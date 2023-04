TELUS choisit Rethink, WPP et Carat ajoutant de l’expertise à son réseau d’agences partenaires

Avec l’appui de ses agences, TELUS est en bonne position pour stimuler l’innovation et l’excellence en marketing dans l’ensemble de ses secteurs d’activité

/EIN News/ -- TORONTO, 28 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS a annoncé la désignation de Rethink, WPP et Carat (Dentsu) comme nouvelles agences partenaires pour satisfaire ses besoins en constante évolution en matière de création et média. Ces nouvelles désignations sont un facteur essentiel à la transformation que TELUS entreprend pour instaurer un écosystème de marketing de premier ordre qui favorise la croissance et l’innovation dans l’ensemble de ses secteurs d’activité. Rethink deviendra l’agence principale en création publicitaire pour les solutions résidentielles de TELUS. Elle pensera de façon stratégique en vue d’inspirer des idées créatives révolutionnaires pour les services Maison connectée, Télé OPTIK, Internet et de téléphonie résidentielle au Québec et dans le reste du pays. Carat (Dentsu) gérera la stratégie et la planification média de TELUS, tout en accompagnant la marque dans le cadre de sa stratégie de transformation du marketing numérique. Elle mettra ses compétences à la disposition des unités d'affaires qu’elle soutient dans l’implantation d’un modèle d’impartition du marketing numérique. WPP gérera les besoins de TELUS en matière de production et de création secondaire selon un modèle d'impartition similaire. Elle misera sur une technologie de pointe pour apporter des améliorations importantes en termes de rapidité de mise en marché et d’efficacité du processus créatif.



« Après un processus d’évaluation rigoureux, nous sommes ravis d’accueillir ces agences de calibre mondial au sein de la famille TELUS, déclare Jill Schnarr, Chef des communications et de la marque, TELUS. L’évolution de nos activités et les demandes en constante évolution de nos clients ont motivé notre décision de trouver de nouveaux moyens de donner vie à notre marque de premier plan à l’échelle mondiale. Nous avons hâte de collaborer avec nos nouveaux partenaires pour passer à la prochaine étape de l’évolution de notre marque et innover collectivement en vue d’offrir une expérience exceptionnelle de la marque tout en actualisant nos stratégies de marketing et de contenu numérique. »

Cossette, une agence partenaire de longue date, a joué un rôle important dans la croissance et le succès de la marque TELUS au fil des ans. Camp Jefferson, qui fait partie de la famille Plus Company aux côtés de Cossette, demeure un partenaire stratégique précieux pour les marques Public Mobile, Koodo et Mobile Klinik.

En plus des agences susmentionnées, TELUS continuera de travailler avec son réseau actuel de partenaires de premier plan, qui comprend The&Partnership, Response, Behaviour, Camp Jefferson et le Cabinet de relations publiques NATIONAL.

