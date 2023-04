BGI nimmt an der Internationalen Genomikkonferenz 18 (ICG-18) in Singapur teil

Gruppenfoto der Teilnehmer der ICG-18 in Singapur.

SINGAPUR, April 28, 2023/ EINPresswire.com / -- Die 18. Jahrestagung der Internationalen Genomkonferenz (ICG-18) mit dem Titel "Collaboration for Omics: From the Electronic to the Biological Century" fand vom 22. bis 23. April in Singapur statt. Sie war Teil einer Konferenz, die vom 12. bis 28. April in China und Singapur stattfand, um den 20. Jahrestag des Abschlusses des Humangenomprojekts (HGP) zu feiern. Die Konferenz wurde von Yang Huanming, Mitglied der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, Präsident der ICG und Mitbegründer der BGI Group, geleitet.Die ICG-18 bringt führende Wissenschaftler, Mediziner und Industrievertreter aus der ganzen Welt zusammen, um die neuesten Fortschritte und Zukunftsperspektiven in der Genomik zu diskutieren. Durch intensive Kommunikation und Zusammenarbeit will die Konferenz die globale Genomforschung fördern, die wissenschaftliche Innovationen vorantreibt, der Gesellschaft zugute kommt und die verschiedenen biologischen und technologischen Herausforderungen, vor denen die Welt heute steht, untersucht.Dr. Laurie Goodman, Verlagsleiterin von GigaScience, Teil des BGI-Verlags GigaScience Press, betonte die Bedeutung von Frauen in der Wissenschaft und organisierte eine Podiumsdiskussion über den Status von Frauen in der Wissenschaft in den letzten zehn Jahren und einige ihrer Erfolge.Dr. Goodman stellte den Zweck und die Bedeutung der Konferenz für Wissenschaftlerinnen vor, ging auf die vielen Herausforderungen ein, mit denen Forscherinnen in ihrer Karriere und in ihrem Leben konfrontiert werden können, und machte eine Reihe von Vorschlägen, wie Frauen mehr Möglichkeiten und Unterstützung für ihre berufliche Entwicklung erhalten können.Prof. David McConnell, Fellow Emeritus, Genetics, Trinity College, University of Dublin, war einer der Redner, die den 80. Jahrestag der Vorlesungen des bedeutenden Physikers Erwin Schrödinger feierten, die später als Buch mit dem Titel "What Is Life" veröffentlicht wurden und die zeigen, wie die Wissenschaft das Überleben des menschlichen Körpers ermöglicht. Prof. McConnell beschrieb das Buch als "Beschleunigung der Welt der Genetik". Er dankte auch Prof. Yang Huanming für die Erstellung der neuesten chinesischen Übersetzung des Buches.Prof. Fred Dubee, Ko-Vorsitzender des Internationalen Beirats der ICG und Fellow der World Academy of Arts and Sciences, hob hervor, dass die Veranstaltung am Welttag der Erde stattfinde. Er erinnerte an das erste Treffen der ICG-18, das in Zhangjiajie, China, stattfand, und an die indigenen Völker, die dort die ersten Gemeinschaften gründeten.Prof. Dubee sagte: "Was wir von ihnen gelernt haben, ist, dass sie gedeihen konnten, weil sie ihre Umwelt respektierten. Und das ist sehr wichtig für uns in einer Zeit, in der wir mit enormen Problemen in Bezug auf Biodiversität, Klima, Ernährung und Gesundheit konfrontiert sind".Eine Reihe von Podiumsdiskussionen befasste sich mit dem aktuellen Stand und den zukünftigen Anwendungen der Genomforschung sowie mit innovativen globalen Technologien und pharmazeutischen Prozessen. Zu den Hauptrednern gehörten Prof. Walter Bodmer, Direktor des Cancer and Immunogenetics Laboratory am Weatherall Institute of Molecular Medicine der Universität Oxford, Prof. Dean W. Felsher, Direktor des Molecular Genetics and Cancer Research Center an der Stanford University School of Medicine und Mitglied des Stanford Cancer Center, sowie Prof. Andreas Bender, Professor an der Universität Cambridge mit Forschungsinteressen in den Bereichen computergestützte Chemie und Arzneimittelentwicklung.Prof. Mohamed Hassan, Präsident der Weltakademie der Wissenschaften (TWAS), stellte fest, dass immer mehr wissenschaftliche Arbeiten von Wissenschaftler/innen außerhalb der traditionellen Forschungszentren in den USA und Großbritannien verfasst werden. Er stellte fest, dass chinesische Wissenschaftler/innen seit 2018 mehr Arbeiten in internationalen Peer-Review-Zeitschriften veröffentlicht haben als US-amerikanische Wissenschaftler/innen. Am zweiten Tag der Konferenz veranstaltete die TWAS eine separate Podiumsdiskussion zum Thema "Die Pandemie und die Zukunft der Gesundheit im globalen Süden".Das HGP legte den Grundstein für das rasante Wachstum der Genomik und die Entstehung neuer Technologien und Forschungsergebnisse, die nie dagewesene Möglichkeiten zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen bieten. Universitäten und Forschungszentren in den USA, Großbritannien, Japan, Frankreich, Deutschland und China arbeiteten 13 Jahre lang an der vollständigen Sequenzierung des menschlichen Genoms.Die BGI Group wurde 1999 gegründet, um am HGP teilzunehmen und eine Region am Ende des kurzen Arms von Chromosom 3 zu sequenzieren, zu assemblieren und zu analysieren, die damals auf etwa 1% des gesamten menschlichen Genoms geschätzt wurde.Die ICG-18 zelebriert den Geist des Humangenomprojekts "Owned by All, Done by All, Shared by All" und fördert die globale Zusammenarbeit und das Teilen mit der gesamten Menschheit, insbesondere die internationale Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern.