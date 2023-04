Robex publie ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2022

/EIN News/ -- VILLE DE QUEBEC, Québec, 28 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (« Robex », le « Groupe » ou la « Société ») (TSXV: RBX) est heureuse de publier aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre terminé le 31 décembre 2022.



Tous les montants et données financières sont présentés en dollars canadiens (CAD).

Faits saillants de l’exercice 2022 1

2022 2021 Variation Onces d’or produites 46 651 46 554 0.2 % Onces d’or vendues 48 029 46 002 4.4 % $ $ Revenus - ventes d'or 112 236 766 103 892 699 8.0 % RÉSULTAT D'EXPLOITATION MINIÈRE 62 509 730 54 600 802 14.5 % RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 41 647 586 37 210 163 11.9 % RÉSULTAT NET 32 813 517 16 120 632 103.5 % ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES: Résultat net 30 777 719 15 892 676 93.7 % Résultat de base par action 0.048 0.026 82.7 % Résultat dilué par action 0.048 0.026 83.1 % Résultat net ajusté (1) 32 066 948 29 667 559 8.1 % Résultat de base ajusté par action (1) 0.050 0.049 2.0 % FLUX DE TRÉSORERIE Flux de trésorerie ajustés liés aux activités d'exploitation (1) 51 361 572 33 768 201 52.1 % Flux de trésorerie ajustés liés aux activités d'exploitation par action (1) 0.081 0.056 43.5 % ACTIF TOTAL 251 761 308 142 667 718 76.5 % PASSIF TOTAL 55 206 985 44 020 453 25.4 % DETTE NETTE 21 673 489 (9 281 238 ) -333.5 % STATISTIQUES Prix de vente moyen réalisé (par once d'or vendue) 2 337 2 258 3.5 % Coût de maintien tout inclus (par once d'or vendue) 1 457 1 501 -3.0 % Coût de maintien tout inclus ajusté (par once d'or vendue) 955 956 -0.1 %

1 Mesure financière non conforme aux IFRS, ratio non conforme aux IFRS ou mesure financière supplémentaire. Veuillez vous reporter à la section intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du présent communiqué pour plus de détails sur ces mesures et leur rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable, selon le cas.











Résumé des résultats d’exploitation minière (or) durant l’exercice 2023

Opérations :

Pour la période de douze mois terminés le 31 décembre 2022, la production a atteint 46 651 onces, stable (+0,2%) par rapport à la période comparable de 2021. L’année 2022 a été plus difficile que les précédentes, entraînant une production légèrement en dessous des estimations de la direction qui étaient de 50 000 onces. La limitation de la production de l’usine a été causée notamment par une pluviométrie exceptionnelle. À cela ce sont ajoutées les émeutes du 15 décembre 2022 (les « Événements de décembre 2022 ») résultant de l’intrusion d’un groupe d’orpailleurs dans le périmètre des opérations à la suite d’une altercation avec un gendarme ayant causé un mort et un blessé parmi les orpailleurs. Ces événements ont entraîné un arrêt temporaire de la production d’une durée d’environ 72 heures puis la dégradation de la performance de l’usine consécutive à la destruction du laboratoire d’analyses. La mise en service du nouveau trommel ainsi que la plus forte teneur d’alimentation (0,81g/t comparativement à 0,79g/t pour la même période en 2021) n’ont pas permis de compenser complètement les difficultés de l’année.

Exploration :

En vue de développer ses biens miniers, la Société a débuté des travaux d’exploration (géochimie, réinterprétation de la géophysique, échantillons de surface) sur la zone de cisaillement sénégalo-malienne (Sanoula et Diagounté) ainsi que sur les permis adjacents à Nampala (Mininko et Gladié). Les forages par circulation inversée (RC) et au diamant ont débuté au début de l’année 2022 avec comme objectif d’augmenter les ressources. Une refonte complète du processus d’exploration de la Société est en cours avec l’équipe de géologues de Sycamore.

Finances :

Le résultat opérationnel 2022 a atteint 41 647 586 $ comparativement à 37 210 163 $ en 2021 et ce, grâce à la combinaison de la hausse de 4,4 % de la quantité d’or vendue à 48 029 onces (vs 46 002 onces en 2021) et de la montée du prix de l’or, ce qui a permis de compenser la hausse des coûts de l’énergie. Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires en 2022 de 30 777 719 $ est en nette hausse comparativement à 15 892 676 $ en 2021 qui intégrait une provision exceptionnelle d’impôt de 14 276 807 $ comptabilisée à la suite de la réception d’un projet d'avis de cotisation relativement aux exercices 2016 à 2018.

