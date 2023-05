Cap sur un monde sans SP : SP Canada présente sa Journée sur la Colline parlementaire et sa distribution d’œillets à porter à la boutonnière

/EIN News/ -- OTTAWA, 01 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des dizaines de représentants et de représentantes de SP Canada se déploieront à Ottawa, du 1er au 3 mai, à l’occasion de la Journée sur la Colline parlementaire, qui constitue chaque année le coup d’envoi du Mois de la sensibilisation à la SP. Ce dernier consiste en une campagne menée au profit des personnes touchées par la sclérose en plaques (SP), maladie neurologique invalidante dont sont atteints plus de 90 000 Canadiens et Canadiennes.



En plus d’accomplir leur travail de sensibilisation, les représentants et représentantes de SP Canada plaideront en faveur de l’adoption des mesures suivantes : intensification du financement de la recherche par le gouvernement fédéral; ratification de la Loi sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapées; modernisation du programme de prestations de maladie de l’assurance-emploi; amélioration des soins à domicile et des soins de longue durée; et mise en œuvre d’une réglementation remaniée qui permettrait l’optimisation de l’accès aux traitements.

Le 3 mai, des parlementaires fédéraux ainsi que des représentants et représentantes du gouvernement du Canada arboreront fièrement un œillet – qui leur aura été remis à distance – symbolisant leur solidarité avec la collectivité de la SP et diffuseront leur photo, accompagnée du mot-clic #prioriteSP, sur les réseaux sociaux. La « distribution à distance » d’œillets remplacera la traditionnelle cérémonie qui se tenait chaque année, au foyer de la Chambre des Communes, et au cours de laquelle des représentants et représentantes de SP Canada remettaient aux parlementaires des œillets à porter à la boutonnière. Les membres de la fonction publique et de la collectivité des quatre coins du pays sont quant à eux invités à manifester leur soutien envers les personnes touchées par la SP le 3 mai en participant à une distribution virtuelle d’œillets à partir de la plateforme de SP Canada.

Priorités de SP Canada en matière de politiques

Recherche sur la SP – Affecter 15 millions de dollars à la recherche sur la SP en partenariat avec SP Canada, tout en mettant à contribution nos réseaux et notre expertise en vue de l’approfondissement de la compréhension de la SP, de la réalisation de travaux novateurs sur la réparation et la régénérescence tissulaire, ainsi que de l’exploration de stratégies de prévention ciblant le virus d’Epstein-Barr (VEB).

– Affecter 15 millions de dollars à la recherche sur la SP en partenariat avec SP Canada, tout en mettant à contribution nos réseaux et notre expertise en vue de l’approfondissement de la compréhension de la SP, de la réalisation de travaux novateurs sur la réparation et la régénérescence tissulaire, ainsi que de l’exploration de stratégies de prévention ciblant le virus d’Epstein-Barr (VEB). Sécurité du revenu – Appuyer la Prestation canadienne pour les personnes handicapées à chaque occasion – jusqu’à ce que celle-ci reçoive la sanction royale – et prévoir suffisamment de fonds dans le cadre du prochain budget fédéral de sorte que soit atteint l’objectif de cette prestation consistant à permettre aux personnes en situation de handicap de sortir de la pauvreté.

– Appuyer la Prestation canadienne pour les personnes handicapées à chaque occasion – jusqu’à ce que celle-ci reçoive la sanction royale – et prévoir suffisamment de fonds dans le cadre du prochain budget fédéral de sorte que soit atteint l’objectif de cette prestation consistant à permettre aux personnes en situation de handicap de sortir de la pauvreté. Sécurité d’emploi – Continuer de moderniser le programme de prestations de maladie de l’assurance-emploi (AE) en réduisant de 600 à 400 le nombre d’heures nécessaires pour être admissible aux prestations, partout au pays.

– Continuer de moderniser le programme de prestations de maladie de l’assurance-emploi (AE) en réduisant de 600 à 400 le nombre d’heures nécessaires pour être admissible aux prestations, partout au pays. Accès aux traitements contre la SP – Parfaire les processus actuels en matière de réglementation et de négociation des prix afin d’améliorer l’accès en temps opportun à tous les traitements modificateurs de l’évolution de la SP approuvés par Santé Canada.

