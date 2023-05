Le site de comparaison des fabricants de produits industriels "Metoree" lance son expansion en France

Recherche de fabricants et de fournisseurs metoree

"Metoree", site comparant fabricants de produits industriels, lance son expansion en France. Découvrez les services pour chercheurs et ingénieurs.

TOKYO, JAPAN, May 1, 2023/ EINPresswire.com / -- Qu'est-ce que le service Metoree Metoree est un site de comparaison groupée de fabricants et de fournisseurs exploité par ZAZA Corporation, fondée en 2017. Metoree a été créé avec l'objectif de résoudre les problèmes auxquels est confronté le secteur manufacturier actuel et a continué de croître depuis son lancement. De plus, il est déjà utilisé par de nombreux chercheurs et ingénieurs.À propos de l'expansion de Metoree en FranceLe site de comparaison groupée de fabricants et de fournisseurs Metoree a commencé son expansion en France à partir de 2023. Actuellement, diverses catégories telles que " Photodiodes " et "Oscilloscope" sont déjà répertoriées. Au total, il est possible de comparer les fabricants et les fournisseurs dans 604 catégories et 3 500 entreprises.Perspectives d'avenir pour MetoreeMetoree élargit actuellement son service à divers pays autres que la France, tels que les États-Unis, le Japon, l'Espagne et l'Allemagne. À l'avenir, en se basant sur l'idée de "Make the World a Better Place", nous visons à créer un environnement où les ingénieurs et chercheurs du monde entier pourront facilement trouver des fabricants et des fournisseurs. Pour ce faire, nous prévoyons d'augmenter continuellement le nombre d'entreprises et de catégories répertoriées sur Metoree.Témoignages des utilisateurs de MetoreeLes ingénieurs et chercheurs qui utilisent déjà Metoree nous ont donné des évaluations élevées, comme suit :Grâce à Metoree, j'ai pu facilement comparer les fabricants et les fournisseurs en une seule foisGrâce à Metoree, j'ai pu acheter des produits qui correspondent à mes besoinsGrâce à Metoree, j'ai pu rapidement trouver le produit idéalSite français :Site espagnol :Site anglais :Site japonais :Site allemand :