Perspectives de la direction pour l’exercice 2023

En 2022, l’acquisition stratégique de Sycamore Capital CY Limited, Sycamore Mining Limited, Sycamore Mine Guinée SAU et Sycamore Trading Limited (« le Groupe Sycamore »), un portefeuille de quatre permis d'exploitation (le « projet de Kiniéro » ou « Kiniéro ») en République de Guinée a entériné la transformation de Robex qui souhaite devenir un producteur d’or de taille intermédiaire en Afrique de l’Ouest. L’année 2023 devrait être consacrée à l’accélération de la construction de la mine de Kiniéro et la mise en place de son financement. L’exploitation de la mine de Nampala débutée en 2017 reste au cœur de la stratégie de Robex qui pourra bénéficier de l’expérience de l’équipe de géologues héritée du Groupe Sycamore qui travaille maintenant au sein de RBX Technical Services Ltd. La direction continue d’implémenter une stratégie de croissance soutenable et inclusive appuyée par une approche financière prudente et équilibrée. Les objectifs du Groupe pour 2023 sont les suivants:

Poursuite de la construction de Kiniéro : Après avoir réalisé une étude de préfaisabilité conforme au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 ») au troisième trimestre 2022, les équipes de géologues se consacrent à présent à une étude de faisabilité. Les travaux réalisés, notamment des forages de définition et de l’ingénierie, se poursuivent et devraient conduire à la publication de l’étude de faisabilité avec un niveau de certitude qui devrait permettre d’accélérer la construction du projet et de finaliser son financement.





Après avoir réalisé une étude de préfaisabilité conforme au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 ») au troisième trimestre 2022, les équipes de géologues se consacrent à présent à une étude de faisabilité. Les travaux réalisés, notamment des forages de définition et de l’ingénierie, se poursuivent et devraient conduire à la publication de l’étude de faisabilité avec un niveau de certitude qui devrait permettre d’accélérer la construction du projet et de finaliser son financement. Financement du projet Kiniéro : En début d’année 2023, la Société a annoncé la signature d’une lettre mandat qui désigne Taurus Mining Finance Fund No.2 L.P. comme arrangeur exclusif d’un programme de financement totalisant 115 millions de dollars américains en vue de la mise en valeur du projet aurifère de Kiniéro, en Guinée. Le programme de financement se compose des éléments suivants : (i) une facilité de prêt-relais de 35 millions de dollars américains (le « prêt-relais »); (ii) un mécanisme de financement de projet d’un montant maximum de 100 millions de dollars américains destiné à couvrir le remboursement du Prêt-relais et le financement des coûts liés au développement du capital et au fonds de roulement et (iii) une enveloppe de 15 millions de dollars américains pour le dépassement des coûts pour couvrir les dépenses qui dépasseraient les provisions pour imprévus intégrées au plan de conception actuel. Le 20 avril 2023, la Société a annoncé que toutes les conditions préalables à la clôture du prêt-relais ont été remplies ou ont fait l’objet d’une renonciation et qu’une première demande de tirage a été soumise.





: En début d’année 2023, la Société a annoncé la signature d’une lettre mandat qui désigne Taurus Mining Finance Fund No.2 L.P. comme arrangeur exclusif d’un programme de financement totalisant 115 millions de dollars américains en vue de la mise en valeur du projet aurifère de Kiniéro, en Guinée. Le programme de financement se compose des éléments suivants : (i) une facilité de prêt-relais de 35 millions de dollars américains (le « prêt-relais »); (ii) un mécanisme de financement de projet d’un montant maximum de 100 millions de dollars américains destiné à couvrir le remboursement du Prêt-relais et le financement des coûts liés au développement du capital et au fonds de roulement et (iii) une enveloppe de 15 millions de dollars américains pour le dépassement des coûts pour couvrir les dépenses qui dépasseraient les provisions pour imprévus intégrées au plan de conception actuel. Le 20 avril 2023, la Société a annoncé que toutes les conditions préalables à la clôture du prêt-relais ont été remplies ou ont fait l’objet d’une renonciation et qu’une première demande de tirage a été soumise. Amélioration des performances de Nampala : L’optimisation du plan minier de la mine de Nampala se fait désormais en continu. L’objectif est de maximiser les flux de trésorerie pour supporter la croissance du Groupe.





: L’optimisation du plan minier de la mine de Nampala se fait désormais en continu. L’objectif est de maximiser les flux de trésorerie pour supporter la croissance du Groupe. Exploration au Mali et en Guinée : L’exploration revient au cœur de la stratégie du Groupe pour identifier de nouvelles cibles et de nouvelles réserves traitables à l’usine de Nampala et à la future usine de Kiniéro.

