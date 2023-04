A MODIFI expande sua presença em Cingapura para melhor atender clientes empresariais na Ásia

/EIN News/ -- CINGAPURA, April 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A MODIFI, fintech europeia líder especializada em soluções de pagamento transfronteiriças e fornecimento de liquidez para exportadores de todo o mundo, anuncia a abertura de seu novo escritório em Cingapura. A expansão faz parte da estratégia da MODIFI para fortalecer sua presença global e atender melhor os clientes na Ásia.



O diretor comercial da empresa, Matthias Hendrichs, se mudará da Alemanha para Cingapura para liderar o novo escritório e supervisionar o crescimento da empresa na região. Hendrichs traz mais de 16 anos de experiência na Ásia e desempenhou um papel fundamental na condução da expansão global da MODIFI até o momento.

"Estamos entusiasmados em anunciar a abertura de nosso novo escritório em Cingapura, que assinala um marco importante em nossa jornada para expandir nossa presença global", disse Nelson Holzner, CEO da MODIFI. "Com este novo escritório, pretendemos aprofundar as nossas relações com os clientes na Ásia e fornecer-lhes as melhores soluções de pagamento transfronteiriças disponíveis."



A localização estratégica de Cingapura na interseção das principais rotas marítimas a tornou um porto de escala crucial para navios que viajam entre Europa, Ásia e o Oriente Médio. Além disso, com uma rede de transporte aéreo bem desenvolvida e o Aeroporto de Changi servindo como um importante terminal principal para voos internacionais, Cingapura é um local eficiente para as empresas transportarem mercadorias e se conectarem com os mercados globais. E mais, Cingapura ultrapassou recentemente Hong Kong e agora é o terceiro maior centro financeiro do mundo.



A expansão da MODIFI para Cingapura ocorre em um momento em que a empresa está experimentando um rápido crescimento e crescente demanda por seus serviços na Ásia. A plataforma inovadora da empresa oferece aos exportadores o método de pagamento número 1 em negócios transfronteiriços: com a MODIFI, os exportadores são pagos instantaneamente, enquanto os compradores podem pagar até 180 dias depois. As soluções da MODIFI já ajudaram mais de 1.500 empresas em todo o mundo a expandir seus negócios e ingressar em novos mercados.

"Estamos entusiasmados por fazer parte do vibrante ecossistema de fintech de Cingapura e colaborar com parceiros locais para fornecer aos nossos clientes o melhor serviço", disse Hendrichs. "Nosso objetivo é ajudar as empresas na Ásia a prosperar, fornecendo-lhes o apoio de que precisam para ter sucesso no mercado global de hoje."

O novo escritório da MODIFI fica no distrito financeiro de Cingapura e servirá como sede regional da empresa para a Ásia.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44281225-6202-425f-8caa-c82fed6761bb

Pessoa para contato: Sara Debevec, gerente de relações públicas, marketing@modifi.com