– Parfaire les processus actuels en matière de réglementation et de négociation des prix afin d’améliorer l’accès en temps opportun à tous les traitements modificateurs de l’évolution de la SP approuvés par Santé Canada. Soins et hébergement – Veiller à ce que les investissements réalisés par le gouvernement fédéral se traduisent par une amélioration des mesures adoptées au chapitre des soins à domicile et qu’ils permettent aux personnes atteintes de SP de bénéficier de programmes de soins fondés sur la diversité et comportant de multiples options, ainsi que des solutions sûres, complètes et adaptées à l’âge en matière de soins de longue durée.



Faits importants

La sclérose en plaques (SP) est classée parmi les maladies auto-immunes du système nerveux central (SNC). Dans le contexte de cette maladie, le système immunitaire prend pour cible la myéline (gaine protectrice des fibres nerveuses) dans le cerveau, la moelle épinière et les nerfs optiques. Les lésions causées par ce processus perturbent la communication entre le SNC et les autres parties de l’organisme. La SP suit un cours qui est imprévisible et, dans bon nombre de cas, elle se manifeste de façon épisodique, soit par des poussées suivies de périodes de rémission.

Le Canada affiche l’un des plus forts taux de SP du monde. Plus de 90 000 Canadiennes et Canadiens sont atteints de SP. En moyenne, chaque jour, 12 personnes de notre pays reçoivent un diagnostic de SP.

La SP se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans.

Les femmes présentent un risque 3 fois plus élevé que les hommes d’avoir un jour la SP.

Le Canada compte certains des chercheurs et chercheuses spécialistes de la SP les plus renommés sur la scène internationale. Parmi ces scientifiques distingués figurent le Dr Douglas Arnold, de l’Université McGill, Mme Lisa Eunyong Lee, étudiante au doctorat à l’Université de Toronto, et la Dre Ruth Ann Marrie, de l’Université du Manitoba, qui s’est vu remettre récemment un prestigieux prix.

Dans le cadre d’une étude phare réalisée récemment, des scientifiques de l’Université Harvard ont constaté que dans presque tous les cas sur lesquels ils s’étaient penchés, la SP avait fait son apparition chez des personnes qui avaient déjà été infectées par le VEB. Il s’agit là d’une association qui n’a été observée avec aucun autre virus commun. Le fait que le VEB est maintenant reconnu comme le principal facteur de risque de SP procure au milieu de la recherche une piste distincte à explorer et ouvre la voie à l’élaboration de stratégies de prévention et de traitement de la SP ayant pour cible le VEB.

Depuis le début de l’année 2023, la Société canadienne de la sclérose en plaques porte un nouveau nom – SP Canada. Ce changement de désignation découle de la fusion ayant été effectuée en janvier dernier entre la Société de la SP et la Fondation pour la recherche scientifique sur la SP.



Citations

« Jamais nous n’avons eu auparavant autant de raisons de nous réjouir de l’état d’avancement de la recherche sur la SP. En effet, de nouvelles percées donnent à penser que nous pourrions assister à la découverte de traitements préventifs contre cette maladie dans un avenir pas si lointain. » [Traduction] – Mme Pamela Valentine, Ph. D., présidente et chef de la direction de SP Canada



« Il importe que des chercheurs et des chercheuses s’emploient sans plus tarder à explorer le lien apparemment indéniable entre le virus d’Epstein-Barr et la SP. Cette piste pourrait mener à l’éradication de la SP. » [Traduction] – Benjamin Davis, vice-président principal de la mission de SP Canada

« Il y a une vingtaine d’années, je commençais à m’investir bénévolement aux côtés de SP Canada pour soutenir les gens qui, comme moi, vivaient avec la SP ainsi que pour collecter des fonds au profit de la recherche sur cette affection. Depuis lors, bon nombre de percées ont été réalisées dans ce domaine, y compris la découverte d’un lien entre le VEB et la SP. Les progrès de la recherche me permettent de croire en un monde sans SP. » [Traduction] – Marilyn Lenzen, bénévole de SP Canada et personne atteinte de SP



Note aux photographes et aux producteurs

Le 3 mai, dans les halls d’entrée de la Chambre des communes et du Sénat, les parlementaires qui seront sur place se verront proposer des œillets rouges qu’ils pourront épingler à leur boutonnière.

