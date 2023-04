Norsk Hydro: Hydro starter ny tilbudsprosess for polsk resirkuleringsselskap

Share This Article

/EIN News/ -- Norsk Hydro ASA har startet en ny tilbudsprosess for kjøp av 100 prosent av aksjene i det polske resirkuleringsselskapet Alumetal S.A. Et tilbud ble først lansert i april 2022, men dette utløp senere under Europakommisjonens utvidede fusjonskontroll.

Kommisjonens granskning av transaksjonen er fortsatt ikke avsluttet, og har en foreløpig frist for beslutning 23. mai 2023.

– Et oppkjøp av Alumetal vil passe godt strategisk med hensyn til gjennomføringen av Hydros resirkuleringsstrategi. Vi ser en økende etterspørsel etter resirkulert lavkarbonaluminium i Europa. Framoverlente kunder viser vei når det gjelder å avkarbonisere materialer som brukes i produksjon av kjøretøy, bygg og anlegg og varige forbruksvarer, sier konserndirektør Eivind Kallevik, leder av Hydro Aluminium Metal.

Resirkulering er et viktig verktøy for å styrke Hydros posisjon innenfor lavkarbonaluminium. Med denne transaksjonen vil Hydro styrke sin posisjon innen resirkulering i Europa, og utvide produkttilbudet i markedssegmentet for lavkarbon støpelegeringer basert på resirkulert aluminiumskrap. Etter kjøpet av Alumetal vil Hydro øke bruken av brukt aluminiumskrap (PCS) med rundt 150 000 tonn i året, som overgår selskapets ambisjon fra 2020 om å doble bruken av PCS innen 2025.

– Vi har blitt imponert over utviklingen i Alumetal, både når det gjelder kvaliteten på produksjonen, de moderne fabrikkene og kompetansen hos ledelse og ansatte. Vi håper å kunne ønske Alumetal velkommen i Hydro-familien, og utvikle et enda bredere utvalg lavkarbonprodukter for våre kunder, sier Kallevik.

Oppkjøpet vil gi en årlig økning i EBITDA på 63 millioner euro basert på Alumetals regnskapstall for 2022, som bidrar til Hydros ambisjon om å øke EBITDA fra resirkuleringsvirksomheten med 500 millioner kroner frem mot 2025, og ytterligere 500 millioner kroner innen 2027.

Tilbudet gjelder kjøp av 100 prosent av aksjene i Alumetal S.A., et selskap som er notert på Warsaw Stock Exchange, til 78,69 polske zloty (PLN) kontant per aksje (“tilbudsprisen”), noe som tilsvarer en samlet pris på egenkapitalen på ca. 1 230 millioner PLN (ca. 267 millioner euro).

Transaksjonen representerer en selskapsverdi (EV) på ca. 1 617 millioner PLN (ca. 351 millioner euro), basert på sist rapporterte netto gjeld for regnskapsåret 2022 og ubetalt utbytte på 164,5 millioner PLN (ca. 36 millioner euro), med dato for utbetaling av utbytte 27. juli 2023.

Gjennomføring av oppkjøpet er gjenstand for vanlige vilkår og betingelser, herunder godkjenning av oppkjøpet, og at det oppnås kontroll over minimum 50 prosent av de utestående aksjene. Hydro har inngått en avtale med to medlemmer i Alumetals styre og alle medlemmene i Alumetals konsernledelse, som til sammen eier om lag 39 prosent av selskapets aksjer, og som har forpliktet seg til å selge sine aksjer i tilbudsprosessen til den angitte tilbudsprisen.

Tegningsperioden knyttet til tilbudet er ventet å løpe i juni 2023, og Hydro tar sikte på å gjennomføre oppkjøpet tidlig i juli 2023, gitt at betingelsene er oppfylt. Hydro forbeholder seg retten til å forlenge tegningsperioden i samsvar med betingelsene i tilbudet. Alumetals konsernledelse ventes å komme med en uttalelse innen midten av juni 2023.

Alumetal er Europas nest største produsent av støpelegeringer for aluminium, med en produksjonskapasitet på 275 000 tonn i året, og med tre anlegg i Polen og ett i Ungarn. Selskapet selger hovedsakelig sine produkter i Europa, hvor bilindustrien utgjør den største kundegruppen. Alumetal har også utstrakt erfaring med sortering av brukt aluminiumskrap (PCS) og har nylig fullført bygging av en ny, topp moderne sorteringslinje.

