academos est un organisme à but non lucratif qui connecte chaque année plus de 20 000 nouveaux jeunes de 14 à 30 ans avec la réalité du monde du travail grâce à une application de mentorat virtuel qui leur permet de dialoguer gratuitement avec plus de 3 500 professionnels. Les ateliers appuyés par la Fondation TELUS pour un futur meilleur, nommés « Du point A au point B, l’impact de mes choix », donnent aux élèves l’occasion de mieux comprendre les répercussions de leurs choix scolaires sur leur future carrière. À la fin des ateliers, les jeunes sont invités à s’inscrire à l’application Academos afin d’échanger virtuellement avec des professionnels qui pratiquent un métier qui les intéresse et qui sont connectés avec la réalité du marché du travail. Ces ateliers sont offerts d’un bout à l’autre de la province.

« Garder les jeunes sur les bancs d’école nous permet de créer un futur meilleur et prospère en misant sur une relève engagée et qualifiée, souligne Dre Chantal Guimont, Présidente et cheffe de la direction Réseau MAclinique et présidente du Comité d’investissement communautaire de TELUS à Québec. Nous souhaitons aider les jeunes à trouver la carrière de leur rêve en les mettant en contact avec des professionnels inspirants qui les motiveront à persévérer dans leur cheminement scolaire. Nous sommes particulièrement privilégiés de pouvoir aider concrètement un organisme comme Academos qui rejoint plusieurs objectifs de la Fondation TELUS pour un futur meilleur, dont celui de mettre en œuvre des approches créatives pour aider nos jeunes des quatre coins du Québec à atteindre leur plein potentiel afin qu’ils deviennent des acteurs de changements positifs. »

Établie en 2018, la Fondation TELUS pour un futur meilleur, un organisme de bienfaisance enregistré indépendant, ainsi que ses 13 Comités d’investissement communautaire au pays, appuie chaque année le mieux-être et l’épanouissement de plus de deux millions de jeunes qui se heurtent à des obstacles les empêchant d’atteindre tout leur potentiel en leur offrant un accès aux ressources technologiques, en santé et en éducation. La Fondation TELUS pour un futur meilleur accorde du financement à plus de 500 projets de bienfaisance au pays annuellement. Les Comités d’investissement communautaire de TELUS à Montréal, Québec et Rimouski versent environ 1,2 million de dollars à plus d’une centaine de projets jeunesse déployés par des organismes caritatifs locaux et ce, chaque année depuis 2005.

Pour plus de détails sur Academos ou pour devenir un mentor, visitez academos.qc.ca .

À propos d’Academos

Fondé en 1999, Academos est un organisme à but non lucratif qui connecte les jeunes de 14 à 30 ans avec la réalité du monde du travail grâce à une application de mentorat virtuel qui leur permet de dialoguer gratuitement avec des milliers de professionnels passionnés par leur métier, leur permettant de trouver la carrière qui leur correspond vraiment et de concrétiser un projet de vie professionnelle épanouissant. Academos offre la possibilité aux jeunes de 18 ans et plus de faire un stage d’un jour avec les mentors présents sur la plateforme.

À propos de la Fondation TELUS pour un futur meilleur

La Fondation TELUS pour un futur meilleur est un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui estime que tous les jeunes méritent des chances égales de réaliser tout leur potentiel, peu importe les circonstances. C’est pourquoi elle les aide à se connecter à tout un monde de possibilités. En finançant chaque année plus de 500 organismes de bienfaisance qui offrent des programmes d’éducation et de santé, dont plusieurs sont appuyés par la technologie, la Fondation TELUS pour un futur meilleur favorise la réussite scolaire et à d’autres égards de plus de deux millions de jeunes dans les collectivités partout au Canada. En 2021 seulement, nous avons versé plus de 10,6 millions de dollars en subventions à des organismes de bienfaisance au pays.

