Le futur NCSM William Hall a été officiellement nommé aujourd’hui

HALIFAX, N.-É., 28 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui s'est tenue la cérémonie de baptême officielle du futur NCSM William Hall, le quatrième navire de patrouille extracôtier et de l'Arctique (NPEA) en cours de construction au chantier naval de Halifax pour la Marine royale canadienne. Les six NPEA sont nommés en l'honneur d'autres héros éminents de la Marine royale canadienne qui ont servi leur pays avec la plus haute distinction. L'attribution des noms des navires prend racine dans l'histoire et la tradition navale. Ce rituel vieux de plusieurs siècles est censé porter chance au navire et à son équipage.



Le parrain du navire, le surintendant principal Craig Gibson (retraité), a officiellement baptisé le navire au cours d’une cérémonie à laquelle assistaient la ministre de la Défense nationale, l’honorable Anita Anand, le commandant de la Marine royale canadienne, Vice-amiral Angus Topshee, le lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, l’honorable Arthur J. Leblanc, l’honorable Barbara Adams, Ministre néo-écossaise des Aînés et des Soins de longue durée, ainsi que les descendants de William Hall, les officiers et l’équipage du navire et les constructeurs de navires du chantier naval de Halifax.

Dans le cadre de l’événement, Craig Gibson a cassé contre la proue du navire une bouteille de vin mousseux de la Nouvelle-Écosse, un Blanc de noir (2013) Avondale Sky, et a participé à la Tradition de la Marine : « Je te nomme William Hall. Bénis soient ce navire et tous ceux qui naviguent à bord de celui-ci. »

Craig Gibson est un retraité de 34 ans, ancien de la Gendarmerie royale du Canada. En août 2012, il est devenu la première personne noire à être promue au rang de surintendant principal à titre de commandant de la Division L de l’Île-du-Prince-Édouard. Craig Gibson a grandi à Gibson Woods, une petite communauté noire où les familles Gibson (des relations de William Hall) s’étaient établies en tant que Loyalistes noirs.

William Hall a été la première personne noire, le premier Néo-Écossais et l’un des premiers Canadiens à recevoir la plus haute récompense pour actes de bravoure de l’Empire britannique : la Croix de Victoria. William Hall a reçu cette reconnaissance pour son service au siège de Lucknow pendant la rébellion indienne de 1857. Fils d’anciens esclaves américains, Hall est né en 1827 à Horton, en Nouvelle-Écosse, où il a aussi été scolarisé. Il grandit à l’âge des navires en bois. À cette époque, de nombreux garçons rêvaient de voyager à bord de ces bateaux à voiles. Jeune homme, Hall travailla pendant plusieurs années dans les chantiers navals à Hantsport, avant de s’embarquer à bord de navires marchands et de rejoindre la Marine royale en 1852.

Lors de la cérémonie d’aujourd’hui, Craig Gibson était accompagné de plusieurs descendants de William Hall et d’un certain nombre d’organisations africaines de la Nouvelle-Écosse, dont Africadia, Black Loyalist Heritage Centre, Black Cultural Centre of Nova Scotia, Africville et le Groupe consultatif des minorités visibles de la Défense (GCMVD).

Le chantier naval de Halifax livrera à la Marine royale canadienne un NPEA chaque année, le sixième et dernier navire étant prévu pour 2026. Deux autres variantes de NPEA seront construites pour la Garde côtière canadienne. En 2024, l’entreprise de construction navale commencera à construire le premier des 15 navires de combat de surface canadien.

« J’ai été heureux de présider la cérémonie de la prise de commandement à l’hôtel du Gouverneur, et je suis convaincu que le commandant Keleman et les membres de son équipe de commandement maintiendront les plus belles traditions de la Marine royale canadienne, et prendront appui sur le remarquable héritage de William Hall pour renforcer les valeurs d’équité, de diversité et d’inclusion. »

L’honorable Arthur LeBlanc, Lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse

« Tout au long de sa carrière militaire, l’officier marinier William Hall a fait preuve de bravoure, de persévérance et de sens du devoir. Fier Néo-écossais, il fut la première personne noire, et l’un des premiers Canadiens, à se voir attribuer la Croix de Victoria. Je me joins aux Canadiens pour rendre hommage à l’officier marinier Hall pour le service exceptionnel qu’il a rendu à notre pays. Je remercie tous ceux qui serviront à l’avenir à bord du NCSM William Hall. Je suis impatient de les voir mener des missions vitales pour défendre nos valeurs, notre mode de vie et notre pays. »

L’honorable Anita Anand, Ministre de la Défense nationale

« Voici un autre exemple éloquent de la façon dont la Stratégie nationale de construction navale de notre gouvernement offre des retombées économiques et sociales positives à notre région tout en appuyant notre Marine royale canadienne et la Garde côtière canadienne. Ce navire témoigne de la force de travail et de l’ingéniosité de nos constructeurs de navires et de l’importance de l’industrie de la construction navale pour notre économie locale et notre défense nationale. C’est aussi un moment de fierté pour la communauté africaine néo-écossaise, car ce navire portera le nom de l’officier marinier William Hall, un Néo-Écossais pionnier africain dont l’histoire et la bravoure sont une source d’inspiration pour tous. »

Andy Fillmore, Député de Halifax et Secrétaire parlementaire au ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie.

« Aujourd’hui est un grand jour pour le Canada, en particulier pour la communauté de Hantsport, et pour la famille de William Hall. La bravoure de William Hall, récipiendaire de la Croix Victoria, continue à être pour nous source d’inspiration, et le travail réalisé au chantier naval Irving pour moderniser et équiper la Marine canadienne est important pour s’assurer que nos héros d’aujourd’hui, les hommes et les femmes de la Marine royale canadienne, ont accès aux outils nécessaires à la protection de notre liberté. »

Kody Blois, Député de Kings-Hants

« La contribution de William Hall inspirera une nouvelle génération de Néo-Écossais grâce au navire qui porte son nom. Au nom de notre province fière et reconnaissante, je remercie le personnel dévoué du chantier naval de Halifax qui fournit des navires de patrouille de la plus haute qualité à notre pays. »

L’honorable Barbara Adams, ministre des Aînés et des Soins de longue durée de la Nouvelle-Écosse

« Cette journée, jour de baptême du quatrième navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique, marque un événement mémorable pour notre flotte. Nommés en hommage à des héros de la marine, comme William Hall, ces navires incarnent le courage et la résilience nécessaires pour opérer dans l’Arctique canadien et dans le monde entier. Ces navires modernes et multifonctionnels nous permettront de patrouiller, de sécuriser et de protéger les eaux de l’Arctique pour les décennies à venir ».

Commandant de la Marine royale canadienne, Vice-amiral Angus Topshee

« En tant que personne canadienne noire originaire de la Nouvelle-Écosse et du comté de Kings, je suis fier et ému que l’on m’ait convié à tenir le rôle de parrain du NCSM William Hall à l’occasion de cet événement historique.

Les héros sont importants. Nous nous tournons vers eux pour trouver l’inspiration et la force dont nous avons besoin. William Hall a reçu la plus haute récompense de notre pays pour ses actes de bravoure et son courage. Fils d’anciens esclaves, il a aussi brisé la barrière de la couleur, ce qui fait de lui un symbole de fierté. Nous nous tenons sur les épaules de personnes justes, courageuses et de caractère comme William Hall.

Au commandant Keleman et à l’équipage du futur NCSM William Hall : c’est un honneur pour moi de m’associer à votre engagement de service, de patriotisme et de courage. J’ai hâte de me faire le champion de ce navire, de son équipage et de l’héritage de William Hall, en assistant à autant de fonctions que possible pour célébrer son histoire. Je vous souhaite bon vent, bonne mer et des retours en toute sécurité dans ce port et cette province que nous aimons tous. »

Craig Gibson, Parrain du navire, NCSM William Hall

« Le baptême du quatrième navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique, le futur NCSM William Hall, représente un jalon significatif. Cette journée est le point culminant de quatre années de travail accompli par des milliers de personnes partout au Canada. Nous sommes fiers de nos 2 300 constructeurs de navires qualifiés. Ce navire est à 90 % terminé et celui-ci sera livré en 44 % moins de temps que le premier navire de sa classe. Ce gain d’efficience témoigne de la détermination et des compétences de toute l’équipe de constructeurs, ce qui inclut le Canada et nos partenaires de l’industrie.

Pour notre équipe de constructeurs de navires, le NCSM William Hall a une importance particulière, parce que ce navire représente la diversité que nous nous sommes engagés à réaliser avec notre programme « Pathways to Shipbuilding » par l’intermédiaire de partenaires communautaires de valeur comme l’Africadian Empowerment Academy. »

Dirk Lesko, Président d'Irving Shipbuilding

Irving Shipbuilding est le constructeur national du Canada, choisi en 2011 pour construire la nouvelle flotte de navires de combat à la Marine royale canadienne. À ce jour, trois navires de patrouille extracôtiers et de l’Arctique (NPEA) ont été livrés, et trois autres sont en cours de construction. L’entreprise construira également deux NPEA sur mesure pour la Garde côtière canadienne avant de commencer à produire la flotte de navires de combat de surface canadien (NCSC). À ce jour, plus de 5,34 milliards de dollars ont été investis dans l’ensemble du Canada dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. Notre équipe composée de 2 300 constructeurs de navires est fière d’être basée à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et celle-ci comprend la plus grande équipe d’apprentis du Canada atlantique.