: L’exploration revient au cœur de la stratégie du Groupe pour identifier de nouvelles cibles et de nouvelles réserves traitables à l’usine de Nampala et à la future usine de Kiniéro. Marché de capitaux : Robex réitère ses efforts pour améliorer sa communication auprès des investisseurs et intermédiaires financiers afin de soutenir la revalorisation du titre boursier et d’augmenter sa liquidité à court terme.



Ces prévisions constituent de l’information prospective et les résultats peuvent grandement différer. Les perspectives de Robex représentent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées afin d’aider le lecteur à comprendre la performance financière de la Société et à évaluer les progrès vers l’atteinte des objectifs de la direction, et le lecteur est avisé que ces perspectives pourraient ne pas convenir à d’autres fins. Veuillez-vous reporter à la section intitulée « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs » de ce communiqué pour de l’information supplémentaire sur les facteurs pouvant mener à des résultats financiers matériellement différents des prévisions financières fournies ci-dessus.

Régime d’options d’achat d’actions modifié et mis à jour

La Société est heureuse d’annoncer que son conseil d’administration a adopté un régime d’options d’achat d’actions modifié et mis à jour, sous réserve de l’approbation de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »). Les modifications ont pour effet d’augmenter le nombre total d’actions pouvant être émises dans le cadre du régime et d’ajouter des modifications d'ordre administratif pour tenir compte des modifications apportées à la Politique 4.4– Rémunération en titres de la TSXV. Le nombre total d’actions ordinaires qui peuvent être émises aux termes du régime d’options d’achat d’actions modifié et mis à jour ne peut excéder 84 405 440 actions, ce qui représente environ 10 % des actions émises et en circulation de la Société.

Proposition d’un regroupement d’actions à raison de 10 pour un

La Société est heureuse d’annoncer que son conseil d’administration a également approuvé en date d’aujourd’hui une proposition de regroupement d’actions (ou un fractionnement inversé) à raison de 10 pour 1 (le « regroupement »), sous réserve de l’approbation des actionnaires de la Société à la prochaine assemblée annuelle et extraordinaire qui aura lieu le 29 juin 2023 (l’« assemblée ») et du respect des exigences de la TSXV. En effet, le conseil d’administration de la Société estime qu’il pourrait être souhaitable d’effectuer le regroupement [afin de faciliter la mobilisation de capitaux supplémentaires dans l’avenir. Étant donné que la Société envisage de mettre en œuvre le regroupement à une date ultérieure (laquelle sera déterminée par le conseil, à son entière discrétion), il est dans l’intérêt de la Société d’obtenir l’approbation du regroupement à l’assemblée. À l’assemblée, les actionnaires seront donc invités à examiner et, s’ils le jugent souhaitable, à approuver une résolution extraordinaire (la « résolution relative au regroupement d’actions ») autorisant la Société à procéder au regroupement, sous réserve de l’approbation de la TSXV. Afin d’être adoptée, la résolution relative au regroupement d’actions devra être approuvée par au moins les deux tiers des voix exprimées par les porteurs des actions ordinaires présents ou représentés par procuration à l’assemblée En date des présentes, 844 054 403 actions ordinaires de la Société sont émises et en circulation. Si le regroupement était mis en œuvre en date des présentes, la Société aurait environ 84 405 440 actions ordinaires en circulation après la réalisation du regroupement. La Société cherche à obtenir l’approbation des actionnaires quant au regroupement afin que son conseil puisse disposer de la souplesse nécessaire pour mettre en œuvre le regroupement à une date ultérieure. Ni la dénomination de la Société, ni ses statuts de constitution ne seront modifiés en raison du regroupement.

Nonobstant ce qui précède, rien ne garantit que le conseil décidera de mettre en œuvre le regroupement.

À PROPOS DE RESSOURCES ROBEX INC.

Robex est une société de production et de développement aurifère qui exerce ses activités dans plusieurs territoires en Afrique de l’Ouest et qui dispose d’un potentiel d’exploration à court terme. La Société s’est engagée à exercer ses activités de manière sécuritaire, diversifiée et responsable dans les pays où elle exerce ses activités, dans le but de favoriser une croissance durable. La Société exploite la mine de Nampala au Mali depuis 2017 et poursuit son projet aurifère Kiniero en Guinée. Soutenue par deux actionnaires stratégiques, Robex vise à devenir l’un des plus importants producteurs d’or de niveau intermédiaire en Afrique de l’Ouest.

INFORMATION DÉTAILLÉE

Nous recommandons fortement aux lecteurs de consulter le rapport de gestion et les états financiers consolidés de Robex qui sont disponibles sur le site Internet de la Société dans la section Investisseurs à l’adresse : robexgold.com pour obtenir un exposés plus complet des résultats financiers de la Société.

Les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 ont été déposés auprès des commissions canadiennes de valeurs mobilières sur SEDAR (www.sedar.com). Les détenteurs de titres de la Société peuvent également obtenir un exemplaire imprimé des états financiers consolidés et du rapport de gestion de la Société, sans frais, en communiquant avec le service de Relations avec les investisseurs (investor@robexgold.com).

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Les résultats financiers de la Société sont préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS »). Cependant, la Société présente aussi les mesures financières non conformes aux IFRS, ratios financiers non conformes aux IFRS et mesures financières supplémentaires suivantes, pour lesquelles il n’existe pas de définition dans les IFRS : résultat net ajusté attribuable aux actionnaires, dette nette et flux de trésorerie ajusté liés aux activités d’exploitation (mesures financières non conformes aux IFRS), résultat net ajusté attribuable aux actionnaires par action et flux de trésorerie ajusté liés aux activités d’exploitation par action (ratios financiers non conformes aux IFRS), prix de vente moyen réalisé (par once d’or vendue), coût de maintien tout inclus (par once d’or vendue) et coût de maintien tout inclus ajusté (par once d’or vendue) (mesures financières supplémentaires). La Société présente ces mesures puisqu’elles peuvent fournir des informations utiles permettant aux investisseurs de mieux évaluer le rendement de la Société et sa capacité de générer des flux de trésorerie de ses activités. Puisque les mesures non conformes aux IFRS présentées dans ce communiqué n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables que présentent d’autres sociétés. Par conséquent, elles visent à fournir des renseignements supplémentaires aux investisseurs et aux autres parties prenantes et ne doivent pas être considérées isolément ni être interprétées comme pouvant remplacer des mesures de rendement conformes aux IFRS. Ces mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS et ces mesures financières supplémentaires et informations non financières sont expliqués plus en détail ci-dessous et dans la section « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion annuel 2022 de Robex (laquelle est incorporée par référence dans le présent communiqué de presse) déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada, disponible sur SEDAR au www.sedar.com et sur le site Web de Robex (www.robexgold.com). Les rapprochements et les calculs entre les mesures financières non conformes aux normes IFRS et les mesures les plus comparables qui sont conformes aux IFRS sont présentés ci-dessous à la section « Rapprochements et calculs » du présent communiqué de presse.

RAPPROCHEMENTS ET CALCULS

Calcul du résultat net ajusté attribuable aux actionnaires et résultat net ajusté attribuable aux actionnaires par action

2022 2021 (en dollars) Résultat net de base et dilué attribuable aux actionnaires ordinaires 30 777 719 15 892 676 Coût de la rémunération en options d'achat d'actions 863 180 --- Gains de change (742 774 ) (507 875 ) Perte sur mise hors service d'actifs 1 168 823 5 951 Provision pour ajustement fiscal des années antérieures --- 14 276 807 Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 32 066 948 29 667 559 Nombre moyen pondéré de base d'actions en circulation 635 778 939 599 737 408 Résultat de base ajusté par action (en dollars) 0.050 0.049

Calcul de flux de trésorerie ajusté liés aux activités d’exploitation et flux de trésorerie ajusté liés aux activités d’exploitation par action

2022 2021 (en dollars) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 29 817 147 43 923 248 Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 21 544 425 (10 155 047 ) Flux de trésorerie ajustés liés aux activités d'exploitation 51 361 572 33 768 201 Nombre moyen pondéré de base d'actions en circulation 635 778 939 599 737 408 Flux de trésorerie ajustés liés aux activités d'exploitation par action (en dollars) 0.081 0.056

Calcul de flux de dette nette

2022 2021 $ $ Marges de crédit et découvert bancaire 11 370 939 6 659 600 Dette à long terme 1 395 215 4 694 606 Obligations locatives 12 518 742 86 363 Moins: Trésorerie (3 611 406 ) (20 721 807 ) DETTE NETTE 21 673 489 (9 281 238 ) 2022 2021 $ $ PASSIF TOTAL 55 206 985 44 020 453 Moins: Créditeurs (17 957 004 ) (24 325 955 ) Passif environnemental (424 138 ) (378 385 ) Passifs d'impôt différé (10 106 230 ) (7 875 544 ) Autres passifs à long terme (1 434 717 ) --- 25 284 896 11 440 569 ACTIF COURANT 32 095 698 41 245 118 Moins: Stocks (17 648 967 ) (13 638 323 ) Débiteurs (8 867 852 ) (4 222 161 ) Chargs payées d'avance (805 914 ) (742 304 ) Dépôts versés (1 161 559 ) (1 920 523 ) 3 611 406 20 721 807 DETTE NETTE 21 673 490 (9 281 238 )

