KLEVV PRÉSENTE LES DERNIERS CRAS V RGB ET MÉMOIRE DE JEU BOLT V DDR5

HONG KONG, May 1, 2023/ EINPresswire.com / -- KLEVV PRÉSENTE LES DERNIERS CRAS V RGB ET MÉMOIRE DE JEU BOLT V DDR5DISPONIBLE JUSQU'À 8000MT/s VITESSE FULGURANTEKLEVV Une marque de mémoire émergente présentée par Essencore, est heureuse de dévoiler deux nouvelles mémoires d'overclocking DDR5 à haute performance, la CRAS V RGB et la BOLT V.QUALITÉ SANS ÉGALE, PERFORMANCES SANS ÉGALEConçues pour répondre aux besoins d'un large éventail d'utilisateurs, les mémoires CRAS V RGB et BOLT V DDR5 renforcent tous les aspects des exigences informatiques. Elles offrent des performances exceptionnelles sur les plateformes les plus récentes AMD et Intel, du jeu à la création de contenu, grâce aux fonctions d’overclocking IntelXMP 3.0 et AMD EXPO™. (Remarque*)De plus, les mémoires CRAS V RGB et BOLT V DDR5 sont totalement endurcies, satisfaisant les tests QVL requis par les principaux fabricants de cartes mères. Avec des puces de mémoire sélectionnées strictement et des processus de fabrication méticuleux, elles garantissent le niveau de fiabilité le plus élevé, et sont adaptées pour effectuer des opérations multitâches sans effort.LA MÉMOIRE CRAS V RGB : QUE LA LUMIÈRE SOITDe a gamme de mémoire phare de KLEVV, la mémoire CRAS V RGB présente un design moderne raffiné avec une attention exquise aux détails. Le dissipateur thermique en aluminium fabriqué avec précision est mis en valeur par les lumières RVB distinctives visibles sur le dessus et les espaces fins sur les côtés pour un spectacle à voir.Les lumières RVB sont totalement personnalisables et contrôlables avec des logiciels tiers fournis par des fabricants de cartes mères de renommée mondiale comme ASUS, ASROCK, Gigabyte et MSI avec le matériel correspondant, servant de pièce maîtresse de toute construction.Les kits DIMM de 32 Go (16GBx2) 288 broches DDR5 sans tampon sont disponibles en quatre options d’horloge de base à partir de 6000MT/s, 6400MT/s, 7200MT/s, 7600MT/s, et s’étendant à une vitesse ultra-rapide jusqu’à 8000MT/s.LA MÉMOIRE BOLT V : PERFORMANCES SUPÉRIEURES ET POTENTIEL DE COLa mémoire BOLT V fournit la technologie DDR5 dans un cadre nouvellement conçu, ciblant les utilisateurs qui recherchent des performances brutes et un potentiel d'overclocking. C'est le parfait compagnon pour le multitâche intensif et pour le jeu.En plus d'un dissipateur thermique en aluminium pur pour la dissipation de la chaleur, la mémoire BOLT V a un design minimaliste unique et un cadre de 34 mm de haut à profil ultra-faible qui permet un dégagement supplémentaire pour les refroidisseurs CPU et des boucles de refroidissement de liquide personnalisées offrant aux utilisateurs une personnalisation illimitée de leurs appareils de forage.La BOLT V est disponible en kits DIMM sans tampon DDR5 à 288 broches de 32 Go (16 Go x 2) avec trois choix de vitesse d'horloge de 6000, 6400 et 6800 MT/s.DISPONIBILITÉ DU PRODUIT ET OÙ L'ACHETERLes dernières CRAS V RGB et la mémoire BOLT V seront disponibles à partir de la fin du 2er trimestre 2023, Les produits KLEVV sont distribués par Integral Memory plc, et sont également disponibles sur les canaux locaux en ligne/ hors ligne.INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRESCRAS V RGB - https://reurl.cc/jlKn7L BOLT V - https://reurl.cc/Ge23rd Remarque* Actuellement, seule la version 6000MT/s prend en charge la technologie AMD EXPO™.À PROPOS D'ESSENCORECréée en 2014, l’objectif d’Essencore Limited est de devenir le premier fournisseur mondial de modules DRAM et de produits d'application flash NAND. L'objectif de départ de l'entreprise est : « Changer le monde et être un leader dans la distribution des semi-conducteurs ». Les stratégies commerciales d'Essencore sont d'adopter les technologies les plus récentes pour se différencier de ses concurrents, fournir des produits de mémoire dédiés et offrir divers portefeuilles de produits pour la préparation des clients à la concurrence. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.essencore.com À PROPOS DE KLEVVKLEVV, est une marque haut de gamme d'Essencore, principal fournisseur de modules et d'applications NAND Flash. La gamme KLEVVrange a mis l’accent sur les modules de mémoire de jeu de qualité supérieure et les disques à semi-conducteurs. KLEVV s’engage à fournir des produits de classe mondiale de première qualité, et tous les produits sont conçus pour les amateurs qui recherchent les meilleures choses de la vie. La mémoire SSD KLEVV a été récompensée par le Red Dot Design Award allemand pour son design de produit innovant en 2015, 2019, 2021 et 2022. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.klevv.com