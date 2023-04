Koelis annonce une nouvelle technologie et de nouveaux produits lors de l'AUA 2023

/EIN News/ -- GRENOBLE, France et PRINCETON, N.J., 27 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Koelis, SAS (« Koelis » ou la « Société », www.koelis.com), chef de file et innovateur dans le domaine des soins de la prostate, a annoncé aujourd'hui le lancement de nouvelles fonctionnalités lors de la réunion annuelle de la prestigieuse American Urological Association (Association américaine d'urologie) à Chicago, dans l'Illinois. Koelis organisera des démonstrations interactives en direct à son stand n° 1652 du 28 avril au 1er mai afin de présenter la technologie exclusive et les nouvelles fonctionnalités de sa plateforme Trinity d'imagerie par ultrasons 3D avec fusion d'images IRM.



Le système Trinity® intègre une imagerie par ultrasons 3D avec un guidage de la fusion d'images IRM-US exclusif qui comprend le logiciel unique de suivi du mouvement de la prostate (OBT Fusion®) de la Société. Le système Trinity® de Koelis est un système unique et efficace en termes d'espace qui ne nécessite pas d'interface grâce à un système d'imagerie par ultrasons externe ou des capteurs électromagnétiques externes. La polyvalence de la plateforme Trinity permet à Koelis de mener le changement de paradigme dans le traitement du cancer de la prostate vers des diagnostics plus précis et un plus grand choix de traitement.

Antoine Leroy, fondateur et PDG, a fait remarquer : « Notre plateforme intégrée d'imagerie et de traitement d'images permet aux urologues de guider les biopsies de la prostate avec ou sans recours à une IRM, tout en fournissant des conseils pour des alternatives de traitement minimalement invasif et moins agressif. Étant donné que la biopsie guidée par fusion basée sur un logiciel est à présent répertoriée dans les lignes directrices de l'AUA relatives aux patients naïfs de biopsie dont l'IRM instille la méfiance, nous nous sentons confortés dans notre mission. »

Lors de l'AUA 2022, Koelis, qui a toujours agi et innové pour répondre aux besoins des urologues et de leurs patients, a lancé son logiciel de guidage de thérapie focale ProMap-FTTM, ses grilles de biopsie transpérinéale à usage unique Perine Grids, ainsi que son logiciel de traitement IRM ProMap LiteTM. Cette année, à l'occasion de l'AUA 2023, Koelis annonce de nouvelles fonctionnalités et initiatives technologiques, notamment :

Dans le domaine du traitement et de la communication de l'image radiologique : Koelis est fière d'annoncer sa compatibilité avec divers logiciels de préparation des IRM disponibles sur le marché. Le logiciel de radiologie fournit une connectivité PACS/Cloud avancée et innove dans le contourage de la prostate et des lésions basé sur l'IA. Ces fonctionnalités de rendu 3D et cette connectivité avancée peuvent améliorer l'efficacité du flux de travail de la biopsie guidée par fusion d'images IRM.

Dans le domaine de la radio-oncologie de la prostate : Koelis est heureuse de dévoiler sa nouvelle application logicielle pour la mise en place d'espaceurs rectaux (« Promap-RSTM »). Avec Promap-RSTM, Trinity utilise sa sonde 3D et ses images par ultrasons 3D uniques pour ajouter confort, vision, précision et contrôle qualité quantitatif des mises en place des espaceurs et des clichés avant la radiothérapie.

Antoine Leroy de conclure : « Chez Koelis, nous sommes 100 % axés sur la prostate. Nous cherchons à apporter aux médecins, qui nous font confiance en tant qu'experts, le plus haut niveau de précision et de polyvalence dans les choix technologiques. Je m'attends à rencontrer à nouveau un large public lors de l'AUA de cette année, que ce soit à notre stand ou lors des ateliers éducatifs : à bientôt dans la Cité du Vent ! »

À propos de Koelis : Basée à Grenoble, en France, Koelis est un pionnier et un leader de la technologie de guidage de la fusion d'images IRM-US depuis plus de 10 ans. Équipé d'un logiciel exclusif d'imagerie par ultrasons 3D et de suivi des mouvements de la prostate (OBT Fusion®), le système Trinity® de Koelis facilite un diagnostic par biopsie plus précis ainsi que des alternatives « focales » de traitement du cancer de la prostate aux traitements traditionnels ciblant les « organes totaux » tels que la prostatectomie chirurgicale et la radiothérapie. L'engagement de la Société à traiter le cancer de la prostate de manière minimalement invasive comprend un registre clinique multicentrique (« Violette », NCT04582656) en Europe basé sur la technologie d'ablation par micro-ondes guidée par Trinity.